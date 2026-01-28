篠崎泫爆獄中閃嫁Toyz「肚子超大」照片流出 昔曾公開超音波照

娛樂中心／綜合報導

台日混血女星篠崎泫與網紅Toyz（劉偉健）公開戀情後話題不斷，即便男方因販毒案入獄服刑，她仍堅定守候陪伴到底。今（28）日卻遭週刊爆料兩人已低調登記結婚，引發外界高度關注。對此篠崎泫雖未正面證實婚訊，但她日前就曾經發過自己的超音波照。

其實早在先前，篠崎泫就曾於IG分享多張凍卵療程相關畫面，包含超音波檢查照片，透露自己正積極為未來人生規畫做準備。只是她過去曾曬出摸著腹部的自拍照，小腹明顯隆起，一度讓不少網友誤以為她「懷孕了」，消息也因此被過度解讀。

廣告 廣告

對於懷孕傳聞，篠崎泫當時已親自澄清，並幽默解釋腹部變大純屬烏龍，透露自己先前赴新加坡工作時，一週無法順利排便，導致腹部嚴重脹氣，還自嘲「滿肚子都是大便」，笑說肚子「伸縮自如」，連身邊工作人員都常被嚇到。

篠崎泫分享一段「小腹微凸」的影片，乍看之下讓人不禁聯想是否「懷孕」了？（圖／翻攝自IG@hsyan0625）

事實上，她近期多次在社群平台更新凍卵進度，肚子變大的畫面，也與療程中的打針與檢查有關，並非外界猜測的懷孕跡象。如今在被爆與Toyz低調登記的同時，過往凍卵超音波照也再度被網友翻出，認為她早已清楚區分「凍卵規畫」與「懷孕」之間的差別。對於婚姻與未來計畫，篠崎泫僅低調回應，若有好消息會再與大家分享。

更多三立新聞網報導

小S包給陳漢典紅包曝光！喊話「一週至少做愛4次」：婚姻應可撐15年

曹西平遺言曝光「死了有什麼好哭的」留下這遺物給女星！她到火化都帶著

台八女星出國「遇詐騙丟包！」還被性騷摸大腿 憤怒公布驚險過程

賈永婕道歉了！說「別硬上101窗框小姐身體」遭罵翻：講太嗨梗會跑過頭

