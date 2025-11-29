三立新聞網 setn.com

簡單開／Nothing雙耳機 Ear (3)音質超純淨、CMF Headphone Pro個性十足

圖•文／記者李鴻典

倫敦科技品牌Nothing與子品牌CMF by Nothing今年10月底在台灣推出真無線旗艦耳機Nothing Ear(3)跟首款頭戴式耳機CMF Headphone Pro。我們一次體驗這兩副耳機；先說結論，Ear(3)通透純淨、音質穩定，適合重度聆聽者；CMF Headphone Pro外型亮眼，電力更是不講武德，價格好入手，推薦給喜歡展現個性的人。

真無線旗艦耳機Nothing Ear (3)跟首款頭戴式耳機CMF Headphone Pro。
真無線旗艦耳機Nothing Ear (3)跟首款頭戴式耳機CMF Headphone Pro。

根據品牌給的資料，這兩副耳機延續Nothing一貫的極簡設計理念，分別以創新的Super Mic系統與模組化設計概念，為個人音訊帶來更直覺、更個性化的體驗。

真無線旗艦耳機Nothing Ear (3)跟首款頭戴式耳機CMF Headphone Pro。
真無線旗艦耳機Nothing Ear (3)跟首款頭戴式耳機CMF Headphone Pro。

Nothing Ear(3) 設計美學-透明結構 × 金屬設計

Ear(3) 除了延續透明設計語言，機殼也首次融入拋光金屬細節。據官方提供的資料，內建厚度僅0.35毫米的MIM天線，讓訊號發射功率提升15%、訊號靈敏度提升20%，實現更強的連線能力。

Nothing Ear (3)內容物,另有一小本說明書忘了拍。
Nothing Ear (3)內容物，另有一小本說明書忘了拍。
Ear (3) 除了延續透明設計語言,機殼首次融入拋光金屬細節。
Ear (3) 除了延續透明設計語言，機殼首次融入拋光金屬細節。

充電盒採用100%回收鋁材，歷經27道精密工序打造。奈米成型NMT技術將金屬與塑膠無縫融合，實現緊密組裝的機身。耳機和充電盒均達到IP54防塵、防汗及輕微雨水標準，日常耐用有保障。

Ear (3) 除了延續透明設計語言,機殼首次融入拋光金屬細節。
Ear (3) 除了延續透明設計語言，機殼首次融入拋光金屬細節。

實際上手，鋁金屬充電盒觸感扎實，跟前兩代相較，多了一些重量，但取而代之的是，不再那樣的塑膠感；鋁金屬表面做了非常細膩的噴砂處理，上面的NOTHING字體很好看，也不易沾染指紋。

充電盒採用100%回收鋁材,奈米成型NMT技術將金屬與塑膠無縫融合,實現緊密組裝的機身。
充電盒採用100%回收鋁材，奈米成型NMT技術將金屬與塑膠無縫融合，實現緊密組裝的機身。
充電盒採用100%回收鋁材，奈米成型NMT技術將金屬與塑膠無縫融合，實現緊密組裝的機身。
充電盒採用100%回收鋁材，奈米成型NMT技術將金屬與塑膠無縫融合，實現緊密組裝的機身。
鋁金屬充電盒觸感扎實。
鋁金屬充電盒觸感扎實。

另，Ear(3)充電盒內建創新的Super Mic，結合雙麥克風系統與環境過濾技術，最高可消除達95dB的噪音，在任何環境下都能清晰通話。按下充電盒上的TALK按鍵啟動通話或錄音，語音內容配合Nothing OS 將自動同步至Essential Space並轉為文字。

充電盒上的TALK按鍵。
充電盒上的TALK按鍵。

而為進一步提升收音品質，Ear (3) 內建三組定向麥克風及骨傳導語音收集單元（VPU），可偵測下顎與耳道震動並轉化為電訊號。搭配超過2,000 萬小時訓練的多通道AI降噪模型，有效隔離人聲並降低風噪，風噪減少可達25dB以上。

支援USB-C快速充電。
支援USB-C快速充電。

Ear(3)可實現即時自適應降噪，以每600ms根據環境進行調整、每1,875ms監測耳機配戴漏音情形，持續更新降噪曲線，確保聽到的聲音品質保持穩定且一致，最高可消除45dB噪音。透過即時主動降噪及升級的12mm動圈單體，Ear (3) 帶來豐富、自然的聲音。特殊振膜設計使發射面積增加20%，低音增強4-6dB，高音最多提升4dB，音場更寬闊，細節更清晰，中頻表現更飽滿。

