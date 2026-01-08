簡報逐段標無機密 國防部挨批

國民黨立委徐巧芯。（姚志平攝）

國防部自今年元旦起實施「機密資訊精準標示精進作法」，要求所有公文逐段標註機密等級，引發基層反彈。藍委徐巧芯8日痛批，空軍記者會簡報上各段後面都加上【無】(無涉密)，事件經過後面也寫【無】，只會讓一般民眾誤解，「是沒有調查嗎？」；國防部長顧立雄則表示，會聽取各方意見不斷檢討，但這是必要的進步做法。

徐巧芯表示，內部資料要怎麼寫是你們的事，但已經是記者會就是公開的資料，「有機密就不會公開做記者會了」，且既然要標示，寫在前面或後面也是重點，不然會影響很多人識別，美軍也是寫在前面。

綠委陳冠廷指出，美國制度的核心精神在於「風險分層」，僅針對涉密文件啟動逐段標示機制，完全不涉密的一般行政文書則明確排除適用，甚至規範中提醒應避免濫標，但目前新制將逐段標示全面適用於所有公務文書，包括日常行政簡訊與群組訊息，導致基層大量時間耗費在「判定加註符號」，實質保密效益卻未必提升。

他指出，政策既已上路，國防部應立即啟動檢討機制，建議在實施滿一周時進行首次成效評估，廣泛蒐集各級部隊的執行困難與實務建議，並據此調整作法；建議全篇無涉密的文書允許以單一聲明取代逐段標註【無】，同時建立明確的分類指引與快速諮詢窗口，降低基層判定的不確定性，並將稽核能量聚焦於高風險載具與高風險文件類型，而非檢查段落是否標示。

顧立雄回應，精準標示機密是美軍行之有年作法，國軍為跟美軍實質交流，建立共同圖像是必須要做的基本功，且美軍作法在網路上都可找到相關案例，美軍公開資訊也會標示（U），代表Unclassified；後續會聽取各方意見檢討。