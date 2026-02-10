築間降價了！380元爽嗑美國牛 16年來菜單大改版一次看

生活中心／賴俊佑報導

築間幸福鍋物即日起個人鍋最低380元起。(圖／築間餐飲提供）

築間火鍋16年來最大菜單改版！即日起個人鍋最低380元起，並首度推出「個人鴛鴦鍋」最低450元就能享用2種湯底，同時推出「雙人海陸總匯盛合」980元起爽嗑美國牛五花和豪華海鮮拼盤；另外，「新・肉多多」推出4款外帶團圓餐，「肉多多」、「狂一鍋」過年期間用餐不限時。

築間火鍋16年來最大菜單改版！首次推出個人鴛鴦鍋。(圖／築間餐飲提供）

築間菜單大改版！個人鍋最低380元起爽嗑美國牛

築間餐飲旗下「築間幸福鍋物」在農曆年前宣布，2月10日起全台門市全新菜單登場，主打「更直覺、更有感、更好選」，以更清楚的點餐架構，讓選擇變簡單、用餐體驗再升級，其中個人鍋最低價格從400元降為380元，就能享用美國牛五花/梅花豚肉/特選羊肉/櫻桃鴨肉/素食擇一搭配昆布湯底。

廣告 廣告

築間首度推出「個人鴛鴦鍋」，湯底A區+B區70元，A區可選粵式胡椒豚骨鍋/川味麻辣湯/濃醇幸福奶香鍋，B區可選秘煉老熬牛髓湯/海鮮干貝湯/九州蒜香豚骨湯，再搭配肉品，一個人最低450元就能享用兩種湯底。

為滿足饕客想一次吃到兩種主餐的需求，新版菜單也推出雙人套餐「海陸總匯盛合」系列，最低980元可享用美國牛五花和豪華海鮮拼盤(魚片、草蝦、鮮蚵、軟絲、蛤蜊和鮮蚵)，活動期間加碼推出「雙人海陸總匯盛合系列外帶全面8折」活動。

新肉多多新春外帶團圓餐-美饌富貴牛海陸宴2427元(圖／樂多多集團提供)

肉多多、狂一鍋春節期間用餐不限時

樂多多集團旗下「新・肉多多」主打日本A5和牛與美國PRIME級牛肉，看準春節連假商機，推出「開運A5極上海味宴」「美饌富貴牛海陸宴」「三元極品海陸饗宴」「金豚滿福海味宴」等四款適合小家庭的新春外帶團圓餐，套餐價2269元起，即日起至2月15日小年夜開放來店取貨。

另外，樂多多集團旗下「肉多多」、「狂一鍋」春節期間用餐不限時，「肉多多」299元復刻套餐春節照常供應，「狂一鍋」自助吧再升級提供荷包蛋、高麗菜飯與麻油雞飯。

更多三立新聞網報導

家樂福年前爆熄燈！旗下頂級超市連關4間 20年績優店也掰掰

台南虱目魚丸、蔬果直送愛買！拚春節3成業績 黃偉哲化身最強銷售員

好市多整車結帳「折上千元」她喊超有感 符合「2條件」年回饋3萬

漢堡王「最賺錢門市前2名」都在桃機！ 最熱賣漢堡是這顆

