簡單開／Kingston雙介面行動固態硬碟 「不用線」解決你的儲存容量焦慮

在人手一機的時代，隨手拿起手機紀錄生活，不論是拍照、錄影，都已是你我的日常，但是，你是不是常常在煩惱，到底要把什麼影像保留或刪除？因為容量總是用時方恨少，不時要替手機、平板，甚至電腦的儲存空間瘦身。此時，若有一支隨插即用、還不用接線的硬碟可以適時支援，該有多好？

放在手機支架上的樣子，看起來就像是一支隨身碟。

金士頓Kingston Dual Portable SSD雙介面行動固態硬碟。

記憶體與儲存領導大廠金士頓kingston前陣子正式推出旗下首款無須額外接線的雙介面行動固態硬碟，搭載USB Type-A與Type-C連接器，不用轉接頭、傳輸線，就可以讓你在筆電、桌機、手機、平板等行動裝置間自由切換使用。

搭載USB Type-A與Type-C連接器。

其實我手邊目前已經有一顆金士頓XS1000 2TB外接固態硬碟—星曜紅(SXS1000R/2000GA)，當然非常好用，但就是要接線，對於某些懶人(我就是)來說，要帶著傳輸線到處跑，似乎有點不方便。

沒關係！這次金士頓推出的雙介面行動固態硬碟，體積就是一支隨身碟大小外型，搭配堅固金屬外殼，兼具便攜性與耐用性。支援USB 3.2 Gen 2傳輸介面，最高可達1,050MB/s 讀取速度與950MB/s 寫入速度，提供512GB、1TB與2TB容量選擇，能存取大型檔案、高解析度照片與4K影片。

金士頓Kingston Dual Portable SSD外包裝，這支是2TB版本。

我這次拿到的是2TB容量的版本。從包裝看起來就是一支隨身碟，不管是從紙盒拿出來的樣子、或是放在手機支架上的樣子，看起來就像是一支隨身碟。

在紙盒包裝中、放在手機支架上的樣子，看起來就像是一支隨身碟。

拿出前輩XS1000對比看看，體積大概就是XS1000的一半而已。跟手機對比，更顯得嬌小。

Kingston Dual Portable SSD體積大概就是XS1000的一半而已。

跟6.1吋的小手機相較，長度大約是手機的一半而已，十分小巧。

實際插上手機，完全無需設定，只有要點開手機的儲存空間，一下子就可以找到它，相當便捷的隨插即用，這點對於我這種科技小白來說，十分實用。

插上手機的樣子。

點開手機的儲存空間就可以找到它。

插上電腦，傳輸了1.09GB的一個照片資料夾，大概不到5秒就傳完，速度非常地快。

跟XS1000一起連接電腦。

1.09GB的照片資料夾，不到5秒就傳完。

快速體驗下來，無論是你要旅行拍照用來備份手機照片，或是工作時在各裝置間快速傳輸或分享檔案；還是像我這種習慣用相機記錄生活，電腦硬碟永遠不夠用、又怕資料突然消失，習慣多備份的人，這支外出雙介面行動固態硬碟一定會是生活中的好幫手。

雙介面行動固態硬碟享有五年有限保固、免費技術支援，還有金士頓的可靠品質，有需要嗎？快去入手。

金士頓行動固態硬碟都十分便攜好用。（圖／翻攝自PChome 24h購物）

金士頓雙介面行動固態硬碟產品規格特色：

·極速效能：以USB 3.2 Gen 2提供高達1,050 MB/s的讀取速度和950MB/s的寫入速度，大幅提升創作生產力。

· 擺脫接線束縛：生活已夠複雜，不該再為接線煩惱。無需任何傳輸線，簡化使用步驟。小巧機身輕鬆放入口袋、掌心或隨身包包，隨時隨地保持整潔俐落。

·更大容量、創作無限：提供最高2TB儲存空間，輕鬆保存大型文件、高解析度照片與 4K 影片。

·傳輸介面：USB Type-A 及 USB Type-C®

·標準/速度：USB 3.2 Gen 2，高達 1,050MB/s 讀取，950MB/s 寫入

·NAND: 3D

·儲存容量：512GB、1TB、2TB

·尺寸：71.85mm x 21.1mm x 8.6mm

·重量：13g

·外殼材質：金屬+塑膠

·作業溫度：0°C~60°C

·儲存溫度：-20°C~85°C

·保固/技術支援4：5 年有限產品保固及免費技術支援服務

·相容於：Windows® 11、macOS® (v. 13.7.6 +)、Linux (v. 4.4x +)、Chrome OS™、Android™、iOS/iPadOS® (v.13+)

