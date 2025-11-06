簡上仁、田園樂府、董事長樂團 接力說唱台語歌曲新潮流
【記者蔡富丞/綜合報導】連續兩個週末台語主題音樂將在中正紀念堂登場。音樂家簡上仁帶領田園樂府樂團11月8日晚上演出「咱的歌．咱的情-說唱臺灣歌謠音樂會」，回味最純粹的臺灣歌謠。董事長樂團11月15日下午演出「島嶼的聲音—台語歌曲的美麗佮哀愁音樂說唱會」，結合珍貴影像穿越時空，重溫台語歌曲的演變與發展歷史。
為推動國家語言推廣計畫，中正紀念堂今年舉辦台語文化生活面面觀講座、台語學習營隊、台語讀劇會、台語人權電影放映座談等各類型活動，已經舉辦53場次、超過4千人次參加。多元的活動創造台語沉浸式環境，引發觀眾討論台語用法、台語文化歷史的脈絡，尤其很多青少年及親子的參與者提到，輕鬆有趣的活動讓學習臺灣台語與生活息息相關。
本週六登場的是音樂家簡上仁及田園樂府樂團。簡上仁長年致力於臺灣本土音樂的採集與推廣，曾獲金鐘獎的肯定。這次演出透過深入淺出的臺灣歌謠，解說在地文化解說，以東西方樂器伴奏，唱出臺灣歌謠的親情、友情、愛情及鄉土情。這不只是一場音樂會，更是一次對臺灣土地情感的深刻回顧，無論是資深樂迷或年輕學子，都可找到屬於自己的共鳴與感動。
今年最後壓軸場由國際重量級跨界陣容擔綱，搖滾天團董事長樂團、金曲創作人周自從及歌唱冠軍蘇金羚共同演出。節目將以最搖滾、最潮的表演，介紹台語歌曲在「日治時期」、「布袋戲時期」、「新台語風潮」及「樂團崛起」的發展過程。結合珍貴生動的時代背景故事影像，搭配演唱經典台語歌，帶觀眾穿越時空，聽見台語歌曲的演變與發展歷史。
