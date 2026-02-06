篠原涼長子爭議行徑連發！未成年菸酒刺青 神顏星二代恐自毀前程

記者林宜君／台北報導

日本女星篠原涼子（右）神顏基因備受讚賞，但膝下長子市村優汰（左）近期行為卻引發網路熱議。（圖／翻攝自篠原涼子、市村優汰IG）

日本女星篠原涼子神顏基因備受讚賞，但膝下長子市村優汰近期行為卻引發網路熱議。未成年吸菸、喝酒，加上手部刺青與TikTok拍片風格，讓星二代的星路走向備受關注。篠原涼子（52歲）2005年與大她24歲的演員市村正親結婚，兩人於2021年離婚，育有兩子。長子市村優汰17歲，近期成為日本網路討論焦點，網友除了驚呼遺傳了母親的神顏基因，也對市村優汰的行為感到震驚。

市村優汰（右）曾在2024年短暫活躍於日本演藝圈。（圖／翻攝自市村優汰IG）

市村優汰曾在2024年短暫活躍於日本演藝圈，但當年萬聖節被爆出摸奶外國女性的事件，迫使他退出原所屬經紀公司Horipro。近期，市村優汰又因TikTok影片再次受到關注。影片中，市村優汰手部包刺青，未成年抽菸、喝酒，在澀谷拍攝舞蹈影片，市村優汰還放話：「我要來提升TikTok的價值！」但內容被網友形容是「廢片」，引發批評與感慨：「長得這麼好看，真希望他能認真走演藝圈。」

近期，市村優汰又因TikTok影片再次受到關注。（圖／翻攝自網路）

此外，市村正親於2025年12月曾在市村優汰的TikTok現身，引起話題，許多網友感嘆「沒想到能在TikTok看到大咖」、「一家人感情好好」，還有人直呼：「跟媽媽長太像了！」這些事件也讓外界關注星二代在成長過程中的行為選擇。雖然外貌受到讚賞，但市村優汰近期的舉動，從未成年飲菸喝酒到手部刺青，再到拍攝沒有明確目標的短影片，都讓網友擔憂他星路未來是否會偏離正軌。

