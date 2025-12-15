築間「喜辰港式茶餐廳」首店在台中！明開幕享限時優惠 完整菜單曝光

記者林意筑／台中報導

築間推出全新品牌「喜辰港式點心茶餐廳」。（圖／記者林意筑攝）

台中人看過來！築間餐飲集團跨足港式料理，推出全新品牌「喜辰港式點心茶餐廳」，邀請「點心界大仁哥」、知名港點主廚黃義仁擔任主廚，主打撈麵、燒臘、蒸點、港式點心與多款中式料理，首店插旗台中，台中站前秀泰生活館S2 1樓，並於明（16）日展開試營運，為期三天祭出限定優惠活動，凡4人同行即可享有88折優惠，如今「完整菜單」全曝光。

築間總經理周秀花（左）與主廚黃義仁出席開幕記者會。（圖／業者提供）

「喜辰港式點心茶餐廳」主打撈麵、燒臘、蒸點、港式點心與多款中式料理，餐點價格約落在120元至500元間。其中必點餐點包含以松露、干貝與魚子入餡的「三味燒賣」、「韭黃鮮蝦腸粉」，及以竹炭、紅麴與原色麵皮包覆整隻鮮蝦的「三色蝦餃皇」。

「喜辰港式點心茶餐廳」主打撈麵、燒臘、蒸點、港式點心與多款中式料理。（圖／記者林意筑攝）

至於主食極力推薦「乾炒和牛河」，師傅以大火快炒，迅速逼出河粉焦香與醬油韻味，滑嫩的和牛肉與粉條Q彈分明，每一口都能品嚐到「鑊氣」，巧妙展現出師傅對火候與節奏的巧妙掌控。

港點最不可或缺靈魂角色的燒臘系列亦是亮點之一，延伸推出「五寶飯」、「黯然叉燒飯」等，集結叉燒、油雞、燒鴨、肝腸與臘腸等港味精華，一碗盡享經典滋味；蜜汁叉燒搭配焦脆半熟蛋，大口拌入蛋液與醬香滲透每粒米飯，香氣四溢。

「喜辰港式點心茶餐廳」完整菜單曝光。（圖／業者提供）

築間餐飲集團表示，「喜辰港式點心茶餐廳」首店於12月登場後，預計於2026年第1季在台中開出第2家分店，為集團多品牌版圖再添關鍵佈局。隨著新品牌正式啟動，築間將持續深化多品牌、多餐飲型態的經營策略，結合專業主廚團隊與細緻分工的營運模式，打造兼具品質、規模化與市場辨識度的港式餐飲品牌，穩健推進展店節奏，持續挹注營收成長動能，並為消費者帶來更多元、具深度的餐飲體驗。

