簡單生活愛很大！ 臺銀人壽顧客滿意度問卷調查抽獎活動

臺銀人壽顧客滿意度問卷調查抽獎活動邀請合作通路與保戶一同共襄盛舉。（圖：臺銀人壽提供）

臺銀人壽114年度顧客滿意度問卷調查抽獎活動於12月12日舉辦抽獎典禮，在保戶代表、法務、會計、稽核及政風等人員見證下，公開抽出174位幸運保戶。

抽獎活動邀請保戶代表「花蓮縣秀林鄉加灣社區」、「花蓮親子休閒運動協會」會員及合作保經代通路共同參與盛會，現場由保戶代表帶來多曲自編自導勁歌樂舞，感染現場來賓一起參與共舞。

臺銀人壽長期致力於金融友善關懷，保戶代表分享了投保臺銀人壽微型傷害保險不僅提供基礎的意外保障，更為弱勢族群帶來心理上的安全感與實質上的幫助，對於臺銀人壽在公平待客與友善金融的關懷上甚為肯定，現場致贈予臺銀人壽林鍚榮副總經理感謝狀以表謝意，氣氛熱鬧而溫馨。

廣告 廣告

本次滿意度問卷調查獲得了保戶高達98.5％的高度肯定，臺銀人壽副總經理特別點出企業對追求卓越的使命與責任感，今年度甫榮獲卓越雜誌評選「卓越產品創新獎」、「卓越ESG永續金融獎」、「卓越風險管理獎」及「卓越防範金融詐騙獎」與保險信望愛「最佳社會責任獎」、「最佳商品創意獎」及「最佳整合傳播獎」等多項獎項肯定，並連續取得ISO10002申訴管理系統驗證。

臺銀人壽目前積極推展便民化的科技服務，近期新開辦電子化授權服務(eDDA)讓民眾購買保單進行授權扣款時，只要在網路上動動手指便能輕鬆完成以往繁瑣又耗時的授權流程，不僅安全性高，申辦流程簡便又快速。

本次獲獎幸運兒，於臺銀人壽網站https://www.twfhclife.com.tw公告中獎人得獎名單，為響應無紙化，獎項將以手機簡訊發送虛擬電子禮物卡致贈予保戶。保戶如有進一步詢問需求，可電洽臺銀人壽免付費服務電話： 0800-011-966，將有專人提供各項諮詢服務。