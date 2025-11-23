三立新聞網 setn.com

簡單開／夏普AQUOS sense10實測 這AI幫你看清細節

圖•文／記者李鴻典

台灣夏普在11月13日同步日本推出AQUOS sense10 ，主打超低功耗Pro IGZO OLED螢幕、強勁續航力，並引進兩創新AI功能：「Vocalist AI降噪魔法棒」和「AI智慧拍照去陰影技術」。

夏普AQUOS sense10 2倍拍攝爬山遇到的貓咪。
夏普AQUOS sense10建議售價NT$14,990。
夏普AQUOS sense10冰島青。
一共推出六款配色：布魯藍、冰島青、米蘭粉、東京銀、紐約黑、里斯本綠，我們這次拿到的是冰島青，外觀簡約、十分合手；體驗一周左右，先說結論，想要輕盈手感、耐用防護、輕巧好拿、拍照也很夠用，這支建議售價NT$14,990的SHARP AQUOS sense10可以放進考慮名單。

夏普AQUOS sense10小巧機身能輕易單手掌握。
比起前一代，AQUOS sense10這次盒裝更為簡約，內容物只有手機本體、USB傳輸線、快速使用指南/保證書、快速資料轉移接頭。雖然沒有隨盒附上手機殼，但台灣夏普很佛心，首批推出限量「AQUOS sense10 x SPINGLE聯名日本手工皮質手機殼」，價值新台幣2,490元，供上網登錄兌換（數量有限，手腳要快）。

AQUOS sense10盒裝內容物。
夏普AQUOS sense10鏡頭模組。
機身採用鋁合金材質和平面中框設計，握感合手，具備IPX5、IPX8防水、IP6X防塵與MIL-STD-810G軍規等級。

螢幕為6.1吋1080P的Pro IGZO OLED，螢幕更新率最低1Hz、最高可達240Hz ；峰值亮度提升到2,000nits，室內外的體驗都相當不錯。

機身右側配置音量、電源鍵/ 指紋辨識器。

AQUOS sense10右側配置。
底部降噪麥克風、USB Type-C傳輸孔及喇叭。

夏普AQUOS sense10底部。
左側為SIM卡槽（不用退卡針，用指甲就可打開）；支援 SIM + eSIM 雙卡雙待，或 SIM + microSD 記憶卡（擴充最高至 2TB 儲存空間）。

AQUOS sense10 SIM卡槽。
AQUOS sense10搭載 Snapdragon® 7s Gen 3 Mobile Platform處理器，與前一代機種相比，CPU效能提升約20%、GPU效能提升約40%、AI效能提升約30%。結合低功耗的Pro IGZO OLED顯示面板與5,000mAh 大容量電池，在滿電狀態下可支援每日約10小時的使用、長達兩天的續航表現。

夏普AQUOS sense10 2倍拍攝毛毛蟲。
在現在使者最重視的攝影功能方面，AQUOS sense10承襲高階機種AQUOS R10的AI影像補正技術，能智慧偵測並自動去除拍攝畫面中的陰影，讓影像更乾淨自然。

夏普AQUOS sense10室內食物照。
夏普AQUOS sense10室內2倍拍攝假面騎士公仔。
除了原有的「去除料理陰影模式」與「去除文件陰影模式」外，全新加入 「去除反射倒影模式」，可在透過玻璃拍攝時，自動降低反射，清晰捕捉展示品細節。

實際測試了一下，在拍攝繪本時，「去除文件陰影模式」相當好用（開啟相機時，快捷鍵顯示為消除陰影）。還可將文字補正為文本。這對學生跟上班族來說，都是十分實用的功能。

夏普AQUOS sense10去除文件陰影模式開啟前。
開啟去除文件陰影模式。
去除文件陰影模式，再補正為文本。
在拍攝櫥窗（玻璃櫃）內的物品，經常會出現反射。開啟「去除反射倒影模式」（開啟相機時，快捷鍵顯示為展示櫃），跟原本的照片相比，看得出明顯效果。這對喜歡拍模型仔的人來說，絕對是個福音。

拍攝櫥窗內公仔，反光嚴重。
使用去除反射倒影模式拍攝成果。
去除反射倒影模式開啟前。
去除反射倒影模式開啟後。
同時支援AI影像合成運算技術，在變焦拍攝或夜景模式下，也能忠實重現細節與層次，從特寫到超廣角皆能輕鬆拍出高畫質影像。

2倍隨手夜拍馬路。
夏普AQUOS sense10超廣角夜拍。
AQUOS sense10夜拍，開啟超廣角。
此外，搭載全新通話AI功能「Vocalist（AI降噪魔法棒）」。使用者可預先登錄自己的聲音，通話時 AI 將即時識別並濾除環境雜音與他人聲音，讓對方只聽見清晰的本人語音。這項技術讓溝通更自然順暢，帶來「比真實對話更沉浸」的通話體驗。

簡單體驗下來，AQUOS sense10機身設計輕薄緊緻，重量僅約166g，是支各方面功能都均衡的小手機，能應對日常各種使用情境，相當好上手。

AQUOS sense10機身設計輕薄緊緻，重量僅約166g，是支各方面功能都均衡的小手機。
下面看更多實拍照：

夜拍仙人掌-千波萬波。
夜拍小巷。
夏普AQUOS sense10夜拍。
夏普AQUOS sense10夜拍。
夏普AQUOS sense10夜拍。
夏普AQUOS sense10夜拍。
夏普AQUOS sense10夜拍。
夏普AQUOS sense10夜拍。
夏普AQUOS sense10戶外。
夏普AQUOS sense10戶外。開啟超廣角。
夏普AQUOS sense10戶外逆光。
夏普AQUOS sense10戶外，2倍的效果。
夏普AQUOS sense10戶外，超廣角。
夏普AQUOS sense10戶外。
夏普AQUOS sense10戶外。
夏普AQUOS sense10戶外。
夏普AQUOS sense10戶外。
夏普AQUOS sense10戶外。
夏普AQUOS sense10戶外。
夏普AQUOS sense10戶外逆光。
夏普AQUOS sense10戶外。
夏普AQUOS sense10 2倍拍攝，應該是斯文豪氏蝸牛的殼。
夏普AQUOS sense10 2倍拍攝蘭花。
夏普AQUOS sense10 2倍拍攝佛像。
夏普AQUOS sense10 2倍拍攝土地公。
夏普AQUOS sense10室內的成像效果。
夏普AQUOS sense10室內照，超人力霸王們。
夏普AQUOS sense10室內照。
