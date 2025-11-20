簡任官遭控私用技工當廚師！羅一鈞回應

▲疾管署長羅一鈞說明，已重新檢視相關案件，並提報考績委員會。（資料照／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 衛福部疾管署東區管制中心有主任遭爆料，讓技工料理早餐、午餐，同時爆出基層員工向政風室檢舉，卻僅被告誡，引發不滿。對此疾管署發布新聞稿回應，今年7月已接獲匿名投訴，當時調查結果確有不妥，由時任署長、現任衛福部次長莊人祥親自告誡。而今（20）日疾管署長羅一鈞重新檢視案件，也已提報考績委員會，指示該主管行政管理欠妥懲處。

根據鏡週刊爆料，疾管署東區管制中心簡姓主任讓技工替自己料理早餐、午餐，基層員工向政風室檢舉時，簡僅被告誡，引發員工不滿。

疾管署今回應，疾管署於今年7月2日接獲檢舉人匿名投訴，後續已由政風室受理、啟動調查並與相關組室會商，調查結果顯示其行政管理確有不妥。疾管署長羅一鈞受訪時表示，當時由莊人祥親自告誡受檢舉主管深自檢討改進、不得再犯，並於7月28日回復檢舉人此案處理情形。

羅一鈞指出，因考量案件對於防疫團隊指揮運作、基層同仁士氣可能有較深遠影響，重新檢視案件，也提報考績委員會並於一星期內召開考績委員會審議，已指示就該主管行政管理欠妥懲處。

羅一鈞說，報導中有提到匿名投訴人表示「大家長期在壓力與恐懼中工作」一事，案件屬於匿名檢舉、也沒有具體陳述，至今尚未有同仁對於該主管提出霸凌申述。不過，他也強調，已經指示疾管署人事單位主動介入，啟動員工協助方案關懷機制，以了解東區管制中心同仁實際感受，維護友善健康職場環境。

