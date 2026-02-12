築間「隱藏版0元湯頭」！找店員才點得到 一票粉絲爆共鳴

許多消費者紛紛證實，築間隱藏版0元湯頭昆布湯要透過店員才能選購。（築間餐飲集團提供）

連鎖鍋物品牌築間主打平價實惠的火鍋，成功吸引不少忠實粉絲。一位男子近日到築間吃火鍋，透過QR Code點餐時發現，湯底全都得加價付費50元起跳，沒想到詢問店員後才得知，其實可以透過店員選擇隱藏的0元昆布湯頭，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Threads發文表示，他到築間吃飯點餐時，發現QR Code系統的菜單上，全部的湯頭都要加價選購，且價格至少50元起跳，沒想到點完餐後才得知，其實可以透過店員選購不在點餐系統中、免費的昆布湯頭。

對此，許多網友紛紛回應，「沒想到築間的昆布湯頭竟然是隱藏版，要問店員才點得到」、「跟我上次遇到一樣，我找好久都沒有不用加價的，後來因為跟朋友一起，就想說吃飯開心就好，下次知道跟店員點免費的昆布湯頭」、「我常去的那家幾乎都點昆布湯頭，是不是每家不一樣」。

不少忠實粉絲則證實，「之前有發現，都直接跟店員說昆布湯底」、「很久以前昆布其實有寫在菜單上，某次菜單改版後開始沒有，但我只吃昆布，問店員才知道只是沒有在菜單跟系統上，從此只要吃築間，就都等朋友點完再另外叫店員點，但這樣搞得我像奧客」、「我一坐下都直接跟店員說要昆布湯頭，然後得到人工點餐待遇，但是結帳的時候要檢查一下明細，有被key錯過」。

