《篳路藍縷‧大埔里故事多》特展登場 影像重構150年山城記憶
【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】為迎接埔里社廳設治150週年，由文化部及南投縣政府文化局指導、埔里鎮公所主辦的《篳路藍縷‧大埔里故事多》紀念主題特展，12月13日至28日在埔里鎮藝文中心田園藝廊正式展開。本次展覽以影像為敘事主軸，首次大規模匯集珍貴史料、家族照片、官方紀錄與民間口述資料，完整呈現埔里自清末建城、日治時期發展、戰後變遷至當代城市轉型的150年歷史軌跡。
▲《篳路藍縷‧大埔里故事多》特展登場，影像重構150年山城記憶。
展覽以大量影像揭開山城的時間脈絡，將散落於族譜、相簿及耆老記憶中的生活片段重新整理，串連成跨越一個半世紀的地方故事。觀眾可透過一張張影像，看見早年肩挑負擔往返的居民、街道拓寬歷程、市場商號興起與族群交融的生活風貌。每個細節皆承載地方產業演變、家族興衰與生活方式的更迭，也展現大埔城在不同年代中展現的文化韌性。
▲《篳路藍縷‧大埔里故事多》特展登場，影像重構150年山城記憶。
本次展覽主視覺以「穿越式視覺通道」設計呈現，將不同年代影像層層堆疊，彷彿帶領觀眾走入歷史長廊中央。以蒼勁書法寫下的「篳路藍縷 大埔城故事多」字樣象徵先民翻山越嶺拓墾的艱辛歷程，也喚起人們對埔里文化精神與生命力的再度凝視。
▲《篳路藍縷‧大埔里故事多》特展登場，影像重構150年山城記憶。
策展人鄧相揚表示，此展不只是影像呈現，更是一場「重新認識家鄉的文化行動」。在長時間田調過程中，團隊自地方家庭、舊抽屜與泛黃相簿中找回大量珍稀影像，包括家族紀錄、聚落變遷、街景演化等內容。他指出，埔里150年歷史並非單一機構或人物形塑，而是所有生活在土地上的人共同書寫的真實歷史。
展覽籌備期間，地方耆老及居民扮演重要角色，許多珍貴老照片由居民主動提供，使展覽更具在地性與人情溫度。展場以古今影像對照方式呈現，使觀眾得以看見埔里在不同年代的城市面貌，哪些風景悄然消失？哪些地方仍保留著最初的底蘊？而在轉變之中，居民又是如何調整、自我理解並創造新生活？
埔里鎮長廖志城表示，《篳路藍縷‧大埔里故事多》特展的核心，不僅是回望歷史，更期待透過影像重新連結土地情感。透過穿越時代的照片，現代居民能凝視自身生活與土地的深層連結，重新認識家鄉的文化脈絡。他強調，本次展覽也希望喚起更多人對地方文化的感受，使山城文化能在今日延續韌性，也為未來留下能被看見、能被傳承的一頁文化紀錄。
其他人也在看
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 186
左營16槍槍擊案百日！槍手楊云豪坐桶子逃亡 主嫌已飛柬埔寨
高雄市左營區今年8月發生通緝犯羅天義，在住處附近遛狗時，慘遭開16槍狙殺的命案，檢方已在上月28日對槍手楊云豪發布殺人通緝，今（8日）也公開他跟幕後藏鏡人范嘉榮的長相。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
賈永婕跨年把小孩丟給小S「竟違反規定」 回顧20年嘆：人生真奇妙
台北101跨年煙火廣告邀請小S(徐熙娣)擔任旁白驚喜獻聲，台北101董事長賈永婕昨(7)日深夜再分享2026跨年煙火模擬影片，並回憶以前跨年曾把2個女兒交給小S照顧，小S再帶一群小孩到大S家，大家窩在一起吃零食、看煙火。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
七期豪宅門口約面交 千萬現金遭持槍2匪劫走｜#鏡新聞
台中七期附近發生千萬搶案，7月6日晚上10點多，被害人在台中市西屯區一處社區跟人約面交1061萬元鉅額現金，但是卻被人當街持槍行搶，警方循線追蹤，逮捕兩名搶匪，不過錢卻是不見蹤影，加上他們的供詞三度改口，警方還要追幕後黑手，法院近期審理後依加重強盜罪各判二人8年4個月徒刑。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 3
板橋府中商圈餐廳氣爆1男3女送醫！50坪裝潢全毀…樓梯間驚見4瓦斯鋼瓶
