簡單鮮甜「蛤蠣味噌豆腐湯」好濃郁 ♪

「蛤蠣味噌豆腐湯」鮮美湯頭讓人一口接一口，很簡單就能完成日式家常味 ♪

食材

蛤蠣, 適量

水, 適量

豆腐, 1盒

味噌, 適量

蔥粒, 少許

料理步驟





步驟 1：先將水煮滾後放入蛤蠣待煮開。





步驟 2：加入切成小塊狀的豆腐略煮一下，以適量的味噌調味至自己喜愛的味道後加入蔥粒即可。





步驟 3：每一口都濃郁的「蛤蠣味噌豆腐湯」請享用 ♪





步驟 4：味道跟外面的日式料理店一模一樣呀~

