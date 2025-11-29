「簡單生活節」大片擋音版砸落！戴佩妮才剛拿金馬獎就出事了

【緯來新聞網】《2025 Simple Life 簡單生活節》今晚（29日）在華山園區展開首日演出，剛拿下金馬獎的戴佩妮穿著輕鬆自彈自唱演出，唱到招牌歌曲〈怎樣〉時突然大喊「回音太大」，真的是怎樣站都不對，突然直接重唱，唱完後要改坐著彈吉他，結果又差點跌倒。以為荒唐的事結束了？沒想到在介紹樂手時，因老師彈得太激動，把圍著鼓手的擋音板弄倒打到戴佩妮，讓她忍不住說：「活到快要50歲第一次遇到！」嚷嚷要去行天宮收驚。

廣告 廣告

戴佩妮演出狀況百出，卻很搞笑。（圖／簡單生活節提供）

9m88下午在天空舞台開場，以靈魂節拍帶動全場搖擺，演唱〈浪費時間〉與〈頭髮〉營造出爵士般的慵懶氣息，配上微風輕拂，觀眾沉浸其中；接棒登場的阿肆與鄭宜農同樣人氣爆棚，首次參加簡單生活節的阿肆，帶來經典歌曲〈致珊珊來遲的你〉與〈熱愛105℃的你〉；鄭宜農則演唱與韓國音樂人李瀧的合作，演繹〈寬寬仔來到祢的面前〉展現跨語言的驚喜。

戴佩妮唱完要去收驚。（圖／簡單生活節提供）

戴佩妮剛以電影《地母》主題曲〈布秧〉奪下金馬獎最佳電影原創歌曲，今年首次以個人名義登上簡單生活節舞台，適逢活動20周年，歌單同樣橫跨她個人20年音樂歷程。她坦言每次演出都莫名很緊張，「某程度是有一點恐慌症，希望今天可以簡單、輕鬆一點」。



輪到演唱〈怎樣〉時，她突喊回音太大當場喊卡、重唱，到了演出尾聲，有粉絲拿出一袋東西送上台，戴佩妮沒有拒絕，拿起後卻只把信件收起「我不收禮物的」，暖心舉動瞬間又引起現場歌迷尖叫，萬萬沒想到的是，她要走演唱位置時又差點跌倒，笑喊：「處處都有陷阱！」

更多緯來新聞網報導

華麗卡司彩蛋滿滿！木村拓哉2度合作宮﨑駿 揭作品片名亮點

峮峮説清楚了！被爆「超高價」搶下內衣代言 王仁甫年撒200萬供女留學