築間火鍋、涮乃葉、50嵐蔬果農藥超標 食藥署抽驗45件不合格

【緯來新聞網】衛生福利部食品藥物管理署於12月31日公布114年度9月至10月市售蔬果農藥殘留監測結果，檢驗804件產品中有45件不合格，涵蓋多家知名連鎖火鍋店、飲料店與量販通路，引發食品安全關注。

食藥署抽驗農藥超標蔬菜共45件不合格。（圖／食藥署提供）

食藥署本次抽驗揭示農藥超標情形，包括築間火鍋板橋館前店、涮乃葉徐匯廣場店所販售油菜，以及連鎖飲料品牌50嵐南投民族店的金桔。其中，50嵐金桔被驗出2項不符規定農藥。其他不合格產品還包括全聯草屯和興店的蘿蔔、好市多台中店的茄子、MOMO富邦購物網販售的蓮霧，及北市內湖七海餐廳的香菜，後者甚至一次檢出10種農藥殘留超標。



根據食藥署說明，此次抽驗採「風險為基礎」的精準策略進行。在284件重點監測樣品中，合格率為89.1；隨機抽驗的519件中，合格率達97.3。官方指出，透過大數據分析技術，有效提升違規品項的識別效率。



所有不合格產品目前皆已命令下架與回收，並對來源不明或涉及違規的供應商處以最高30萬元罰鍰。食藥署表示，對於具可追溯來源的國產品項，已交由農政機關進一步追查。



食藥署提醒，消費者購買蔬果時應優先選擇當季、具有產銷履歷、有機或CAS認證之產品。民眾在處理蔬菜時，建議先以「浸泡再沖洗」再進行切割；水果則應「清洗後削皮」，可有效減少農藥殘留風險。

