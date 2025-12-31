築間、涮乃葉油菜農藥超標 好市多茄子農藥不符使用規定

〔記者林志怡／台北報導〕2025年即將結束，有些民眾希望在跨年前來一鍋暖暖的火鍋，但衛福部食藥署今日公布9至10月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，知名火鍋業者築間、涮乃葉的油菜分別被檢出農藥阿巴汀、達特南超標，另好市多販售的茄子檢出不符使用規定的農藥賽座滅。食藥署提醒民眾，選購蔬果以當季為佳，且可優先挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好的商家。

食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，食藥署與地方政府衛生局共同執行「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，分析過往違規大數據資料，以風險為基礎之精準抽樣方式抽樣284件農產品加強監測，檢驗結果253件符合規定，合格率89.1%。

廣告 廣告

魏任廷表示，這次也從其他市售蔬果中隨機選取519件樣品，檢驗結果505件符合規定，合格率97.3%，且針對抽驗違規品項，衛生單位追溯農產來源，並提供給農政機關，採取進一步源頭管理措施。

針對這次違規品項，食藥署指出，新北市板橋區的築間供應的油菜檢出農藥阿巴汀0.20ppm，超出容許量標準的0.05ppm；新北市徐匯廣場的涮乃葉供應的油菜則檢出農藥達特南2.9ppm，超出容許量標準的2.0ppm。

另魏任廷指出，台中市好市多販售的茄子檢出農藥賽座滅0.04ppm，該農藥雖可使用在其他作物，但不得使用在茄子。

魏任廷建議，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，且建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。

【看原文連結】

更多自由時報報導

跨年天氣+元旦曙光1圖看懂 強烈大陸冷氣團最低下探6度

迎馬年！台南凌霄寶殿火供祈福 烈焰中驚見「火馬」

2縣市大雨特報！跨年夜迎風面雲多易雨 元旦氣溫直直落

獨家直擊》高雄輕軌旅運中心站4缺失 日本頂級郵輪旅客「卡關」

