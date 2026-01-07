簡單、美味又安心！薑汁燒肉漢堡🍔
薑汁燒肉漢堡🍔
早安！在前ㄧ天做好的漢堡包中夾入薑汁燒肉與新鮮生菜，自己做早餐，簡單、美味又安心🍔到底有多簡單？！連阿貓都會做，您說呢？🤣事先做好麵包存放冷凍庫，並在前一天醃漬薑汁燒肉片，阿貓就可獨立完成並組合，媽媽們也可以如法炮製，訓練孩子們自己做早餐喔😋
食材
漢堡包, 4顆
生菜葉, 4片
蛋液, 4顆
牛蕃茄, 4片
洋蔥絲, 少許
高麗菜絲, 適量
薑汁燒肉
里肌肉片, 4片（250g)
醬油, 1.5大匙
味醂, 1.5大匙
清酒, 1.5大匙
薑泥, 1茶匙
料理步驟
步驟 1：漢堡包盡可能自己製作，不過要小心，因為嚐過手作漢堡包口感後就回不去了><漢堡包作法請參考：基礎漢堡包🍔https://icook.tw/recipes/248309
步驟 2：薑汁燒肉材料混合抓醃入味。可在前一天先醃好，隔天早上再入鍋煎熟。
步驟 3：將蛋打散後煎熟。麵包烤熱後在切面塗上一層薄薄的橄欖油，將所有材料堆疊組合即可享用。
完整食譜這邊看：簡單、美味又安心！薑汁燒肉漢堡🍔
