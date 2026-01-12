築間2025全年營收近50億

▲築間餐飲集團2025年12月合併營收新台幣3.96億元。（圖／築間提供）

[NOWnews今日新聞] 連鎖火鍋品牌築間餐飲集團（7723）公告2025年12月合併營收新台幣3.96億元，在年底聚餐人潮增加與2個新品牌開幕議題帶動下，較上月成長2.53%；2025全年合併營收達49.36億元。築間預計2026年第一季再推3個新餐飲品牌，持續透過多品牌布局經營策略，推動營運表現回溫。

築間指出，雖然2025全年營收較2024年下滑，但集團持續透過品牌重整與據點優化，多數門店營運效率明顯改善，預計2026年第一季再推3個新餐飲品牌，持續透過多品牌布局經營策略，推動營運表現回溫。

築間旗下共16個品牌，全台店數接近200家，涵蓋鍋物、燒肉、韓式、中式麵食、港式點心等多元品類。其中「築間幸福鍋物」、「芡芳」、「燒肉Smile」等鍋物與燒肉品牌，作為主要餐飲類別。

在中式品牌「麟德殿牛肉麵」憑藉營業至深夜的特色，還有傳統結合創新的風味，吸引宵夜客群及海外遊客，12月再開出第二間門店—台北忠孝店，進一步擴大品牌市場覆蓋力。

築間提到，12月再推出的新品牌「喜辰港式點心茶餐廳」，主打精緻港點與茶飲文化，搶攻港式飲食市場，並預計再開出2間門店。同月也首度透過代理模式，引進韓國品牌「中央韓鍋酒舍」，以韓式醒酒湯與牛腸火鍋等韓食經典料理，拓展異國美食品類，預計上半年再展2間門店。

築間認為，持續透過多元化品牌矩陣擴大消費族群覆蓋力，提升品牌市場滲透率，創造營運成長契機。

2026啟動雙引擎策略 築間擴大海外品牌代理業務

築間說，展望2026年，將以「強化營運體質、提升營運彈性與獲利能力」為首要任務，全面推進品牌結構優化與門店汰弱留強，並同步啟動「名廚共創＋海外品牌代理」雙引擎策略。

築間說明，一方面攜手更具知名度與專業領域的主廚合作推出新品牌，建立高技術門檻與差異化定位；另一方面積極擴大代理業務，引進海外具成熟商業模式與品牌力的餐飲品牌，強化既有品牌市場並提升整體成長動能。

築間餐飲集團預計於2026年第一季推出台式餐飲新品牌「稻鎮經典台菜」，切入高技術門檻品項市場；並規劃推出日式品牌「達摩燒鳥」，以及引進韓國米其林推薦知名餐飲品牌，持續豐富多元品牌組合。未來集團以「品牌拓展」、「營運精實」雙軌並進，提升資源配置效率與獲利結構，推動2026年營運表現加速回溫，並為中長期成長奠定更扎實的基礎。

