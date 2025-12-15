築間集團港式餐飲新品牌「喜辰港式點心茶餐廳」首店在台中 試營運三天88折

築間餐飲集團全新品牌「喜辰港式點心茶餐廳」招牌點心主打現點現蒸。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

明年將力拼兩百店的築間餐飲集團，首度將經營觸角向粵菜與港式點心延伸，並請到資歷逾30年、被稱為「點心界大仁哥」港點主廚黃義仁擔任新品牌主廚。「喜辰港式點心茶餐廳」首店插旗台中站前秀泰生活館，12月16日至18日試營運期間，推出為期三天的限定優惠活動，凡店內用餐可享有88折優惠。

築間餐飲集團全新品牌「喜辰港式點心茶餐廳」，招牌點心主打現點現蒸，美味必點包括「喜辰三味燒賣」、「喜辰三色蝦餃皇」與「韭黃鮮蝦腸粉」等。其中，「喜辰三味燒賣」以松露、干貝與魚子入餡，嚴選星級飯店等級高規格食材，打造香氣層次分明、海味濃郁的奢華口感，成為饕客到店必點的經典之作；「喜辰三色蝦餃皇」則以竹炭、紅麴與原色麵皮手工摺製，每顆皆以極薄外皮完整包覆整隻鮮蝦，蒸後晶透飽滿、脆彈多汁，兼具視覺美感與細膩口感，充分展現品牌的點心實力。

主食菜色橫跨煲飯、河粉、炒飯、撈麵與粥品，全面呈現道地港式餐桌風景。從「北菇滑雞粥」、「乾炒和牛河」到「鹹魚雞粒炒飯」，道道展現鑊氣層次與師傅火候功力。經典粵味「乾炒和牛河」以大火快炒，迅速逼出河粉焦香與醬油韻味，搭配滑嫩和牛，每一口都能品嚐到師傅對火候與節奏的精準掌控。被譽為平民與星級餐廳都不可或缺靈魂角色的燒臘系列亦是亮點之一，延伸推出「喜辰五寶飯」、「黯然叉燒飯」等招牌料理，集結叉燒、油雞、燒鴨、肝腸與臘腸等港味精華，一碗盡享經典滋味。甜點部分則有迷你冰火菠蘿油、「天崩地裂落石西多士」等，讓「從鹹到甜、從經典到驚喜」的港式用餐體驗更加完整。