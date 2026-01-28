篠崎泫昔讚Toyz「持久型」！交往內幕全說了 被爆獄中低調結婚
娛樂中心／綜合報導
知名實況主Toyz（劉偉健）販售大麻菸彈遭判刑4年2個月，入獄前直播認愛台日混血女星篠崎泫，感情動向備受關注。如今他服刑超過1年9個月，昨（28）日被爆已在獄中低調登記結婚，對此篠崎泫回應「之後有好消息會跟大家說」。回顧篠崎泫過去曾在節目中分享兩人交往契機，大讚對方追求她時是「持久型」。
篠崎泫與Toyz認識長達6年，直到交往前2、3年才擦出火花。她表示對方能給予安全感且具備責任心，在戀人角色上符合自己的期待，不過「他曾經犯過的錯，確實是很大的阻礙」，對方也曾顧慮自身爭議影響她，交往前一度選擇斷聯。篠崎泫坦言「追那麼久沒追到，一般人可能算了」，Toyz卻繼續堅持，最終打動她的心。
未料兩人正式交往不久，Toyz便因官司入獄，感情面臨巨大考驗。篠崎泫回憶當時才剛落地美國，就得知Toyz即將入獄的消息，難過到天天掉淚，下班後一定與對方視訊，深怕他哪天突然被帶走，連最後一面也見不到。Toyz入獄後，她更不惜龐大時間與交通成本，每週從台北前往台中探監，藉由短短10分鐘的會面傳達思念。
談到Toyz私下一面，篠崎泫形容他是「擁有100，會給女朋友90」的類型。她表示兩人個性強勢，交往初期發生爭執容易不歡而散，後來她觀察對方學會顧及他人感受，這樣的轉變讓她深受感動。
