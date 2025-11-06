簡單的「燒肉吐司條」鹹香滋味好好吃！！
食材
吐司及起士片, 各2片
燒肉醬及豬肉片, 適量
料理步驟
步驟 1：拿出中秋過後吃不完的吐司及燒肉醬（笑）
步驟 2：將吐司切成等份長條。
步驟 3：起士片也切成等份長條、鋪在吐司條上。
步驟 4：接著將豬肉片繞住吐司條。
步驟 5：放入鍋中將兩面煎熟。
步驟 6：最後淋上燒肉醬略煎即可。
步驟 7：香噴噴的「燒肉吐司條」簡單完成！！
步驟 8：鹹香的肉片與帶著奶香的起士超完美～～小孩超喜歡（笑）
