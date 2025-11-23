簡單開／夏普AQUOS sense10實測 這AI幫你看清細節
圖•文／記者李鴻典
台灣夏普在11月13日同步日本推出AQUOS sense10 ，主打超低功耗Pro IGZO OLED螢幕、強勁續航力，並引進兩創新AI功能：「Vocalist AI降噪魔法棒」和「AI智慧拍照去陰影技術」。
一共推出六款配色：布魯藍、冰島青、米蘭粉、東京銀、紐約黑、里斯本綠，我們這次拿到的是冰島青，外觀簡約、十分合手；體驗一周左右，先說結論，想要輕盈手感、耐用防護、輕巧好拿、拍照也很夠用，這支建議售價NT$14,990的SHARP AQUOS sense10可以放進考慮名單。
比起前一代，AQUOS sense10這次盒裝更為簡約，內容物只有手機本體、USB傳輸線、快速使用指南/保證書、快速資料轉移接頭。雖然沒有隨盒附上手機殼，但台灣夏普很佛心，首批推出限量「AQUOS sense10 x SPINGLE聯名日本手工皮質手機殼」，價值新台幣2,490元，供上網登錄兌換（數量有限，手腳要快）。
機身採用鋁合金材質和平面中框設計，握感合手，具備IPX5、IPX8防水、IP6X防塵與MIL-STD-810G軍規等級。
螢幕為6.1吋1080P的Pro IGZO OLED，螢幕更新率最低1Hz、最高可達240Hz ；峰值亮度提升到2,000nits，室內外的體驗都相當不錯。
機身右側配置音量、電源鍵/ 指紋辨識器。
底部降噪麥克風、USB Type-C傳輸孔及喇叭。
左側為SIM卡槽（不用退卡針，用指甲就可打開）；支援 SIM + eSIM 雙卡雙待，或 SIM + microSD 記憶卡（擴充最高至 2TB 儲存空間）。
AQUOS sense10搭載 Snapdragon® 7s Gen 3 Mobile Platform處理器，與前一代機種相比，CPU效能提升約20%、GPU效能提升約40%、AI效能提升約30%。結合低功耗的Pro IGZO OLED顯示面板與5,000mAh 大容量電池，在滿電狀態下可支援每日約10小時的使用、長達兩天的續航表現。
在現在使者最重視的攝影功能方面，AQUOS sense10承襲高階機種AQUOS R10的AI影像補正技術，能智慧偵測並自動去除拍攝畫面中的陰影，讓影像更乾淨自然。
除了原有的「去除料理陰影模式」與「去除文件陰影模式」外，全新加入 「去除反射倒影模式」，可在透過玻璃拍攝時，自動降低反射，清晰捕捉展示品細節。
實際測試了一下，在拍攝繪本時，「去除文件陰影模式」相當好用（開啟相機時，快捷鍵顯示為消除陰影）。還可將文字補正為文本。這對學生跟上班族來說，都是十分實用的功能。
在拍攝櫥窗（玻璃櫃）內的物品，經常會出現反射。開啟「去除反射倒影模式」（開啟相機時，快捷鍵顯示為展示櫃），跟原本的照片相比，看得出明顯效果。這對喜歡拍模型仔的人來說，絕對是個福音。
同時支援AI影像合成運算技術，在變焦拍攝或夜景模式下，也能忠實重現細節與層次，從特寫到超廣角皆能輕鬆拍出高畫質影像。
此外，搭載全新通話AI功能「Vocalist（AI降噪魔法棒）」。使用者可預先登錄自己的聲音，通話時 AI 將即時識別並濾除環境雜音與他人聲音，讓對方只聽見清晰的本人語音。這項技術讓溝通更自然順暢，帶來「比真實對話更沉浸」的通話體驗。
簡單體驗下來，AQUOS sense10機身設計輕薄緊緻，重量僅約166g，是支各方面功能都均衡的小手機，能應對日常各種使用情境，相當好上手。
下面看更多實拍照：