Ear(3)音質通透純淨、穩定。
Ear(3)音質通透純淨、穩定。

Ear(3) 電池容量升級至每支55mAh，單次播放可長達10小時，搭配充電盒最長可使用38小時。支援USB-C快速充電，快充10分鐘可播放10小時，也可無線充電。

Ear(3)音質通透純淨、穩定。
Ear(3)音質通透純淨、穩定。
Ear(3)可實現即時自適應降噪。
Ear(3)可實現即時自適應降噪。
Ear(3)可實現即時自適應降噪。
Ear(3)可實現即時自適應降噪。
Ear(3)可實現即時自適應降噪。
Ear(3)可實現即時自適應降噪。

戴上就展現個性的CMF Headphone Pro

另一支耳機則是CMF by Nothing的首款主動降噪頭戴式耳機Headphone Pro，採用獨特的模組化耳罩設計，可以自由更換三款配色（淺灰、深灰、淺綠）耳罩。

CMF Headphone Pro內容物,耳機本體、3.5mm音源線。還有一本說明書我忘了拍。
CMF Headphone Pro內容物，耳機本體、3.5mm音源線。還有一本說明書我忘了拍。

我拿到的是淺綠色，耳罩外殼看來具有光澤感，適合想展現個性的使用者，畢竟，對現在很多年輕人來說，耳罩式耳機早已不是單純的耳機，而是用來演繹多元穿搭的配件之一。

耳罩外殼看來具有光澤感,適合想展現個性的使用者。
耳罩外殼看來具有光澤感，適合想展現個性的使用者。
CMF Headphone Pro搭配衣服十分好看。
CMF Headphone Pro搭配衣服十分好看。

值得一提的是，CMF Headphone Pro搭載實體控制旋鈕（Roller），可以快速調節音量、降噪與播放模式；能量滑桿（Energy Slider）則是能依據歌曲能量調整低音與高音表現，並可透過Nothing X應用程式進行音效個性化設定，打造專屬聽感體驗。

CMF Headphone Pro搭載實體控制旋鈕(Roller)。
CMF Headphone Pro搭載實體控制旋鈕（Roller）。
左耳罩上的電源鍵、能量滑桿(Energy Slider)。
左耳罩上的電源鍵、能量滑桿（Energy Slider）。

在音質上，官方資料揭露，Headphone Pro採用40mm鎳鍍膜驅動單體，支援Hi-res Audio與LDAC技術，提供高解析、低失真的音質表現。具備舒適密封與高效能晶片實現的主動降噪技術，混合式主動降噪（Hybrid ANC）最高可達40dB 降噪效果。

請出家裡的小幫手配戴，聽了一首她喜歡的韓國女團的歌曲，透過APP開啟低音增強功能；她的回饋是，聲音非常立體、突出，跟她目前使用的某陸廠耳機相比，聆聽體驗感覺差非常地多。

可透過Nothing X應用程式進行音效個性化設定。
可透過Nothing X應用程式進行音效個性化設定。
可透過Nothing X應用程式進行音效個性化設定。
可透過Nothing X應用程式進行音效個性化設定。

續航表現上：單次充電可連續播放100小時，快充 5分鐘即可使用4小時，完整充電約2時，支援 Type-C to Type-C反向充電，可隨時補足電量。

CMF Headphone Pro單次充電可連續播放100小時。
CMF Headphone Pro單次充電可連續播放100小時。

小幫手體驗過後，也決定把這副淺綠色的CMF Headphone Pro收下；雖然是第一次戴上頭戴式（耳罩式）耳機，但她覺得耳罩柔軟度適中，也不會太過悶熱。重點是，搭配衣服十分好看搶眼。

耳罩的海綿材質,柔軟度適中。
耳罩的海綿材質，柔軟度適中。
CMF Headphone Pro搭配衣服十分好看。
CMF Headphone Pro搭配衣服十分好看。
CMF Headphone Pro搭配衣服十分好看。
CMF Headphone Pro搭配衣服十分好看。

Nothing Ear(3)與CMF Headphone Pro已在10月24日正式上市，由正成集團獨家代理，可於PChome 24h購物、momo購物網、Shopee蝦皮購物、CSE Mart(正成購物網)、法雅客、昇恆昌、日本橋、三創等指定通路購買。

Ear (3)規格。
Ear (3)規格。

Ear (3) 提供黑色與白色兩種選擇，建議售價為5,490元，上市期間加贈Nothing耳機收納袋（價值690元），數量有限，送完為止；CMF Headphone Pro推出深灰、淺灰與淺綠三款配色，建議售價2,990元，購買CMF Headphone Pro，可享690元加購CMF Headphone Pro耳罩（價值890元），優惠有限，售完為止。

CMF Headphone Pro規格。
CMF Headphone Pro規格。

