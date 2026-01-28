篠崎泫傳與獄中Toyz登記結婚 依法可望申請台灣合法居留權

【緯來新聞網】前《英雄聯盟》世界冠軍、香港籍電競直播主劉偉健（Toyz）傳出與台灣女星篠崎泫完成婚姻登記，儘管他目前仍在服刑中，此消息引發外界對其身分與未來去向的關注。根據《鏡週刊》28日報導指出，Toyz服刑期間疑似藉由婚姻關係申請台灣居留權，盼望未來出獄後可留在台灣生活。

篠崎泫傳與獄中Toyz登記結婚。（圖／翻攝篠崎泫、Tozy IG）

根據中華民國《刑法》第95條規定，外國人若被判有期徒刑以上刑罰，於刑滿或獲赦免後得由政府驅逐出境。倘若外籍人士與具中華民國國籍者締結合法婚姻，經核准後可取得居留權，有機會避免遣返。



Toyz目前服刑中，表定刑期至2028年7月16日屆滿，但若申請假釋成功，最早可能於今年11月提前出獄。假釋資格須於刑期過半後提出申請，Toyz目前已接近條件門檻。



針對婚姻傳聞，雙方並無正式對外說明，由於Toyz具有香港籍身分，倘若婚姻登記屬實，將有利於他在刑滿後繼續留台，也可能成為外籍服刑人員身分轉換的特殊案例。



劉偉健於2021年因涉嫌毒品案件遭檢警逮捕，2022年被法院判刑服刑至今。他曾在2012年代表台港澳隊伍TPA奪得《英雄聯盟》世界冠軍，退役後轉型為直播主，在電競圈擁有高知名度。

