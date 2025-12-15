築間「喜辰」插旗台中站前秀泰12/16試營運首3日限定折扣

▲築間餐飲集團總經理周秀花(圖左)、「喜辰港式點心茶餐廳」主廚黃義仁(圖右)。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】為擴大集團營運動能，築間餐飲集團（7723）港式餐飲新品牌「喜辰港式點心茶餐廳」，將經營觸角向粵菜與港式點心延伸，並請到資歷逾30年港點主廚黃義仁擔任新品牌主廚。茶餐廳首店插旗台中，預計於12月16日展開試營運。選址台中站前秀泰生活館S2，坐落於人流高度匯聚的台中車站生活圈。該區域結合影城、百貨、飯店與交通轉運樞紐，具備高消費力與穩定客流優勢，近年更隨著新商場進駐、文創園區發展與旅遊動線整合，成為台中最具成長潛力的核心都會商圈之一。12月16日至12月18日試營運期間，推出為期三天的限定優惠活動。

▲築間餐飲集團推出港式餐飲新品牌「喜辰港式點心茶餐廳」，將經營觸角向粵菜與港式點心延伸。（記者廖美雅翻攝）

築間餐飲集團總經理周秀花表示，「喜辰港式點心茶餐廳」首店於12月登場後，預計於2026年第1季在台中開出第2家分店，為集團多品牌版圖再添關鍵佈局。隨著新品牌正式啟動，築間將持續深化多品牌、多餐飲型態的經營策略，結合專業主廚團隊與細緻分工的營運模式，打造兼具品質、規模化與市場辨識度的港式餐飲品牌，穩健推進展店節奏，持續挹注營收成長動能，並為消費者帶來更多元、具深度的餐飲體驗。

招牌點心主打現點現蒸，美味必點包括「喜辰三味燒賣」、「喜辰三色蝦餃皇」與「韭黃鮮蝦腸粉」等。「喜辰三色蝦餃皇」則以竹炭、紅麴與原色麵皮手工摺製，每顆皆以極薄外皮完整包覆整隻鮮蝦，兼具視覺美感與口感。

主食菜色橫跨煲飯、河粉、炒飯、撈麵與粥品，全面呈現道地港式餐桌風景。經典粵味「乾炒和牛河」以大火快炒，迅速逼出河粉焦香與醬油韻味，滑嫩牛肉與粉條分明、口感俐落，每一口都能品嚐到師傅對火候與節奏的精準掌控。港式餐桌上不可或缺的「XO醬牛腩雲吞撈麵」嚴選軟腍入味的牛腩，搭配手工雲吞與彈牙撈麵，拌入特製XO醬，詮釋港式經典的迷人魅力。

▲喜辰五寶飯。（記者廖美雅拍攝）

被譽為平民與星級餐廳都不可或缺靈魂角色的燒臘系列亦是亮點之一，延伸推出「喜辰五寶飯」、「黯然叉燒飯」等招牌料理，集結叉燒、油雞、燒鴨、肝腸與臘腸等港味精華，一碗盡享經典滋味；其中蜜汁叉燒搭配焦脆半熟蛋，大口拌入蛋液與醬香滲透每粒米飯，香氣四溢。