築間、50嵐都入列！「農藥超標」5名店遭點名

多家知名餐飲、飲料店使用的蔬果農藥殘留超出標準。（示意圖／翻攝自pexels）





衛福部食藥署聯手各地方衛生局推動「114年度市售蔬果農藥殘留監測計畫」，近期抽驗結果出爐，驚見多家知名餐飲、飲料店使用的蔬果農藥殘留超出標準。其中，築間火鍋板橋館前店與涮乃葉徐匯廣場店所使用的油菜，被檢出農藥殘留不符規定；連鎖飲料品牌50嵐南投民族店的金桔同樣未過關。相關違規案件已全數移送農政單位，進一步追查蔬果來源並加強源頭管理。

精準抽驗揪違規 284件加強監測合格率89.1%

食藥署表示，此次抽驗依目的不同，並分析過往違規大數據資料，再以風險為基礎之精準抽樣方式，抽樣284件農產品加強監測，檢驗結果共有253件符合規定，合格率為89.1%。此外，也從其他市售蔬果中隨機選取519件樣品，檢驗結果共有505件符合規定，合格率為97.3%，顯示透過精準抽樣方式，確實可提高揪出不合格樣品之機率，提升整體食品安全管理成效。

廣告 廣告

衛福部食藥署聯手各地方衛生局推動「114年度市售蔬果農藥殘留監測計畫」。（圖／食藥署提供）

名店也中鏢！築間油菜、50嵐金桔、好市多茄子全上榜

食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，近期抽驗結果顯示，多家通路與餐飲業者使用的蔬果出現農藥違規情形。其中，築間餐飲公司板橋館前店所使用的油菜，被驗出農藥「阿巴汀」殘留超過法定標準；涮乃葉徐匯廣場店的油菜，則檢出「達特南」含量不符規定。

此外，全聯草屯和興店販售的蘿蔔，被發現農藥「賽速安」殘留超標；好市多台中店的茄子，則檢出依法不得用於茄類作物的農藥「賽座滅」。至於50嵐南投民族店使用的金桔，不僅驗出不應殘留的農藥「賽滅淨」，還被查出使用於金桔屬違規的農藥「達滅芬」，皆已違反相關規定。

食藥署籲慎選通路與標章 這樣做降低風險

食藥署提醒，民眾在採買蔬果時，除優先選擇當令產品，也可留意是否具有有機、產銷履歷或 CAS 優良農產品等認證標章，並向信譽良好的通路購買，以降低食用風險、確保飲食安全。在清洗方式上，食藥署建議，蔬菜可先以流動清水浸洗後再充分沖洗，完成後再進行切割；水果則應先以清水沖洗乾淨，再削皮食用，有助於減少接觸殘留物。

更多東森新聞報導

醫起看／別只看高菌數！食藥署點名益生菌標示違規名單

食藥署稽查塑膠容器8件違規 知名品牌砧板上榜

嫌月費貴？5款「買斷app」超夯 多人激讚：一生推

