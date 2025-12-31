築間、涮乃葉分店驚見「蔬果農藥超標」！一餐廳香菜有10農藥 食藥署開罰

食藥署與地方衛生局合作執行「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，揪出多間餐飲名店使用蔬果農藥超標。食藥署提供



食藥署今（31）日公布今（114）年9月至10月「市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」結果，共查出45件不合格產品，其中不乏連鎖餐飲名店。包括「築間板橋館前店」、「涮乃葉徐匯廣場店」的油菜被檢出農藥殘留超標；而台北市內湖區「七海」餐廳的香菜更一次檢出多達10項農藥違規。

食藥署今天公布「114年9-10月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果」，南區管理中心主任魏任廷說，依目的不同，分析過往違規大數據資料，以風險為基礎之精準抽樣方式抽樣284件農產品加強監測，檢驗結果253件符合規定，合格率89.1%；也從其他市售蔬果中隨機選取519件樣品，檢驗結果505件符合規定，合格率97.3%。

不合格名單包含新北市築間餐飲事業股份有限公司板橋館前營業抽驗到的「油菜」檢出農藥阿巴汀0.20ppm （標準為：0.05ppm）；新北市雲雀國際股份有限公司涮乃葉徐匯廣場店抽驗到的「油菜」檢出農藥達特南2.9ppm（標準為：2.0ppm）。

此外，台北市內湖區七海餐飲事業股份有限公司抽驗到的「香菜（芫荽）」一次檢出達克利、達滅芬、福賽絕、護矽得、氟比來、祿芬隆、賽速安、普克利、巴克素及陶斯松等共10項農藥，部分屬不得檢出，部分則不符使用規定。

食藥署今日公布的蔬果農藥檢驗不合格清單中，已裁罰11件產品。其中，2件來自「億客來生鮮超市食品店」，因無法提供來源資料，通路商依法被罰新台幣3萬元；其餘9件產品則針對各自源頭生產者分別裁罰3萬元，總計裁罰30萬元。

食藥署建議民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。

