簡單開／Kingston雙介面行動固態硬碟 「不用線」解決你的儲存容量焦慮
圖•文／記者李鴻典
在人手一機的時代，隨手拿起手機紀錄生活，不論是拍照、錄影，都已是你我的日常，但是，你是不是常常在煩惱，到底要把什麼影像保留或刪除？因為容量總是用時方恨少，不時要替手機、平板，甚至電腦的儲存空間瘦身。此時，若有一支隨插即用、還不用接線的硬碟可以適時支援，該有多好？
記憶體與儲存領導大廠金士頓kingston前陣子正式推出旗下首款無須額外接線的雙介面行動固態硬碟，搭載USB Type-A與Type-C連接器，不用轉接頭、傳輸線，就可以讓你在筆電、桌機、手機、平板等行動裝置間自由切換使用。
其實我手邊目前已經有一顆金士頓XS1000 2TB外接固態硬碟—星曜紅(SXS1000R/2000GA)，當然非常好用，但就是要接線，對於某些懶人(我就是)來說，要帶著傳輸線到處跑，似乎有點不方便。
沒關係！這次金士頓推出的雙介面行動固態硬碟，體積就是一支隨身碟大小外型，搭配堅固金屬外殼，兼具便攜性與耐用性。支援USB 3.2 Gen 2傳輸介面，最高可達1,050MB/s 讀取速度與950MB/s 寫入速度，提供512GB、1TB與2TB容量選擇，能存取大型檔案、高解析度照片與4K影片。
我這次拿到的是2TB容量的版本。從包裝看起來就是一支隨身碟，不管是從紙盒拿出來的樣子、或是放在手機支架上的樣子，看起來就像是一支隨身碟。
拿出前輩XS1000對比看看，體積大概就是XS1000的一半而已。跟手機對比，更顯得嬌小。
實際插上手機，完全無需設定，只有要點開手機的儲存空間，一下子就可以找到它，相當便捷的隨插即用，這點對於我這種科技小白來說，十分實用。
插上電腦，傳輸了1.09GB的一個照片資料夾，大概不到5秒就傳完，速度非常地快。
快速體驗下來，無論是你要旅行拍照用來備份手機照片，或是工作時在各裝置間快速傳輸或分享檔案；還是像我這種習慣用相機記錄生活，電腦硬碟永遠不夠用、又怕資料突然消失，習慣多備份的人，這支外出雙介面行動固態硬碟一定會是生活中的好幫手。
雙介面行動固態硬碟享有五年有限保固、免費技術支援，還有金士頓的可靠品質，有需要嗎？快去入手。
金士頓雙介面行動固態硬碟產品規格特色：
·極速效能：以USB 3.2 Gen 2提供高達1,050 MB/s的讀取速度和950MB/s的寫入速度，大幅提升創作生產力。
· 擺脫接線束縛：生活已夠複雜，不該再為接線煩惱。無需任何傳輸線，簡化使用步驟。小巧機身輕鬆放入口袋、掌心或隨身包包，隨時隨地保持整潔俐落。
·更大容量、創作無限：提供最高2TB儲存空間，輕鬆保存大型文件、高解析度照片與 4K 影片。
·傳輸介面：USB Type-A 及 USB Type-C®
·標準/速度：USB 3.2 Gen 2，高達 1,050MB/s 讀取，950MB/s 寫入
·NAND: 3D
·儲存容量：512GB、1TB、2TB
·尺寸：71.85mm x 21.1mm x 8.6mm
·重量：13g
·外殼材質：金屬+塑膠
·作業溫度：0°C~60°C
·儲存溫度：-20°C~85°C
·保固/技術支援4：5 年有限產品保固及免費技術支援服務
·相容於：Windows® 11、macOS® (v. 13.7.6 +)、Linux (v. 4.4x +)、Chrome OS™、Android™、iOS/iPadOS® (v.13+)
更多三立新聞網報導
LINE攜手鏈鋸人！完成條件貼圖免費載 卡遊機台《祕密的偶像公主》來了
台灣大哥大29日開賣iPad Pro M5 0元帶走、抽Switch 2主機
iQOO正式登台！電競手機iQOO15來了 特色、售價、預購禮一次看
黑五史上最大回饋！三星旗艦機現賺1.3萬、iPhone 17 Pro直降2千3
其他人也在看
iPhone更新設定變了！打FaceTime少1步驟「電話費暴增變5700」 眾人驚：好險有看到
Apple內建的視訊通話App「FaceTime」使用網路連線，若在有wi-fi或網路吃到飽的情況下，通常可以直接爽用而不用額外支付電信費用。然而最近有一名網友在社群分享，因為用iOS升級後設定變了，習慣「FaceTime」講電話卻沒留意到，結果電話帳單竟然暴增到將近5,700元，讓他才剛分手又得噴錢。這篇貼文意外釣出一票苦主，也有人慶幸直呼還好有看到這一篇。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前
