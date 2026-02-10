篤行十村再升級 澎湖走春好去處

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆春節將至，為提供民眾優質的走春旅遊選擇，澎湖縣政府持續優化篤行十村文化園區整體環境與展館內容，透過展館全新布展及戶外空間改善，全面提升遊憩品質，打造兼具文化深度與休閒功能的走春好去處。

篤行十村為澎湖保存完整的眷村文化園區，園區內保留多棟木造歷史建築，散發古樸懷舊氛圍，是兼具知性與觀光價值的重要文化據點。園區內設有張雨生紀念館及潘安邦紀念館，2位自澎湖出發、在華語樂壇發光發熱的歌手，其音樂作品陪伴無數人成長，也成為澎湖重要的文化資產。去年底完成展館優化，透過主題式佈展規劃，結合影像、文字與音樂元素，帶領民眾深入認識兩位音樂人的成長歷程與創作故事，讓參觀民眾在懷舊旋律中重溫感動回憶。

廣告 廣告

澎湖縣政府為提升遊憩品質，同步改善戶外參觀環境，於園區內鋪設石板步道串聯至「外婆的澎湖灣」雕像，方便遊客前往拍照留念。步道採用粗鑿面花崗岩材質，具備防滑效果，並兼顧輪椅族群通行需求，營造無障礙友善空間；步道兩側以石材點綴景觀，兼具安全與美觀。此外，園區內潘安邦紀念館旁庭院增設三角形屋頂帆布與音符座椅，提供民眾遮蔭休憩空間，優化參觀體驗。

旅遊處表示，篤行十村融合歷史建築、音樂文化與觀光休憩功能，適合闔家同遊的文化景點，歡迎民眾利用春節連假前來走春踏青。貼心提醒，張雨生紀念館及潘安邦紀念館2月16日除夕當天休館一日，其餘春節連假期間皆正常開放，歡迎蒞臨參觀。

【看原文連結】

更多自由時報報導

走春首選 台南觀光工廠推8大主題路線

不只現身愛河 「超人力霸王」變身花海超人

春節長假將至 騎YouBike遊北北基賞美景、吃美食

南投最新遊樂園明啟用 搭氦氣球俯瞰鋸齒連峰美景

