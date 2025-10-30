簡又新：無核電恐難達2030減碳目標 有充足電力才有AI算力

總統府「國家氣候變遷對策委員會」顧問簡又新今天(30日)應邀至委員會進行專題演講，簡又新再拋出「重啟核能」。他指出，台灣應重新思考核能政策，否則恐難達到2030年減碳目標。簡又新並指出，若無充足的低碳電力，將難以供應AI與半導體產業的用電需求，「有充足的電力才有AI算力，有算力才有國力」。

總統府「國家氣候變遷對策委員會」30日召開第五次會議，委員會顧問、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新在會中以「政府領航、民間齊心：共創淨零轉型新局」為主題進行專題演講。

簡又新指出，2024年全球核電發電量達10億度，創下歷史新高，而台灣在今年5月走入核電歸零，目前正處在歷史轉折的關鍵時刻，台灣應重新思考核能政策，否則恐難達成2030年減碳目標；此外，他也提醒必須考慮國內產業火車頭AI與半導體產業對低碳電力需求孔急。他說：『(原音)因為如果沒有核電配合的話，可能我們2030年不太容易完成減碳。然後我們最近談到，我們說AI這些所有的經濟成果完全要靠什麼？要靠有充足的電力，才有我們AI的算力，有算力才有國力；有國力，我們國家才會往前跑，所以這個是我們重新思考的時間。』

簡又新提出的簡報中指出，目前全球31國共416座核電廠維持運轉，另有15國正在興建63座核電機組，加上既有機組延役，目前是「核電復興期」。為達成淨零目標，日本在2030年核電發電量將佔20%，韓國則將佔32.4%，台灣若無核能支援，2030年要達成減碳28±2%有其難度。

簡又新表示，政府除持續加速發展綠色能源，並訂出核安審查辦法，依法進行自主安全檢查，在核安無虞、核廢有解、社會有共識三大原則下，審慎評估核能重啟，以補足低碳電力的供應。