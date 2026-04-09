簡千翔退黨批運作走鐘 民眾黨回應了

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民眾黨創黨主席柯文哲（左二）、民眾黨主席黃國昌（右二）9日舉辦「競選形象影片公布暨0411新北誓師大會」記者會。（郭吉銓攝）

民眾黨南投縣議員簡千翔今（9日）宣布退黨，直指目前黨內的運作模式已經「走鐘」，與他的路線出現巨大落差，因此2026地方議員選舉將以無黨籍參選。對此，民眾黨主席黃國昌回應，自己對於過去一起努力的同伴不會口出惡言，希望對方有更好的發展，但民眾黨珍惜的是，可以在黨最困難時陪伴走過風風雨雨、抵擋壓力，繼續勇敢團結前行的夥伴。

民眾黨創黨主席柯文哲、黃國昌9日率新北市議員陳世軒，以及新北市議員參選人林子宇、陳怡君、吳亞倫、陳語倢、陳彥廷於黃國昌競總召開「競選形象影片公布暨0411新北誓師大會」記者會，會後接受媒體訪問。

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針對簡千翔宣布退黨，會不會擔心未來引發退黨潮？柯文哲回應，一個政黨本來就是會有人加入、退出，這沒什麼奇怪的，但他知道入黨人數2天700多人，「增加比退出多很多」。

黃國昌指出，對他來說，過去曾經一起努力過的同伴，他的原則是不會口出惡言，希望他未來有更好的發展；對民眾黨而言，「我們珍惜的是，可以在黨最困難的時候，陪我們走過風風雨雨、抵擋所有壓力，秉持著我們的價值，堅持著我們理想，繼續勇敢團結前行的夥伴，這才是最重要的事情」。

民眾黨發言人張彤也說，民眾黨是一個價值堅定、方向一致的團隊，唯有理念相同、有勇氣共同承擔的夥伴，才能並肩作戰走得長遠，對於目標與價值觀已不再契合的同志選擇離開，尊重其個人規劃。

張彤強調，民眾黨是個制度明確的政黨，會和一路挺過風雨的戰友以及陸續加入的新夥伴們，堅守本黨價值、為共同願景奮鬥，持續壯大隊伍、團結向前。

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