簡單滿足空虛的味蕾！培根高麗菜厚煎餅
秋冬的高麗菜清甜味美，且便宜又耐放，廚房裡只要備著一顆高麗菜，隨時都可以變化出各式佳餚。將煎得焦香的培根丁與高麗菜絲拌入麵糊中，細火慢煎至金黃熟透，蘸上喜歡的醬汁切餅分食，簡簡單單就能滿足空虛的味蕾，身體彷佛注入一股活力般正慢慢甦醒過來。
食材
高麗菜絲, 200g
紅蘿蔔絲, 20g
蒜末, 10g
培根, 2條
粉漿
中筋麵粉, 100g
在來米粉, 30g
水, 160ml
調味料
鹽, 1/2小匙
胡椒粉, 少許
料理步驟
步驟 1：粉漿材料調拌好靜置30分鐘。
步驟 2：高麗菜與胡蘿蔔切絲備用。
步驟 3：培根2面煎至焦香後切丁備用。
步驟 4：將步驟2與培根丁加入麵糊中與調味料一起拌勻，煎培根所逼出的培根油也一起倒入。
步驟 5：起油鍋倒入培根高麗菜麵糊，將麵糊攤平，小火慢煎。
步驟 6：煎至固形後翻面，小火將2面煎至金黃熟透即可。
小撇步
1、各家火候與煎鍋厚度不一，我這邊每個面約煎12分鐘，提供給您作爲參考值，若發現尚未固形則延長時間。
2、務必小火慢煎以免焦底。
3、在來米粉可以玉米粉、太白粉或全麵粉取代，唯口感略有不同。
若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！
完整食譜這邊看：簡單滿足空虛的味蕾！培根高麗菜厚煎餅
台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號
其他人也在看
周杰倫參加澳網「碰不到球」首輪就淘汰 原因曝光
周杰倫參加澳網「碰不到球」首輪就淘汰 原因曝光EBC東森娛樂 ・ 11 小時前 ・ 24
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 215
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
周杰倫澳網「動都不動、球都沒碰到」被淘汰！好友林書豪開酸了
天王周杰倫（周董）參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，成為首位踏上澳網賽場的華人歌手，自嘲「連球都沒碰到」首輪止步後，好友前NBA球星林書豪也發文嘲笑他。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 9
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 23 小時前 ・ 6
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 41
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 220
誰幫賴瑞隆買單？議員質疑高雄「地下市長」
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果日前出爐，立委賴瑞隆以不到1％的差距險勝邱議瑩，確定將代表綠營參選2026年高雄市長。對此，高雄市議員白喬茵昨（14）日指出，賴瑞隆用鋪天蓋地的看板和文...今日新聞NOWNEWS ・ 39 分鐘前 ・ 55
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
蔡易餘出線！王育敏喊「成功不必在我」 國民黨擬推奇兵選嘉義縣長
民進黨14日公布2026年嘉義縣長初選民調結果，立委蔡易餘勝出，預計下周中常會正式提名。國民黨方面則傳出將採取「在野大聯盟」策略推出奇兵，2022年曾角逐縣長失利的立委王育敏表態「成功不必在我」，願意讓賢支持最有勝選機會的人選。國民黨組發會主委李哲華透露，目前已接觸好幾位在野人士，將加快腳步進行協調。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 95
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 1 天前 ・ 147
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 221
今高溫飆28度！下週二探8度「連凍4天」挑戰寒流 專家示警：濕冷凍整天
受到輻射冷卻影響，早晚偏冷，氣象署今（15）晨持續發布低溫特報，提醒清晨至上午桃園至苗栗、嘉義、臺南、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。不過各地日夜溫差大，預測白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫可達27至28度，由於水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅臺東地區及恆春半島有零星短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
你家有iPhone 4嗎？蘋果15年前神機突爆紅 「二手價飆60倍」原因曝光
蘋果iPhone手機每年推陳出新，如今已經更新至iPhone 17系列，AI、拍照等功能越來越強大，不過近來卻傳出15年前蘋果推出的iPhone 4在2026年初重新爆紅，需求激增近1000%，舊機回收的價格更飆漲了60倍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
談民進黨台南初選！沈政男斷言這人出線「示警藍白最大問題」：這沒辦法
面對即將到來的2026大選，民進黨高雄經過激戰後，預計將由民調最高的立委賴瑞隆出戰，而作為總統賴清德的本命區，台南初選戰況也受到高度關注；精神科醫師沈政男斷言，最終綠營會是立委陳亭妃出線，且最終會贏過國民黨立委謝龍介，「這沒辦法」。沈政男透過臉書直言，即便高雄初選由賴瑞隆勝出，仍不該認為民進黨就在台南會讓賴清德屬意的人出線，既然說要進行民調，就一定是讓據最高......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 54
《基金》存0050就夠？達人1招避免股災捶心肝
【時報-台北電】台股近10年牛氣沖天，平均年化酬率逾20%，0050也平均年賺逾18%，很多人以為只要存0050就好，存股達人「存股方程式」提醒資產配置的重要性，美股、日股都曾經失落10~20年，年虧3%~7%，如果此時需要用錢，賠錢賣股會很心痛，建議分散市場，配置低相關資產，如果資金有限，至少台美股+現金；如果想要更分散風險，VT+台幣定存是最佳解。 「存股方程式」版主在臉書分享，資產配置最重要的目的，就是期望能在報酬與規避風險之間取得平衡點。資產配置並非為了追求短期暴利，而是為了在市場波動的風暴中，確保資產能穩健地朝向長期財務目標邁進。 資產配置的重點有兩個：分散市場與配置低相關性的金融產品。 重點1：分散市場 顧名思義就是不可把資金全數投入單一市場，至少投入兩個市場才能有效降低風險。台股近年表現非常好，元大台灣50(0050)上市以來績效非常亮眼，不少網紅認為只要投資0050即可。但資金如果全部壓在台股、壓在0050，一旦台股遭遇系統性風險，可是會欲哭無淚。 有網紅斬釘截鐵的認為，台股長期走勢絕對是向上的，因此投資台股、投資0050就夠了？強如美股標普500指數，也曾長時間低迷，時報資訊 ・ 1 天前 ・ 2
憲法法庭爭議連連 前大法官看不下去撂重話：愚不可及
繼2025年12月19日的判決之後，在輿論質疑聲中，憲法法庭日前再度做出115年憲判字第1號判決，引起輿論譁然。見此情景，一位前大法官投書批評，並指「事不過三，一則已違憲違法，再則愚不可及，豈可再三乎。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 238
立院對罵！學者嗆綠「對不起台灣人」 莊瑞雄怒反擊：愛罵誰就罵誰？
立法院今（14）日召開彈劾總統案公聽會，民眾黨團邀請的東海大學退休教授林騰鷂發言時稱，「賴清德跟你們這些立委有沒有對得起良心？你們不會感到羞愧嗎？」引來民進黨立委莊瑞雄不滿，反嗆「胡說八道」、「主權當然在民，主權不在藍白欸！」一旁的國民黨立委徐巧芯則頻頻表示「不該這樣子」，立法院長韓國瑜則提醒眾人喝咖啡、靜下心發言，並請與會雙方要互相尊重。莊、林兩人會後則握手和解。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 291