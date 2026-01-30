篠崎泫爆密婚Toyz、懷孕！手術房麻醉片流出

娛樂中心／綜合報導

香港籍直播主Toyz（劉偉健）2024年入獄服刑，日前被爆在獄中與女星篠崎泫登記結婚，秘婚傳聞曝光引發粉絲暴動；篠崎泫事後僅回應稱「之後有好消息會跟大家說」。但她曬出的一張「小肚微凸照」再度引發討論，讓不少人猜測疑似有喜。篠崎泫30日無預警上傳一段手術房麻醉影片，期間被問及「最後悔的一件事」本尊也鬆口全說了。

根據《鏡週刊》報導，從篠崎泫友人方面得知消息，指稱已在台中監獄服刑近2年的Toyz，已悄悄在獄中與篠崎泫登記結婚。消息曝光後，有關Toyz升格台灣女婿、是否可免被驅逐的話題，掀起各界熱議。

廣告 廣告

爆密婚Toyz「篠崎泫胖5KG」懷孕了？突上傳「手術麻醉片」吐後悔1事

Toyz2（左）024年入獄前，認愛女星篠崎泫（右）。（圖／翻攝自Toyz臉書、IG@hsyan0625）





篠崎泫30日傍晚在社群上傳影片，畫面可見她換上粉色病服，左臂繫著血壓計，鼻部插著透明氧氣管，身旁可見醫療設備。她被推進手術房中接受麻醉，麻藥尚未完全起作用前，她還進行了一連串問答挑戰。其中第5個問題是「最後悔的一件事」，她鬆口回應稱：「加入演藝圈」。但才問到第8個問題「你覺得自己難相處嗎」、時間碼表顯示在1分18秒左右，這時麻藥已發揮藥效，篠崎泫雖不願闔上眼皮，但從狀態可見她已漸漸失去意識。

爆密婚Toyz「篠崎泫胖5KG」懷孕了？突上傳「手術麻醉片」吐後悔1事

篠崎泫麻醉過程中進行問答挑戰，被問及「最後悔的事」說了。（圖／翻攝IG@hsyan0625）









爆密婚Toyz「篠崎泫胖5KG」懷孕了？突上傳「手術麻醉片」吐後悔1事

篠崎泫麻醉畫面突上傳。（圖／翻攝IG@hsyan0625）





麻醉畫面上傳不到1小時，就吸引眾多網友圍觀，逗趣反應笑翻全場「我第一次看到有人麻醉那麼好看的」、「後悔加入演藝圈哈哈」、「太可愛了吧，後面還放大」，而篠崎泫自己也笑說「麻醉是誠實豆沙包？你們可以撐多久」，最後她自嘲寫下「胖了五公斤的下巴無情溢出」。不過，事後就有網友發現，麻醉畫面疑為她2024年做取卵手術的舊片。

原文出處：爆秘婚Toyz「篠崎泫胖5KG」懷孕了？突上傳「手術麻醉片」吐後悔1事

更多民視新聞報導

美中台2026國運預測曝光！命理師揭驚人巧合

蔡英文2028再出馬？前幕僚發聲「一番話」偷抱怨

沈玉琳「抗癌半年」臉蛋差很大？對比畫面流出

