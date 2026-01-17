簡又新出書談永續與人生4.0，記錄台灣20年綠色足跡
從過去乏人問津，到現在成為顯學，台灣的永續成績也逐漸獲得世界的肯定，而這個永續浪潮的推動，脫離不了一個人的努力，那就是台灣的永續教父簡又新。簡又新自公職退下後，選擇當時無人聞問的永續戰場展開長征，曾受企業冷言「不要來找麻煩！」，到協助多個台灣企業在國際永續獎項中嶄獲佳績，他將這段人生歲月記錄在新書《又新永續》中，希望留給下一個世代真摯的指引。
簡又新今（14）日的這場新書發表會，現場冠蓋雲集，展現簡又新從大學教授、明星立委、首任環保署長、交通部長、駐英代表、外交部長、無任所大使、台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長等職位累積的豐沛人脈。他多年的老友、宏碁創辦人施振榮就打趣說，自己出了十幾本書，「從來沒有像今天這樣盛大的發表會！」
扮演企業加速器，成果讓外國學者盛讚只有台灣做得到
施振榮也提及自己當初和簡又新的結緣契機，是多年前宏碁發生的「4000萬元IC遭竊案」，當時簡又新協助政府封鎖海空港，讓事件破案後，宏碁還能追回85％的IC，展現簡又新辦事能力。簡又新的另一位好友、新光金創辦人吳東進，同樣結緣50年，他說，2007年看了紀錄片「不願面對的真相」，讓他一頭栽進永續事業，並和簡又新合作成立TAISE。
前教育部長吳清基指出，TAISE走過近20年，扮演台灣企業永續加速器的角色，包括2025年標普全球永續年鑑，台灣再創佳績，新增17家，共70家企業入選；其中又有11家入選TOP 1％，相關成果讓外國學者都感到不可思議，「盛讚台灣做得到，而外國做不到。」
遠見．天下文化事業群創辦人高希均致詞時也透露，自己1972年看的《成長的極限》，也開啟自己對於永續議題的濫觴，簡又新當時自公職退下後，其實仍有許多選擇，而他堅持要做永續，顯示個人的遠見。他也強調，永續發展的前提是要和平，和平也是一種軟實力，「如果沒有和平，什麼都是虛假的；而回歸和平，很多事情都可發生。」
新書除了記錄台灣這近20年的永續推動足跡，也揭露簡又新走進「人生4.0」後，還能常保活力的祕密。作為一位曾經無需為錢憂愁的人，簡又新忘記過去自己的輝煌，以NGO的民間角色投入永續事業，這之中的「優雅轉身」，讓包括國家通訊社中央社董事長李永得、公廣集團董事長胡元輝都深感佩服。
80歲仍常保活力，關鍵是重新定位、持續學習
「人生可分為1.0（出生至6歲）、2.0（6歲至20幾歲出社會前）、3.0（出社會至退休）、4.0（退休），許多人在人生進入4.0時發現還有2、30可活，但在3.0時沒做好準備，導致心裡無法調適。」簡又新說，自己國小時，台灣的國民平均餘命不過60歲，但到了今天，許多人都可活到80、90歲的高壽，如何過好人生的最後階段，關鍵在於重新定位、以及持續學習。
他說，或許是自己曾從事9個職位，多元的職涯歷練，讓自己時常會跳出既有的框架，重新思考議題，讓自己退休後選擇重新定位，不再著眼於過往的輝煌，這樣的心態，對自己在邁入人生4.0的心裡調適，有極大的幫助。
談及目前永續在國際與台灣的推動情況，簡又新直言，雖然國內時常唱衰自己，但相較國際現況，台灣表現相當不錯。例如歐洲，由於歐洲經濟發展停滯，歐洲GDP占全球的占比已降至14％左右，這樣的狀況，導致歐洲社會發生狀況，連帶影響永續議題的推動；美國的經濟發展狀況雖佳，但社會貧富不均日益嚴峻，也讓永續議題倒退。
至於台灣，經濟表現亮眼，去年經濟成長率破7％，「這在人均GDP破3萬美元的國家，是不可思議的數字」，亮眼的經濟表現推動社會對永續議題的支持，包括政府、各企業都紛紛成立永續長，台灣企業超前的ESG的布局，也降低赴海外國家投資的門檻，助推台灣企業全球化，展望未來，前景一遍看好。
雖然近年永續已成台灣社會顯學，但當初在台灣推動永續議題，可說吃力不討好，簡又新在書裡即寫道，自己為了心中的理念，曾在丹麥寒冬中苦守兩天，也曾受企業冷言相向，要他「不要來找麻煩！」所幸在近20年的堅持下，不但簡又新活出了自己的「綠色哲學」，台灣在永續領域的亮眼成績，已讓台灣成為世界地圖上不可忽視的綠色之國。
