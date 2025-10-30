簡又新提3原則評估重啟核能 府：需社會共識等3原則
（中央社記者高華謙台北30日電）總統府氣候變遷對策委員會顧問簡又新說，台灣應在核安無虞等3原則下，審慎評估核能重啟。總統府發言人郭雅慧說，總統賴清德今天對此議題沒有多做評論，且面對核能議題態度始終秉持2個必須與3個原則。
台電董事長曾文生說，「2個必須」，就是核安會要提出相關安全法令，台電公司也要進行自我安檢；另還有核安無虞、核廢有解，以及社會共識共「3個原則」。
總統府氣候變遷對策委員會第5次委員會議今天舉行。總統府氣候變遷對策委員會顧問、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新進行專題演講表示，人工智慧需要充足電力、才有算力，算力即國力，台灣應在核安無虞、核廢有解、社會有共識等3大原則下，審慎評估核能重啟，以補足低碳電力的供應。
媒體提問，與會者是否有針對簡又新說法進行討論，以及賴總統與曾文生對此的看法。
曾文生說，簡又新主張把所有可用到的能源納入考慮，對台電來說，大方向一定是把所有可發電設備作最好運用；不過不同發電型態有各自條件，以核能具體狀況來說，核管法修正後，10月8日核安會也公布相關細則，台電會依細則做自我安檢工作。
曾文生指出，面對核電廠是否重啟，程序上有「2個必須」，也就是核安會要提出相關安全法令，台電公司也要進行自我安檢；另還有核安無虞、核廢有解，以及社會共識共「3個原則」。
曾文生說，他在會議有說明，所謂的再運轉計畫，台電公司正在進行，對核電廠透過一定的維修以及維持機組在停運前的功能。至於自我安檢方面，台電公司希望能找到原廠與國外專家來協助相關工作，主要是核一廠時期，台電自我安檢做了4年，也審查很長時間，台電希望自我安檢工作能更有秩序進行，也要有專家協助，所以現在已積極接洽相關專家、以及原廠，來做自我安檢工作，也都必須確實進行後，才較清楚後續藍圖。
郭雅慧補充，氣候變遷對策委員會主要就是希望讓委員、顧問透過這個平台表達多元意見，進而凝聚更多社會共識，所以賴總統一直都很尊重對於能源議題各有立場的民間成員與學者專家，而今天演講出現這樣的議題，賴總統沒有再多做評論，賴總統面對核能議題態度始終一如既往，政府會秉持2個必須與3個原則審慎以對。
媒體提問，簡又新在演講時提到有充足的電力才有AI算力，目前台灣在AI算力的耗能情形情況如何、電力是否足夠。
曾文生指出，世界各國電力需求增長，非常大動力是來自於AI Data Center，台灣跟大家有點不同，因為AI Data Center的最上游的生產在台灣，所以台灣最重要的用電成長還是來自半導體產業。
至於AI Data Center的狀況，曾文生說，基本上一個Data Center可能超過10MW規模，這時地點是重要的，因為會占用到饋線，所以台電一直在跟很多電力中心業者說明，是否可以規劃設置在台灣電源較充足的地方。
郭雅慧則補充，台電與經濟部都有反覆再強調，到2030年之前，台灣的電力供應上面是足夠、沒有問題。（編輯：蘇龍麒）1141030
