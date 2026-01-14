簡單多汁的秒殺小吃！日式照燒汁肉丸

【秒殺小吃】日式照燒汁肉丸

簡單又多汁的肉丸，加上日式照燒汁，一口一個個，超美味！做法超簡單，可用烤的方法，就用更少油，更健康！當家常菜拌飯或派對野餐小吃也很不錯，必定秒殺！！

食材

免治牛肉, 300克

雞蛋, 1個

麵包粉, 30克

蒜末, 1大匙

青蔥, 適量

薑末, 1小匙

照燒汁 醬油, 40毫升 糖, 2小匙 蜂蜜, 1大匙 太白粉, 2小匙 水, 30毫升



料理步驟





步驟 1：將所有材料放入大碗內拌勻，下鹽、醬油和黑胡椒粉拌勻



步驟 2：拿出一小份肉，搓圓，將丸子放在架上。放入已預熱200度C烤箱，烤約20分鐘（*也可用煎的方法）





步驟 3：將醬汁材料(除太白粉外)放入鍋內，用中火煮沸，然後下(太白粉＋水），將醬汁煮至濃稠





步驟 4：將肉丸加入鍋內，與醬汁拌勻即成！





步驟 5：如圖

小撇步

*可用免治牛肉、豬肉、雞肉都可以，隨自己喜歡

