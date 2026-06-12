簡化醫護負擔 卓榮泰：3年內完成電子病歷資料建置

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

行政院長卓榮泰（右三）今天下午出席「大南方AI智慧健康展」開幕。（曹婷婷攝）

行政院長卓榮泰（右七）南下主持「大南方AI智慧健康展」開幕儀式。（曹婷婷攝）

「大南方AI智慧健康展」一連2天在大台南會展中心登場。（曹婷婷攝）

面對醫護理人力不足等挑戰，行政院長卓榮泰12日出席「大南方AI智慧健康展」說，政府正積極推動電子病歷及醫療資料標準化建置，預計今年完成醫學中心電子病歷系統建置，明年擴展至區域及地區醫院，2028年擴及基層醫療診所及衛生所，屆時不用靠紙上作業，透過醫療資訊互通，降低重複檢驗及醫療成本，簡化醫護人員各種醫療檢驗行政上的工作負擔。

由國科會、數發部、衛福部與台南市政府攜手合作舉辦的「大南方AI智慧健康展」，12日起一連兩天在大台南會展中心登場。卓榮泰開幕致詞指出，這場展會匯聚智慧健康產業、醫療院所、學術研究一購以及AI科技產業，跨域將AI智慧領域創新成果加以整合，落實健康台灣、均衡台灣重要致過理念，也是AI導入百工百業最明確的落實。

廣告 廣告

他提到，2024年初步推動台灣醫院電子病歷，希望讓醫療量能直接與國際接軌，導入國際標準，包括降低重複檢驗醫療成本等，都是非常關鍵的重要工作，也會節省很多醫護人員的工作能量。他強調，今年內將完成醫學中心電子資料建設，明年將推廣到各區域、地區醫院，2028年更擴及到一般基層醫療跟衛生所。

卓揆強調，這是真正把治療資料治理跟資料開放，落實健康產業，這是相當大的工程，且要兼顧開放資料以及避免資安被誤用，用科技打造一個更安全、更便利的生活環境。

他說，AI已能確實進入醫療照顧體系，我們面對高齡化社會、人力需再更充足的社會，必須簡化各種行政負擔，無論智慧照顧、醫療監測或遠距醫療服務量，未來將一一落實生活中。

此次展會集結逾百家業者，展示120項以上創新技術與產品，規畫5大主題展區，包含24小時居家照護應用的「智慧安居厝」、結合科技復能訓練的「科技新榕里」、展示AI輔助診療技術的「雲端診療苑」、促進產業交流合作的「產業賦能港」，以及呈現智慧醫療數位轉型成果的「健康新市集」，透過成果展示及商務媒合，預估可創造逾1億元潛在商機。

【看原文連結】