篠崎泫爆獄中閃嫁Toyz「肚子超大」照片流出 昔曾公開超音波照
娛樂中心／綜合報導
台日混血女星篠崎泫與網紅Toyz（劉偉健）公開戀情後話題不斷，即便男方因販毒案入獄服刑，她仍堅定守候陪伴到底。今（28）日卻遭週刊爆料兩人已低調登記結婚，引發外界高度關注。對此篠崎泫雖未正面證實婚訊，但她日前就曾經發過自己的超音波照。
其實早在先前，篠崎泫就曾於IG分享多張凍卵療程相關畫面，包含超音波檢查照片，透露自己正積極為未來人生規畫做準備。只是她過去曾曬出摸著腹部的自拍照，小腹明顯隆起，一度讓不少網友誤以為她「懷孕了」，消息也因此被過度解讀。
對於懷孕傳聞，篠崎泫當時已親自澄清，並幽默解釋腹部變大純屬烏龍，透露自己先前赴新加坡工作時，一週無法順利排便，導致腹部嚴重脹氣，還自嘲「滿肚子都是大便」，笑說肚子「伸縮自如」，連身邊工作人員都常被嚇到。
事實上，她近期多次在社群平台更新凍卵進度，肚子變大的畫面，也與療程中的打針與檢查有關，並非外界猜測的懷孕跡象。如今在被爆與Toyz低調登記的同時，過往凍卵超音波照也再度被網友翻出，認為她早已清楚區分「凍卵規畫」與「懷孕」之間的差別。對於婚姻與未來計畫，篠崎泫僅低調回應，若有好消息會再與大家分享。
