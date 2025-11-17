簡單鮮甜「蛤蠣味噌豆腐湯」好濃郁 ♪
簡單鮮甜「蛤蠣味噌豆腐湯」好濃郁 ♪
「蛤蠣味噌豆腐湯」鮮美湯頭讓人一口接一口，很簡單就能完成日式家常味 ♪
食材
蛤蠣, 適量
水, 適量
豆腐, 1盒
味噌, 適量
蔥粒, 少許
料理步驟
步驟 1：先將水煮滾後放入蛤蠣待煮開。
步驟 2：加入切成小塊狀的豆腐略煮一下，以適量的味噌調味至自己喜愛的味道後加入蔥粒即可。
步驟 3：每一口都濃郁的「蛤蠣味噌豆腐湯」請享用 ♪
步驟 4：味道跟外面的日式料理店一模一樣呀~
若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！
完整食譜這邊看：簡單鮮甜「蛤蠣味噌豆腐湯」好濃郁 ♪
台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！
