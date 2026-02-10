築間最大規模改版！首創個人鴛鴦鍋、外帶享8折 解決消費者3大痛點

看好長達9天的春節連假帶動外食需求升溫，築間（7723）餐飲集團旗下火鍋品牌「築間幸福鍋物」宣布啟動品牌16年來最大規模菜單改版，全新菜單自今（10）日起全台門市同步推出。此次改版透過全新點餐架構與價格設計，讓選擇更簡單、用餐體驗再升級，強調「更直覺、更有感、更好選」。

為什麼要改版？一次解決消費者3大痛點

築間餐飲集團指出，本次改版並非單純新增品項，而是以長期營運數據、門市回饋與顧客偏好為基礎，全面重整點餐路徑與套餐結構，聚焦解決消費者最常遇到「不知道怎麼搭」、「怎麼點最划算」、「兩人聚餐怎麼選更省事」的3大痛點。



新版菜單導入個人鴛鴦鍋，讓單人用餐也能同時享受兩種湯底；個人套餐新增「主餐雙拼盛合」選項，滿足「想一次吃到兩種主餐」的需求；雙人套餐「海陸總匯盛合」則一次囊括肉品與海鮮，讓聚餐更有整體感與價值感。



改版亮點一次看：

廣告 廣告

1、首創個人鴛鴦鍋，一人也能雙湯享受

打破傳統鴛鴦鍋「限多人共享」框架，首度推出「個人鴛鴦鍋」，讓單人用餐也能同時享受兩種湯底風味。



2、個人套餐380元起，主餐雙拼更划算

個人鍋最低380元起，新增「主餐雙拼盛合」，一次可享兩種主餐。



3、雙人海陸總匯盛合980元起，聚餐更好選

推出「雙人海陸總匯盛合」系列，以美國牛五花、綜合魚片、草蝦、白蝦、鮮蚵及蛤蜊組成豐富海陸套餐，強調份量明確、價位清晰。



4、外帶全面8折，加碼優惠同步開跑

配合春節聚餐與返鄉需求，活動期間「雙人海陸總匯盛合系列外帶」全面8折，打造居家團聚首選。



築間餐飲集團2025全年合併營收達49.36億元，年減14.66%，雖較2024年下滑，然集團持續透過品牌重整與據點優化，多數門店營運效率明顯改善。築間預計2026年第一季再推3個新餐飲品牌，持續透過多品牌布局經營策略，推動營運表現回溫。



築間董事長林楷傑日前坦言「彎路已經走太多。」同時也表示「未來不會再自創品牌」，將透過引進海外經營多年的成熟品牌，或者與知名廚師聯手合作發展新品牌為主。



更多風傳媒報導

