築間港點「喜辰」12/16試營運 馬辣「肉之間」慶分店開幕

築間餐飲集團於11日宣布，將與擁有超過30年專業經驗的知名港點主廚黃義仁攜手，推出全新港式料理品牌「喜辰港式點心茶餐廳」，正式進軍港式餐飲市場。該品牌的菜單涵蓋飯類、湯麵、撈麵、燒臘、湯品及甜品，價格範圍從120元至500元不等。

築間餐飲集團於11日宣布，將與擁有超過30年專業經驗的知名港點主廚黃義仁攜手，推出全新港式料理品牌「喜辰港式點心茶餐廳」，正式進軍港式餐飲市場。（圖／ 築間提供 ）

全台首家「喜辰」餐廳將設於秀泰生活台中站前店，計畫於12月16日試營運。試營運期間，該店將僅提供點心、甜點及飲品，並於12月17日至18日擴增主食選項，包括湯麵、撈麵及燒臘，預計12月19日起全面提供全菜單。

全台首家「喜辰」餐廳將設於秀泰生活台中站前店，計畫於12月16日試營運，預計12月19日起全面提供全菜單。（圖／ 築間提供 ）

此外，築間餐飲集團還宣布取得韓國Joongang Haejang中央醒酒湯的台灣總代理權，將以「中央韓鍋酒舍」為名推出正宗韓式醒酒湯及牛腸火鍋，相關菜單及營運計劃將在官方平台上陸續公布。

築間餐飲集團全新港式料理品牌「喜辰港式點心茶餐廳」。(圖／築間提供）

同時，馬辣集團旗下的鍋物品牌「肉之間大盤肉幸福鍋物」在台北古亭捷運站4號出口開設第三家分店，並於12月16日至18日舉行開幕慶祝活動，凡消費500元以上的肉套餐或雙人海陸套餐，即可免費升級為大肉盤。此外，所有分店也新增了「潮酒牆無限暢飲」服務，顧客可在不加價的情況下享受升級服務。

馬辣集團旗下的鍋物品牌「肉之間大盤肉幸福鍋物」在台北古亭捷運站4號出口開設第三家分店 」。(圖／ 馬辣 提供）

「肉之間」的套餐價格從420元起，顧客不僅能享受大盤肉套餐，還可以無限暢吃近70種食材，包括麻油炸蛋、艋舺滷肉飯、嘉義雞肉飯及廟口小香腸等地道小吃，讓肉食愛好者大快朵頤。

「肉之間」的套餐價格從420元起，顧客不僅能享受大盤肉套餐，還可以無限暢吃近70種食材 。(圖／ 馬辣 提供）