Uber「電量越低、費用越貴」！？用戶嘆：賺災難財
Uber「電量越低、費用越貴」！？用戶嘆：賺災難財EBC東森新聞 ・ 19 小時前
Gemini 3太夯！ Google要限縮免費使用次數
Gemini 3太夯！ Google要限縮免費使用次數EBC東森新聞 ・ 1 天前
iPhone 17賣翻！ 蘋果奪手機出貨王14年來首超三星
iPhone 17 系列銷售亮麗，根據市調機構CounterPoint Research預估，蘋果今年智慧手機出貨量將超越三星，14年來首次奪下全球第一。 根據統計，iPhone 17在美國推出中廣新聞網 ・ 2 天前
下個護國神山！ 「機器人聯盟RIA」成軍 產業新應用曝
台灣大力推動機器人產業發展，現在也成立「機器人跨域共創聯盟」整合資源，政府更投入100億元預算，目標5年內將服務型機器人產值從40億元提升至500億元！目前底盤機器人已在旅宿業發揮效用，緩解6600人的缺工問題。然而，人形機器人因單價近百萬元，短期內難以普及，發展重心逐漸轉向製造業需求。業界看好機器人產業前景，台灣第一款人形機器人預計明年下半年進行外部測試，為產業注入新活力。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
iQOO正式登台！電競手機iQOO15來了 特色、售價、預購禮一次看
vivo今（28）正式宣布引進以「頂級效能、極速充電與電競優化」為核心訴求的子品牌 iQOO。首款在台推出的iQOO產品— iQOO 15 集算力、影像及操控為一體，搭載高通Snapdragon® 8 Elite Gen 5、自研電競晶片Q3與2K M14 LEAD™ OLED全域護眼螢幕；iQOO 15台灣上市版本內建16GB + 512GB，建議售價29,999 元，提供「凌雲灰」與「傳奇白」三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
iPad mini 8傳採OLED與A19 Pro 8.5吋大螢幕價位幾乎不變
【記者趙筱文／台北報導】iPad mini可能迎來近年最大升級。外媒報導指出，傳聞中的iPad mini 8預計在2026年第三至第四季亮相，不僅將首次導入OLED螢幕，尺寸也從8.3吋微幅放大至8.5吋，更驚喜的是可能搭載A19 Pro晶片，效能比目前的iPad mini 7大幅提升，且有望維持499美元起的相同價格帶。壹蘋新聞網 ・ 19 小時前
台灣大哥大29日開賣iPad Pro M5 0元帶走、抽Switch 2主機
台灣大宣布29日於全台實體與網路門市同步開賣最新iPad Pro M5，配備11吋及13吋螢幕，搭載高效能M5晶片，無論AI運算、影像生成或專業剪輯皆能流暢處理，是創作者與專業使用者的旗艦首選，搭配5G月租1,399元、綁約24個月及舊換新優惠最高折24,900元，即可0元帶走，再享有Apple One免費體驗2個月、Apple Music買一送二；若於myfone網路門市申辦指定專案，獨家送Ta三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
越南5G標案傾向中興華為 越中關係升溫引發西方關切
（中央社河內28日綜合外電報導）7名知情人士向路透社表示，中國電信領導廠商華為與中興通訊今年已在越南獲得多項5G設備供應合約，這是越南與中國關係持續升溫的又一跡象，同時引發西方官員的關切。中央社 ・ 23 小時前
Chrome用戶注意！漏洞遭駭客攻擊 官方示警快更新
Chrome用戶注意！漏洞遭駭客攻擊 官方示警快更新EBC東森新聞 ・ 11 小時前
四季線上推出FAST TV 服務 打造最新最快的「線上頻道新生態」
隨著全球影音收視習慣全面轉移，「線上看電視」成為新主流。台灣不少家庭開始捨棄傳統機上盒，改用手機、平板、電腦或智慧電視收看直播頻道。在這股趨勢中，四季線上率先導入國際流行的 FAS...四季線上 ・ 1 天前
iOS 26.2 CarPlay 全面升級，小工具變成三欄設計、釘選訊息功能可以自行關閉
