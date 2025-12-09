▲《篳路藍縷‧大埔里故事多》特展登場，影像重構150年山城記憶。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】為迎接埔里社廳設治150週年，由文化部及南投縣政府文化局指導、埔里鎮公所主辦的《篳路藍縷‧大埔里故事多》紀念主題特展，12月13日至28日在埔里鎮藝文中心田園藝廊正式展開。本次展覽以影像為敘事主軸，首次大規模匯集珍貴史料、家族照片、官方紀錄與民間口述資料，完整呈現埔里自清末建城、日治時期發展、戰後變遷至當代城市轉型的150年歷史軌跡。

展覽以大量影像揭開山城的時間脈絡，將散落於族譜、相簿及耆老記憶中的生活片段重新整理，串連成跨越一個半世紀的地方故事。觀眾可透過一張張影像，看見早年肩挑負擔往返的居民、街道拓寬歷程、市場商號興起與族群交融的生活風貌。每個細節皆承載地方產業演變、家族興衰與生活方式的更迭，也展現大埔城在不同年代中展現的文化韌性。

本次展覽主視覺以「穿越式視覺通道」設計呈現，將不同年代影像層層堆疊，彷彿帶領觀眾走入歷史長廊中央。以蒼勁書法寫下的「篳路藍縷 大埔城故事多」字樣象徵先民翻山越嶺拓墾的艱辛歷程，也喚起人們對埔里文化精神與生命力的再度凝視。

策展人鄧相揚表示，此展不只是影像呈現，更是一場「重新認識家鄉的文化行動」。在長時間田調過程中，團隊自地方家庭、舊抽屜與泛黃相簿中找回大量珍稀影像，包括家族紀錄、聚落變遷、街景演化等內容。他指出，埔里150年歷史並非單一機構或人物形塑，而是所有生活在土地上的人共同書寫的真實歷史。

展覽籌備期間，地方耆老及居民扮演重要角色，許多珍貴老照片由居民主動提供，使展覽更具在地性與人情溫度。展場以古今影像對照方式呈現，使觀眾得以看見埔里在不同年代的城市面貌，哪些風景悄然消失？哪些地方仍保留著最初的底蘊？而在轉變之中，居民又是如何調整、自我理解並創造新生活？

埔里鎮長廖志城表示，《篳路藍縷‧大埔里故事多》特展的核心，不僅是回望歷史，更期待透過影像重新連結土地情感。透過穿越時代的照片，現代居民能凝視自身生活與土地的深層連結，重新認識家鄉的文化脈絡。他強調，本次展覽也希望喚起更多人對地方文化的感受，使山城文化能在今日延續韌性，也為未來留下能被看見、能被傳承的一頁文化紀錄。