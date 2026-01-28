篠崎泫爆甜嫁Toyz！兒時「全裸被關狗籠」吃蛋殼 悲慘身世全被挖

娛樂中心／綜合報導

網紅Toyz（劉偉健）因販賣大麻菸彈入獄，今（28）日爆出已和女星篠崎泫完成結婚登記，讓女方再度成為網友討論焦點。外型亮麗的篠崎泫童年經歷相當坎坷，過去也曾出書與讀者分享自己的成長故事，透露兒時不僅遭生母虐打導致鼻骨碎裂，甚至還有被關進狗籠的駭人經歷。

篠崎泫外型亮眼，卻擁有坎坷身世。（圖／翻攝自篠崎泫IG）

台日混血的篠崎泫身世坎坷，童年時被生母稱為「帶來厄運的孩子」。她從小不太表露情緒，幾乎不掉眼淚，沒想到反而激怒母親，被毆打導致鼻骨碎裂，之後她長達一、兩年經常無故流鼻血。篠崎泫之後輾轉住過超過七個寄養家庭，卻在其中一處被拿來「獻祭」，遭受不當對待，不僅全裸被關進狗籠，還只能吃剩飯、蛋殼，直到某次社工突然去探視才獲救。

Toyz爆獄中閃婚篠崎泫。（圖／翻攝自篠崎泫IG）

篠崎泫2009年因為長相出眾登上PTT表特版爆紅，後來除了參與各大綜藝節目的錄製外，也和徐凱希、詩亞組過女子團體Twinko，之後又因為在狼人殺出色的表現重新受到關注，獲封「狼人殺女神」。即便她與Toyz的戀情始終不受祝福，男方後來甚至因販售大麻菸彈入獄服刑，篠崎泫仍不離不棄。針對今被爆出和Toyz低調成婚，篠崎泫經紀人表示：「之後有好消息會跟大家說」。

