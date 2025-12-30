築間林楷傑：未來不再自創品牌 汰弱扶強跨足代理

（中央社記者江明晏台北30日電）以火鍋起家的築間首度跨足品牌代理市場，將韓國45年餐飲品牌引進台灣，林楷傑表示，過去築間都是自創品牌，經過今年品牌汰弱扶強整頓後，已改變集團方針，「未來不會再自己研發品牌，可讓集團少走一些彎路」。

以火鍋起家的築間首度跨足品牌代理市場，搶攻韓食市場並提升營運動能，將韓國45年老字號的品牌「中央韓鍋酒舍」引進台灣，首店進駐台北信義區，並規劃於2026年第1季在台北、台中再開2家分店，透過多元餐飲型態布局持續擴大市占、強化成長動能。

築間董事長林楷傑表示，過去築間都是自創品牌，也有不少失敗經驗，經過今年品牌汰弱扶強的整頓後，也改變集團方針，未來只會與更強勢的廚師去合作新品牌，如港點、中餐，其次則是代理已經成功的品牌，「未來不會再自己研發品牌，可讓集團少走一些彎路」。

林楷傑認為，未來台灣的餐飲局勢，最穩定的就是剛性需求，其次就是有特色，吃過還會回頭的品牌，會走向極端化，未來築間除了擴大代理業務外，也會鞏固、強化既有品牌市場，明年將可走出谷底，營運重回正軌。

對於接下來的代理方向，林楷傑透露，明年1月會開出日本達摩燒鳥，3月則會有南韓百年人參雞品牌；至於既有品牌，他則表示，火鍋與燒肉每年營收可以有新台幣50億元的貢獻，但築間品牌已有15年，需要做出調整，包括菜單、陳列等，都需要更新，在原物料價格穩定後，終端價格也有往下調整的空間。

針對展店計畫，林楷傑指出，明年店數不見得會增加，但體質會更好，也可能是讓直營店改品牌，「店數不是重點，營收增加和獲利體質才重要」。（編輯：楊凱翔）1141230