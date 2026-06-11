築間集團今年拚轉虧為盈 員工一年4次調薪機會

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【緯來新聞網】連鎖餐飲集團築間公布5月合併營收為新台幣3.5億元，年減21.2；累計1至5月營收為17.47億元，年減18.97。營收衰退主要受集團進行門店汰弱留強、品牌布局重整及裝潢翻新等營運體質調整所致，築間餐飲集團公關長高林禎表示，將力拚今年底轉虧為盈。

築間集團股東會。（圖／築間集團提供）

築間持續推動品牌結構優化與門市整改，聚焦具市場潛力的新品牌布局，近期代理曾連續3年入選《米其林指南：首爾》的「百年土種蔘雞湯」，將有34年歷史的韓國蔘雞湯名店引進台北西門町，韓式養生料理與都會聚餐市場注入核心商圈，主打5款蔘雞湯，價格帶落在440元至600元間。築間餐飲集團公關長高林禎表示，「集團去年虧損3億元，目前營運朝海外代理跟民族共創前進，尤其看好台灣百億韓食商機，今年力拚轉虧為盈。」



韓國米其林百年土種蔘雞湯海外首站選台灣，首次造訪推薦經典「蔘雞湯」，以清爽湯頭與溫潤蔘香展現韓式滋補料理特色；招牌百年蔘雞湯則加入鮑魚、北蟲草與銀杏，進一步提升湯品層次與辨識度。築間表示，集團品牌組合日趨多元，中式餐飲、港式點心、茶飲及韓式料理等新事業布局已逐步建立市場定位，有效擴大消費客群。觀察台灣餐飲市場日常與家庭聚餐需求逐步攀升，配合新品牌市場能見度提升，有助帶動整體來客數與品牌滲透率提升。

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擁有34年歷史的「百年土種蔘雞湯」，為韓國弘大具代表性的蔘雞湯專門店之一。（圖／蔣欣倫攝）

除了積極推動品牌矩陣多元化、拓展不同消費場景與客群結構外，築間亦持續深化品牌聚落經營策略，透過多品牌進駐同一區域或核心商圈，提升集客效益、營運彈性與商圈滲透率，為後續營收成長挹注動能。



在百工百業缺工的時代，台灣餐飲集團近年不僅加速布局，也透過高薪、優質福利吸引人才，高林禎指出，「我們基層的同仁一年會有4次的競爭面試跟調薪的機會，那高階主管一年有兩次績效獎金發放，平均年薪可以超過百萬元。」



另外，築間亦規畫再推出全新粵菜品牌，進一步拓寬中式餐飲市場版圖，強化產品結構完整性與市場拓展動能。隨著低效門市調整，既有品牌體質優化效益逐步反映，以及新品牌營收貢獻擴大，整體營運表現可望穩定回升，目標下半年營運表現優於上半年。

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