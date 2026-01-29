篠崎泫遭爆獄中嫁Toyz！腹部隆起屢遭傳懷孕 無奈回應了

知名香港籍實況主Toyz（劉偉健）因販售大麻煙彈，觸犯二級毒品被判刑4年2月，並在2024年5月入監服刑至今。他近日被媒體爆出，已在獄中和女友篠崎泫登記結婚，避免刑滿出獄後被驅逐出境，而女方多次因照片中小腹微微隆起，遭外界猜測疑似懷孕，對此，篠崎泫也無奈回應了。

篠崎泫遭爆獄中嫁Toyz。（圖／翻攝IG hsyan0625）

據《鏡週刊》報導，有女方友人透露，Toyz已與篠崎泫登記結婚，正式升格人夫成為台灣女婿，未來有機會依法取得我國身分，出獄後就能不被驅逐出境。不過針對結婚一事，篠崎泫本人低調回應：「之後有好消息會跟大家說」。

廣告 廣告

不過篠崎泫時常因被網友發現腹部微微隆起，不斷遭傳有孕在身，但她在去年8月就曾無奈解釋，是因已經一個禮拜未排便加上容易腹脹導致，直呼：「天啊，我到底要被誤會懷孕幾次？」沒想到近期又再被傳懷孕，讓篠崎泫經紀人無奈表示，「不可能耶！」

篠崎泫時常因被網友發現腹部微微隆起，不斷遭傳有孕在身。（圖／翻攝IG hsyan0625）

事實上，Toyz儘管在服刑中，和女友篠崎泫感情仍相當穩定，篠崎泫過往也曾在節目中透露，去探監Toyz都只有10分鐘的時間能見面，期間會與Toyz隔著玻璃貼著手，還會忍不住掉淚，也會叮嚀對方在獄中要好好照顧自己。

Toyz儘管在服刑中，和女友篠崎泫感情仍相當穩定。（圖／翻攝自IG @toyzlol）

延伸閱讀

Toyz爆與篠崎泫結婚！懇親宿舍每月「有望同住7天」

Toyz爆獄中娶篠崎泫！「升格台灣女婿」避免遭驅逐

「超派鐵拳」打到Toyz頭破血流 超哥繳18萬罰金結案