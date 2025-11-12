築間2024才搶攻海外…今3品牌全數撤出香港 公司揭關鍵因素

築間（7723）海外布局出現調整。公司12日公告，因應整體營運策略與資源整合規劃，決議終止香港子公司「築間餐飲事業（香港）有限公司」營運，並辦理解散與清算事宜，代表築間在香港的三個品牌——「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」及「築間酸菜魚」全數收攤，結束香港市場經營。

築間公告，香港業務規模近年逐步縮減，營運效益有限。集團經綜合評估成本結構、管理效率與市場發展趨勢後，決定集中資源於主要市場，以提升整體營運效益。根據公告，此次關閉決策已獲董事會通過，並將依香港法令程序辦理清算。

築間說明，香港消費力持續疲軟，公司雖曾調整用餐模式與行銷策略以提升來客數，但仍未能有效止損，因此決議終止香港子公司營運，將資源集中於主要市場。據悉，位於銅鑼灣的築間酸菜魚已閉店，閉店損失在第3季提列，另外位於旺角的「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」則在本月底熄燈，閉店損失提列在第4季。

築間自2024年起積極拓展海外市場，其中「築間幸福鍋物」為海外首間旗艦店，於2024年6月進駐旺角文華商場開幕；集團隨後在同區推出「燒肉Smile」與「築間鹹酥雞」，打造「築間一條街」概念，另酸菜魚插旗銅鑼灣，以火鍋、燒肉與中式料理三品牌聯手搶攻香港餐飲市場。然而，受香港消費力等外在因素影響，整體營運未達預期。

築間目前營運重心以台灣市場為主，並持續深化多品牌布局，包括「築間幸福鍋物」持續擴大品牌的市場滲透率，並預計於蘆洲、台南開出新門市，以帶動品牌業績貢獻。七大燒肉品牌藉由10月推出聯合節慶限定行銷活動，有效提高品牌曝光與來客回流；中式品牌「麟德殿牛肉麵」延續集團品牌深夜營業特色，吸引宵夜時段客群，以及日、韓等海外遊客的喜愛，挹注集團業績表現。集團預計年底前將再開出兩家麟德殿新門店，穩健擴張中式餐飲市場版圖。

自下半年起，築間積極跨足高技術門檻餐飲業態，繼「麟德殿牛肉麵」之後，亦將陸續推出港式品牌與另一中式餐飲品牌，拓展更為多元的餐飲選擇，滿足不同族群的外食需求。同時集團亦持續深化「鍋物」、「燒肉」兩大核心品類經營，並透過品牌聚落的「單一據點、多品牌服務」經營策略，提高經營資源共享效益與顧客回流率。

