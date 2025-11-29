簡單開／Nothing雙耳機 Ear (3)音質超純淨、CMF Headphone Pro個性十足
圖•文／記者李鴻典
倫敦科技品牌Nothing與子品牌CMF by Nothing今年10月底在台灣推出真無線旗艦耳機Nothing Ear(3)跟首款頭戴式耳機CMF Headphone Pro。我們一次體驗這兩副耳機；先說結論，Ear(3)通透純淨、音質穩定，適合重度聆聽者；CMF Headphone Pro外型亮眼，電力更是不講武德，價格好入手，推薦給喜歡展現個性的人。
根據品牌給的資料，這兩副耳機延續Nothing一貫的極簡設計理念，分別以創新的Super Mic系統與模組化設計概念，為個人音訊帶來更直覺、更個性化的體驗。
Nothing Ear(3) 設計美學-透明結構 × 金屬設計
Ear(3) 除了延續透明設計語言，機殼也首次融入拋光金屬細節。據官方提供的資料，內建厚度僅0.35毫米的MIM天線，讓訊號發射功率提升15%、訊號靈敏度提升20%，實現更強的連線能力。
充電盒採用100%回收鋁材，歷經27道精密工序打造。奈米成型NMT技術將金屬與塑膠無縫融合，實現緊密組裝的機身。耳機和充電盒均達到IP54防塵、防汗及輕微雨水標準，日常耐用有保障。
實際上手，鋁金屬充電盒觸感扎實，跟前兩代相較，多了一些重量，但取而代之的是，不再那樣的塑膠感；鋁金屬表面做了非常細膩的噴砂處理，上面的NOTHING字體很好看，也不易沾染指紋。
另，Ear(3)充電盒內建創新的Super Mic，結合雙麥克風系統與環境過濾技術，最高可消除達95dB的噪音，在任何環境下都能清晰通話。按下充電盒上的TALK按鍵啟動通話或錄音，語音內容配合Nothing OS 將自動同步至Essential Space並轉為文字。
而為進一步提升收音品質，Ear (3) 內建三組定向麥克風及骨傳導語音收集單元（VPU），可偵測下顎與耳道震動並轉化為電訊號。搭配超過2,000 萬小時訓練的多通道AI降噪模型，有效隔離人聲並降低風噪，風噪減少可達25dB以上。
Ear(3)可實現即時自適應降噪，以每600ms根據環境進行調整、每1,875ms監測耳機配戴漏音情形，持續更新降噪曲線，確保聽到的聲音品質保持穩定且一致，最高可消除45dB噪音。透過即時主動降噪及升級的12mm動圈單體，Ear (3) 帶來豐富、自然的聲音。特殊振膜設計使發射面積增加20%，低音增強4-6dB，高音最多提升4dB，音場更寬闊，細節更清晰，中頻表現更飽滿。
Ear(3) 電池容量升級至每支55mAh，單次播放可長達10小時，搭配充電盒最長可使用38小時。支援USB-C快速充電，快充10分鐘可播放10小時，也可無線充電。
戴上就展現個性的CMF Headphone Pro
另一支耳機則是CMF by Nothing的首款主動降噪頭戴式耳機Headphone Pro，採用獨特的模組化耳罩設計，可以自由更換三款配色（淺灰、深灰、淺綠）耳罩。
我拿到的是淺綠色，耳罩外殼看來具有光澤感，適合想展現個性的使用者，畢竟，對現在很多年輕人來說，耳罩式耳機早已不是單純的耳機，而是用來演繹多元穿搭的配件之一。
值得一提的是，CMF Headphone Pro搭載實體控制旋鈕（Roller），可以快速調節音量、降噪與播放模式；能量滑桿（Energy Slider）則是能依據歌曲能量調整低音與高音表現，並可透過Nothing X應用程式進行音效個性化設定，打造專屬聽感體驗。
在音質上，官方資料揭露，Headphone Pro採用40mm鎳鍍膜驅動單體，支援Hi-res Audio與LDAC技術，提供高解析、低失真的音質表現。具備舒適密封與高效能晶片實現的主動降噪技術，混合式主動降噪（Hybrid ANC）最高可達40dB 降噪效果。
請出家裡的小幫手配戴，聽了一首她喜歡的韓國女團的歌曲，透過APP開啟低音增強功能；她的回饋是，聲音非常立體、突出，跟她目前使用的某陸廠耳機相比，聆聽體驗感覺差非常地多。
續航表現上：單次充電可連續播放100小時，快充 5分鐘即可使用4小時，完整充電約2時，支援 Type-C to Type-C反向充電，可隨時補足電量。
小幫手體驗過後，也決定把這副淺綠色的CMF Headphone Pro收下；雖然是第一次戴上頭戴式（耳罩式）耳機，但她覺得耳罩柔軟度適中，也不會太過悶熱。重點是，搭配衣服十分好看搶眼。
Nothing Ear(3)與CMF Headphone Pro已在10月24日正式上市，由正成集團獨家代理，可於PChome 24h購物、momo購物網、Shopee蝦皮購物、CSE Mart(正成購物網)、法雅客、昇恆昌、日本橋、三創等指定通路購買。
Ear (3) 提供黑色與白色兩種選擇，建議售價為5,490元，上市期間加贈Nothing耳機收納袋（價值690元），數量有限，送完為止；CMF Headphone Pro推出深灰、淺灰與淺綠三款配色，建議售價2,990元，購買CMF Headphone Pro，可享690元加購CMF Headphone Pro耳罩（價值890元），優惠有限，售完為止。
