篠崎泫是誰？曾被爆介入陳零九10年情、與獄中Toyz密婚 「狼人殺女神」4大爭議黑歷史一次看

昔日以「PTT表特版正妹」名號出道的篠崎泫（本名篠崎翎榕），憑藉台日混血的精緻五官與在《娛樂百分百》狼人殺單元的機智表現，被網友封為「狼人殺女神」。然而，相較於演藝作品，她的感情生活更常成為媒體焦點。從疑似介入陳零九十年感情，到近期傳出與服刑中的實況主Toyz（劉偉健）在獄中登記結婚，爭議話題始終圍繞著她。

捲入陳零九分手風波 遭狼人殺班底集體影射

2023年初，歌手陳零九宣布與交往10年的女友呼呼分手，震撼演藝圈。隨後傳出篠崎泫疑為第三者，當時狼人殺班底如荳荳、凱希、紀卜心等人，同步在社群平台發布關於「狐狸」的限時動態，被網友解讀為集體排擠並影射篠崎泫。

對此，篠崎泫在受訪時無奈表示，自己與陳零九只是私下會聯絡的朋友，並直言：「我澄清很多次，大家永遠拿這個標籤綁架你。」她強調自己並非第三者，對於網友的惡意指控感到心寒，並坦言這段時間承受了巨大的輿論壓力。

高調認愛服刑中Toyz 遭酸民圍剿反擊

2024年5月，網紅Toyz因販毒案遭判刑入獄，入獄前夕他正式公開與篠崎泫的戀情。這段「鐵窗情緣」引發外界兩極評價，許多網友到她的社群平台留言開酸，質疑其擇偶眼光。

面對排山倒海的負面評論，篠崎泫並未選擇沈默，而是罕見回擊網友，表示自己正在練習「讓情緒流動」，不再像過去一樣默默忍受。她表示每個人都有選擇愛情的權利，不希望外界過度干涉她的私生活，更曾在直播中力挺男友，展現堅定的感情立場。

內湖5000萬豪宅遭質疑由男方資助

2025年7月，篠崎泫透過YouTube影片開箱位於台北內湖、價值約5000萬元的預售屋新家，卻被爆料指出該房產的部分首付款項是由Toyz在入獄前資助。該消息指稱，這筆錢是為了確保女方在男方服刑期間有穩定的生活保障。

針對金流質疑，篠崎泫嚴正澄清，新房的資金來源完全是她賣掉第一間房後的獲利，並非外界所傳的「受人資助」。她表示自己多年來努力工作存錢，希望外界能尊重她的勞動成果，而非將她的成就全數歸功於男性。

傳出獄中密婚登記 疑似為保Toyz留台身分

根據2026年1月28日的最新媒體爆料，篠崎泫傳出已與正在服刑中的Toyz完成結婚登記。由於Toyz為香港籍，依照法律規定，服刑期滿後極可能被強制驅逐出境。外界推測，兩人選擇在此刻結婚，是為了讓Toyz取得「台灣女婿」身分，藉此爭取繼續留台的權利。

面對「獄中密婚」的傳聞，篠崎泫並未正面否認，僅透過經紀人回應：「之後有好消息會跟大家說。」這曖昧的回答留給外界極大想像空間，也讓這位「狼人殺女神」的感情動向再次成為全台熱議的話題。