新北市板橋區府中商圈今天（8日）凌晨，傳出氣爆事故，街道一片凌亂，事故餐廳位於大樓2樓，幾乎整層被炸爛；共造成5人受輕傷，其中，1男3女送醫。警消獲報到場救災，在樓梯間找到3大1小共4支鋼瓶，是否為瓦斯鋼瓶氣體外洩所致，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
130家血汗企業名單出爐！英業達也上榜重罰 違法原因曝光
臺北市政府勞動局公布114年10月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有130家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為535萬元，其中「英業達股份有限公司」遭罰30萬元為最高。勞動局表示，企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，遵守勞動法令、保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，唯有勞資雙方共同合作，才能創造雙贏局面。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 144
日本東北7.5強震 居民驚喊「糟糕了！」 海嘯最高0.7公尺
日本東北部昨(8)天深夜發生規模7.5強震，造成至少數十人受傷，建物與基礎設施受損，當局海嘯警戒7小時，因為這次震源較深，地殼吸收海嘯量能，觀測最大浪高只有0.7公尺，不過劇烈搖晃，已經嚇壞當地人與外國遊客。TVBS新聞網 ・ 9 小時前 ・ 3
台灣人怕過太爽？雷聲大雨點小 周休三日難行
台灣一年總工時 高達 2千 030 小時，世界第五、亞洲第二，有民眾在公共政策平台提案「週休三日」，再度 掀起討論。但看似吸引人的構想，也讓產業界 高度緊張。勞工擔心是否得延長 平日工時？薪水 會不會被砍？專家直言, 週休三日能否成為高工時 困境的解方, 還言之過早。 #周休三日#勞工#工時東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 6
北勢大橋驚悚車禍！37歲男闖紅燈「頭卡車底」…路人合力抬車搶命畫面曝
苗栗市北勢大橋南端路口發生驚悚車禍，昨日（8日）下午4時許，一名37歲紀姓男子騎機車闖紅燈，與綠燈直行的休旅車發生碰撞，紀男當場被捲入車底，頭部卡在保險桿下方，情況一度危急，幸好路過民眾伸援手，10多人合力抬車救人，紀男經送醫治療無生命危險，詳細肇事責任歸屬仍有待警方調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 9
馬路滿是爆炸碎片！板橋府中凌晨「爭鮮、定食8」整層炸裂 侯友宜到場發聲了
爆炸嚇醒鄰居狂逃！新北市板橋府中商圈今（8日）凌晨驚傳爆炸意外，位在大樓2樓的「爭鮮」與「定食8」餐廳突然發生氣爆，強大爆炸力道震碎外牆，街道瞬間成為廢墟；該爆炸事故造成5名路過民眾受傷，所幸皆已脫離險境。周邊超過20戶住家受到波及，新北市長侯友宜今早到場關切，並指出後續將依鑑定結果追究責任、協助住戶求償。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
2026跨年活動一次看！國內3大指標性煙火「最佳觀賞點」曝光｜全日本最大跨年煙火、大阪環球影城瘋玩26hr｜群聚最怕流感 iHerb防疫必備好物｜問Yahoo就對了
即將邁入新的一年，2026跨年活動重磅登場，國內外亮點滿滿。台灣北中南三大經典跨年晚會，今年的卡司陣容、活動亮點、煙火最佳觀賞點...重要資訊報你知。海外跨年不妨鎖定航程短、說走就走的日本，今年大阪環球影城推出史無前例的26hr不間斷狂歡跨年門票，九州豪斯登堡則準備了全日本規模最大的跨年煙火，來場不一樣的樂園跨年就選這！Yahoo玩樂搜查團 ・ 1 天前 ・ 發起對話
彰化奪命惡火…102歲人瑞母搶救不治！孝子「同睡一房」命危住加護病房