蘋果即將發佈的 iOS 26.2 除了提醒事項、Podcast、Apple Music 有更新設計外，CarPlay 也增加兩項實用功能，而且這次更新不走花俏路三嘻行動哇 ・ 12 小時前
Instagram Reels 可拍 20 分鐘！五大新功能帶你一次看
近年來短影音盛行，由於片長限制在製作時大多會將影片節奏加快、內容精簡，且為了追求流量與符合大眾胃口，影片形式常常流於單一，身為創作者的你，如何在數據與創意內容間取得平衡，應該苦惱一番了吧～不過！近日 IG 官方悄悄推出了五大實用的新功能，讓創作更多元也更易於使用，趕快跟著 Spac1 來看看 Reels 這次究竟升級了什麼吧～ 20 分鐘錄影上限 那第一個新功能也是最受矚目的改變就是 Reels 時長上限大幅提升囉～不侷限於過往的三分鐘，現在創作者可以直接在 Reels 內拍攝、上傳最長 20 分鐘的影片，無論是旅遊紀錄、烹飪教學、訪談或 Vlog，都能更完整呈現！ 新增復原 Undo 工具 面對多段影片編輯，若按錯鍵過去只能重來，如果一次有十幾個素材真的會超級崩潰，所以 Instagram 聽到大家的心聲了～這次總算補上 Undo 功能！使用者只需一鍵就能撤銷最新動作，編輯流程更貼近專業剪輯軟體，容錯率也更高，我真的會願意因為這個功能就直接在 Reels 內剪輯耶（讚電獺少女 ・ 2 天前
網傳「最新AI騙貸」是查無此事且手法過於誇大的假防詐提醒
網傳影片「最新AI騙貸，視訊幫忙唸卡號數字會被偽冒身分，背上鉅額貸款」？ 大家應小心防詐，但台灣並無網傳案例，傳言手法過於誇大 發佈：2025-11-28 更新：2025-11-28 報告編號：3922 查核記者：伍斯帖 責任編輯：陳偉婷 發佈：2025-11-28 報告編號：3922 記者：伍斯帖、責任編輯：陳偉婷 近期網路流傳影片，宣稱出現新型AI詐騙手法，民眾對著手機視訊通話說出4-6個數字，就會被偷臉，破解身分證、手機號碼、銀行卡號等個資台灣事實查核中心 ・ 15 小時前
中華電信積極布局衛星通訊！將投資終端裝置 簡志誠盼台灣業者加入供應鏈
中華電信積極布局海陸星空，是台灣首家完成低中高軌衛星的電信業者。董事長簡志誠表示，中華電信除代理衛星服務外，也會投資衛星的終端裝置業者，他期盼台灣資通訊業者也能加入全球衛星供應鏈，讓整體生態系更健全。太報 ・ 1 天前
亞洲技能競賽南港登場 中華電信應援選手勇闖未來！歡迎蒞臨攤位體驗多軌衛星及AI超擬真助理
2025 亞洲技能競賽正式在南港展覽館登場，中華電信作為本次賽事的資通訊後盾，提供最穩定的網路與雲端服務，陪選手一起勇闖國際！放言 Fount Media ・ 1 天前
2026全球資安進入「速度戰」 專家揭：台灣成高風險前線
全方位整合與自動化網路資安廠商Fortinet發布《2026全球資安威脅預測》，指出全球網路犯罪正加速演化為高度組織化的產業體系，由AI、自動化與專業分工驅動，攻防雙方的競爭焦點也正式轉向「速度」，誰能更快將情資轉化為行動，誰就能掌握生存優勢，而台灣更成為資安攻擊高風險前線。自由時報 ・ 1 天前
中華電信「2025智慧創新應用大賽暨5G加速器徵選」成果揭曉！263組團隊參賽創新高「引領AI應用落地」共創智慧永續台灣
263 組團隊參賽創新高！今年全面聚焦 AI＋5G，從智慧醫療、環境永續到元宇宙內容創新，都展現台灣在科技落地與數位創新上的強勁能量。放言 Fount Media ・ 1 天前
蘋果2025節慶短片聚焦友情 手工小動物木偶擔綱演出
（中央社記者吳家豪台北28日電）適逢美國感恩節，蘋果公司（Apple）今天推出2025年節慶短片「A Critter Carol」，全片以iPhone 17 Pro拍攝完成，主題為「意想不到的友情」，由手工打造的森林小動物木偶演出。中央社 ・ 22 小時前
主持19年節目突收攤！陳揮文認了「被離職」發文灑脫告別 轉戰YT拚經濟
陳揮文主持飛碟電台《飛碟晚餐》19年，昨（28日）突然在節目中宣布要和這個黃金時段說再見，直接在空中投下震撼彈。他事後在臉書分享心聲，強調離職是好聚好散，沒有任何的不愉快。陳揮文坦承主持近20年真的「累了」，但更大的原因，是電台節目調整。他在臉書提到：「我不是主動離職，而是『被離職』。」但語氣沒有半自由時報 ・ 1 小時前