築間又有新品牌！明年台中開2間茶餐廳 邀「點心界大仁哥」坐鎮

生活中心／賴俊佑報導

築間餐飲集團全新港式料理品牌「喜辰港式點心茶餐廳」。(圖／築間提供）

築間餐飲集團全新港式料理品牌「喜辰港式點心茶餐廳」，2026年第1季將在台中開出第2家分店，並邀請30年資歷、被譽為「點心界大仁哥」的知名港點主廚黃義仁坐鎮；緯豆集團旗下「忠青商行」推出一系列古早味經典新品，同步祭出回饋會員的「台式下午茶」專案，最低只要58元。

築間邀請「點心界大仁哥」知名港點主廚黃義仁坐鎮新品牌。(圖／築間提供）

築間打造全新港點品牌 明年台中開2家

築間持續開拓餐飲版圖，繼芡芳石頭火鍋、麟德殿牛肉麵，再打造全新港式料理品牌「喜辰港式點心茶餐廳」，將以「手工現做 × 精緻港點×匠心技藝」為核心價值，期待成為台灣港式餐飲市場的新亮點。

廣告 廣告

築間邀請知名港點主廚黃義仁擔任新品牌主廚，黃義仁以精緻、細膩、全手工的港式點心功夫聞名，曾任神旺大飯店潮品集點心主廚，也曾領軍原神旺港點師傅團隊，在台北東區開設「潮品集‧忠孝」，亦在台中創立「潮樂潮式港點」，因其職人精神與穩定品質，被許多食客與業界推崇為「點心界的大仁哥」。

忠青商行開賣古早味經典新品。(圖／緯豆集團提供）

忠青商行推台式下午茶，人氣點心組合現蒸包子2顆。(圖／緯豆集團提供）

忠青商行開賣古早味經典新品 台式下午茶最低58元起

緯豆集團旗下除了有知名港點品牌「點點心」，還有以老派新潮風格獨樹一格的「忠青商行」，12月15日起推出一系列古早味經典新品，「忠氏蝦捲」使用鮮蝦與花枝，手工包捲酥炸，外層金黃香脆、內餡鮮甜多汁，「古早味紅糟肉」嚴選豬五花以紅糟醬按摩醃漬入味，鹹香酥脆又下飯，「蝦捲紅糟肉滷肉飯」則是經典忠青台式滷肉飯搭配蝦捲、紅糟肉，三個願望一次滿足，另有銅板價小菜「開胃小黃瓜」和2款療癒甜品「QQ黑糖年糕」、「忠青奶皇包」，完整復刻兒時巷弄中的美味記憶。

除了正餐的儀式感，全台6間百貨商場門市還提供會員獨享的台式下午茶方案，12月15日至2026年1月16日，平日週一至週五14:00-17:30，每日限量供應，人氣點心組合現蒸包子2顆 (椒麻三星蔥蝦肉包/三星蔥蝦肉包/忠青奶皇包，口味任選)，經典飽足組合餐經典好蝦炊飯(小)+魚丸蝦湯，新品「雪菜肉絲雞白湯米粉」與「椒香紅油抄手麵」2款麵食搭配「招牌花干」的組合。

更多三立新聞網報導

台灣限定！客美多咖啡×酷洛米週邊必收 迷你玻璃杯每店只有27個

拚秒殺？陳耀訓蛋黃酥春節禮盒「藏2驚喜」 12／16開搶、限購8盒

壽司郎盤色變7種！最低價30元挑戰爭鮮 菜單增加到185道

全聯標價爭議遭抵制！砸30億換電子標籤 3年內導入1250家店