彰化縣溪湖鎮今天（8日）凌晨發生死亡火警，一棟透天厝不明原因起火；警消獲報到場，雖於10分鐘左右控制火勢，但受困的102歲人瑞婦人，倒臥室失去呼吸心跳，送醫搶救不治；一旁照護的兒子也嗆傷，送加護病房治療，詳細起火原因，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
板橋「定食8」氣爆5人受傷 大樓搖晃巨響驚醒民眾 府中商圈滿目瘡痍
新北市板橋區府中商圈一棟商業大樓今天（8日）凌晨近1時發生嚴重氣爆，引發當地居民一陣恐慌。位在重慶路12巷2樓連鎖餐廳「定食8」內部炸得面目全非、牆體塌陷，大量玻璃碎片和雜物噴射至街道，波及隔壁的「爭鮮迴轉壽司」等多間鄰近店鋪，巨大爆炸聲響及晃動驚醒周邊住宅熟睡的民眾。氣爆玻璃噴濺造成5名路人受傷，1名住戶也預防送醫，目前送醫者都已出院，事故原因待查。新北市長侯友宜表示，將成立專案小組助受損住戶依法求償。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 32
鏡週刊爆檢將約談凱思負責人？黃國昌辦怒嗆：黨檢媒三位一體再進化
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導鏡週刊槓上民眾黨主席黃國昌，今（8）日週刊再刊出報導，稱檢調近日極可能首度約談凱思國際負責人李麗娟，稱由於李是黃最關...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 4
新／台中男墜樓砸中女騎士 險釀「燒肉粽」1死1傷
新／台中男墜樓砸中女騎士 險釀「燒肉粽」1死1傷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
馭暖前行，傳愛啟程「2025 BMW聖誕馭愛同行」公益行動溫馨啟動
Written by: BearBMW總代理汎德長期關注兒童福祉與教育發展，始終秉持「以行動關懷社會」的初心。隨著聖誕佳節的腳步漸近，汎德攜手全台13家BMW授權經銷商，共同發起「2025 BMW聖誕馭愛同行」公益活動。今年以「馭暖前行，傳愛啟程」為主軸，誠摯邀請BMW車主與粉絲們在這個充滿祝福的季節，與BMW一同以實際行動傳遞關懷，讓溫暖在彼此之間流動。CarStuff 人車事 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台東祖孫雙亡車禍…「孫為公所員工」為照顧祖父母才留家鄉
台東縣成功鎮7日上午發生一起雙亡車禍。一名李姓祖父（73歲）當時開車要載李姓孫子（29歲）到市區參加國考，途中卻不明原因自撞路旁電箱受困，被警消緊急救出、送院搶救，仍宣告不治。據了解，李姓孫子是成功鎮公所的約聘人員，留在家鄉是為了照顧祖父母，且其工作能力強希望能轉正，才會去參加特考，不料卻發生憾事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
南迴搞軌案曾震撼全國 李泰安刑滿返鄉近況曝光
曾經轟動一時的「南迴搞軌案」主角李泰安，已於今年五月初結束刑期，重獲自由返回家鄉。建農里長夫人透露，這位昔日的話題人物現在生活作息與常人無異，偶爾會出門從事工程相關的工作，出獄後的他性格似乎沉穩許多，外貌上則顯得滄桑憔悴，歲月的痕跡清晰可見。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 發起對話
影/濱海公路貢寮段「大貨車對撞貨櫃車」車頭不見 駕駛夾死
今（8日）凌晨4時43分在台2線東向99公里處，新北市貢寮區發生大貨車衝進對向車道對撞貨櫃車，後方3輛大小車閃避不及追撞的重大車禍，事故現場大貨車車頭削去一大半，駕駛當場慘死，另有2人分別受輕重傷，慘烈畫面全部曝光。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
影/慎入！板橋定食8猛烈氣爆！巨量雜物飛砸 女倒地濺血
新北板橋府中商圈「定食8」、「爭鮮」今（8日）發生氣爆，釀成5人送醫，整個路口當下宛如戰場，無數建材、零件跟碎片布滿地上。有民眾拍到慘遭砸倒、滿臉是血的女路人，瞬間倒地的驚悚一刻也曝光。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1