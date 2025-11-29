簡單生活節20週年 YELLOW黃宣、理想混蛋、ABAO阿爆輪嗨唱

記者周毓洵／臺北報導

國泰世華CUBE《2025 Simple Life 簡單生活節》迎來20週年重要里程碑。活動現場從天空舞台到 Legacy舞台，各地樂迷在音樂、草地、市集與新企劃「深根者」之間流動，形成一幅充分體現Simple Life精神的熱鬧景象。今年新增移至室內的街聲舞台，因回聲更集中立體備受好評，活動現場從白天到黑夜人潮未歇。

今（30）日舞台由音樂鬼才YELLOW黃宣 率先引爆。他一身白夾克黑寬褲登場，笑稱司機誤認他是吳克群，引全場哄笑。黃宣更在20週年特別日子翻唱方大同「歌手與模特兒」與蔡健雅「思念」，天候驟雨，他乾脆加碼「怪天氣」，氣氛既溫暖又自在。

廣告 廣告

緊接登場的「理想混蛋」則在剛結束小巨蛋後再返Simple Life舞台，以「愚者」秒掀合唱海。主唱雞丁邊甩頭邊喊：「睽違五年回到簡單生活節，我今天身上比你們還濕！」一連演唱「滯留鋒」、「不是因為天氣晴朗才愛你」等歌迷最熟悉的作品，也宣布明年將踏上高雄巨蛋，再度點燃粉絲期待。

傍晚時分，換金曲歌后ABAO阿爆ft.那屋瓦接手，把草地變成大型部落派對。從布農古謠清唱開始，氣氛瞬間凝住，全場隨著「跳一波」、「uduli」舉手狂搖，阿爆更對台下說：「聽不懂沒關係，用心感受就好啦！」音樂穿透語言，全場沉浸在原民節奏的純粹力量中。

YELLOW黃宣帥氣開唱，一句「我叫吳克群」笑翻全場，天空舞台瞬間被熱度點亮。（Simple Life 簡單生活節提供）

粉絲開心與理想混蛋互動合照，大家比出勝利手勢，舞台魅力延伸到每一張笑臉。（Simple Life 簡單生活節提供）

ABAO 阿爆（前率領那屋瓦把草地變成部落派對，全場跟著原民節奏跳到停不下來。（Simple Life 簡單生活節提供）

ABAO 阿爆以布農古謠「OAA」清唱開場，帶領觀眾瞬間進入原始而厚實的聲響世界。（Simple Life 簡單生活節提供）