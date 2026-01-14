簡又新撰書倡永續 讓世界更好

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（左二）14日舉行新書《又新永續》發表會，與新光醫院副院長洪子仁（左一）、新光金控創辦人吳東進（右二）、新光醫院院長侯勝茂（右一）合影。（陳君瑋攝）

當過環保署長、交通部長、外交部長3個行政首長，也曾擔任過立委、駐英國代表，卸下職務後，簡又新如今是台灣永續能源研究基金會TAISE董事長，豐富的職務歷練與國際視野，讓他帶頭引領台灣推動氣候行動、企業永續，讓世界看見台灣，14日發表新書《又新永續》，向年輕人喊話：接下環境永續的棒子，「讓世界變得更好」。

現任中華民國無任所大使的簡又新，被稱為台灣的「永續之父」，14日舉辦新書《又新永續》發表會。包括宏碁集團創辦人施振榮、大台北瓦斯暨新光醫院董事長吳東進、前教育部長吳清基、台灣公廣集團董事長胡元輝等皆到場祝賀詞。吳東進特別提到，自己早從1970年在美國留學，和成功中學劉君慧老師一同到簡又新在布朗克斯（The Bronx）的公寓作客，兩人至今已有55年的情誼。

真正開啟兩人深刻情誼的契機，是在2007年時，吳東進觀賞美國前副總統高爾倡議的紀錄片《不願面對的真相》，當下衝擊實在太大，一直想為國家做點事的吳東進，先在全台新光據點免費放映該片，觀影人數突破5萬人，讓台灣第一次對氣候變遷有了集體共識，同年5月新光摩天大樓登高賽，主題定為「為防止地球暖化而跑」。

他又思考，台灣能源轉型與減碳的必要性，他想到了簡又新，希望成立一個氣候變遷議題的公益組織。同年10月31日，新光集團旗下的大台北瓦斯、新光人壽、台灣新光保全各3千萬，以及吳東進本人捐助1千萬，資金共1億元，TAISE成立了。18年來，推動「台灣企業永續獎」，比聯合國提出SDGs早8年，辦理論壇、競賽、人才培育、博覽會，不斷倡議讓永續觀念深植企業，至今每年都有數千家企業響應。

這股力量也延伸到醫療場域。2023年，新光醫院成為全台首家簽署「醫院永續發展倡議書」的機構，如今全台有超過150家醫療院所跟進。

吳東進引用投資大師華倫· 巴菲特（Warren Buffett）名言：「今日有人能坐在樹蔭下，是因為很久以前有人在那裡種了棵樹。」他與簡又新早在18年前為台灣「種下一棵永續之樹」。永續是一場接力賽，無論出身或是世代，才能在這片土地安身立命。