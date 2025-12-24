簡報風格也能精準控制了！「YAML指令」如何讓NotebookLM生成職人質感？4個寫作技巧一次看

生成式 AI能一鍵製作簡報，但許多人常常面臨內容精準、設計卻很廉價的問題。Google 旗下的 AI 筆記工具 NotebookLM 近期推出的「Slide」簡報生成功能能快速製作出精美簡報，但不是無法即時修改，就是視覺效果顯得呆板且缺乏層次。

一名日本資深簡報設計師 FUJI 在部落格指出，雖然 AI 一鍵生成極為便利，但產出的內容常顯得視覺過時、色彩單調且具備強烈的AI 罐頭感。在與AI溝通時，他建議使用 「YAML 指令」 ，能夠精準主導簡報設計風格，避免生成內容千篇一律。

YAML 是什麼？

首先，先了解所謂的 YAML 指令。雖然AI能夠執行各種回應，但如果只說「幫我生成一份漂亮的簡報」，跑出來的不盡然是真正想要的結果，你必須來回反覆提出修改指令，才能避免AI隨機生成。

而所謂的 YAML（Yet Another Markup Language）指令，本質上就是一份具備條理的設計規範說明書，使用者不用寫出複雜的程式碼，只用簡單的「標籤」和「內容」來和AI溝通。

YAML 的優點在於，透過指定特定色碼與字體，AI 接收到的是精確的指令，沒有模糊地帶。 當你想要背景色的色碼是 #0A0E14 (極致深藍黑)，AI就會應要求生成，不會塗錯顏色。

舉例來說，如果用 YAML 來寫「點餐清單」會長這樣：

我的晚餐:

主食: "牛肉麵"

細節:

辣度: "中辣"

蔥花: "要很多"

麵條: "粗拉麵"

小菜:

- "滷蛋"

- "海帶"

NotebookLM 的 YAML 指令也是一樣的道理，例如告訴 AI：「標題一定要用粗體無襯線體、背景只能用深藍黑、所有數據都要用螢光青色點綴。」只是需要按照一定的格式寫法，才能讓AI讀懂並精準產出。

如何撰寫 NotebookLM 的 YAML 指令？4個技巧快速掌握

撰寫 YAML 時，先想像你正在為一位設計師編寫「視覺準則」，基本規則有4個：

關鍵字與冒號： 每個設定都由「關鍵字: 內容描述」組成，記住冒號後面要空格再接內容描述。

例如：不能寫成「顏色:黑色」，要寫成「顏色: 黑色」。 縮排： 縮排表示「隸屬關係」，就像寫大綱一樣，小項目要比大項目往右縮排。

例如：在「全體設計設定」下縮排，代表接下來的內容都屬於全體規範。 註解（#）： 以 # 開頭的文字是給人看的筆記，AI 會參考但不視為硬性指令，適合用來定義風格氣氛。 清單（-）： 使用 - 開頭代表這是一個「清單項目」，適合用來列出多種不同的版面配置。

再搭配4個寫作技巧：

定義視覺主軸： 明確規範色碼、配色與字體排版。例如指定使用細身無襯線體與極簡色碼，能瞬間去除 AI 預設的陳舊感。 建立共同網格規範： 指令中要包含對網格系統（Grid）與留白的要求。透過嚴格的對齊規則與預留呼吸空間，能讓投影片顯得更有高級感。 預設版面目錄： 簡報不可能每一頁都長一樣，因此要預設多種投影片模式，例如全螢幕的大圖頁面、左右分割的對比頁面等，讓 AI 能根據不同內容邏輯自動套用最適配的排版模組。 設定設計紅線與邏輯： 在指令最後設定AI必須遵守的守則，例如「禁止使用高飽和度色彩」或「排除純黑色 (#000000)」，確保視覺穩定性。

以「質感知性流動絲線風」為例，YAML指令如下：

presentation_design_spec_minimal_silk.yaml

風格: 極簡絲線 / 現代藝文 / 莫蘭迪色系

核心概念: 「不間斷的思考」— 運用連續線條串聯理性的數據與感性的設計



整體設計規範:

視覺基調: "藝術感、呼吸感、知性、流暢、不落俗套"

視覺識別:

線條風格: "一筆寫意 (One-line drawing)。所有裝飾與圖示皆由一條連續、帶有手繪律動感的細線組成。嚴禁僵硬的幾何圖形。"

線條粗細: "細緻但具有力度，模擬鋼筆或纖細炭筆在高級紙張上的觸感。"

配色方案:

背景色: "#F5F5F3 (亞麻米白) - 營造溫暖的紙張質感"

主線條色: "#3C4043 (石墨灰) - 取代純黑，增加層次與柔和感"

裝飾色A: "#9A9F8C (鼠尾草綠) - 用於生機與成長的象徵"

裝飾色B: "#A8B6C1 (灰藍色) - 用於專業與冷靜的數據"

暈染底色: "在線條交匯處使用極低飽和度的水彩暈染感（Watercolor Wash），色彩透明度設為 10%"

字體設定:

見出し (標題): "優雅的有襯線體（如 Noto Serif TC 或 Playfair Display）。英文字體建議微細傾斜，呈現書寫感。"

本文 (內文): "細身黑體。行高設定為 1.8 至 2.0 倍，確保充足的『呼吸空間』。"



版面變體設計 (Layouts):

- 類型: "絲線首頁 (One-line Hero)"

設計: "標題下方有一條從左側邊緣延伸、蜿蜒穿過頁面中央、並在右側化為一朵抽象花卉或齒輪的一筆劃線條。"



- 類型: "流動進程 (Flow Story)"

設計: "運用一條水平波動的『絲線』貫穿整頁，節點處以柔和的圓點標示，文字懸掛在線條上方或下方，模擬音符感。"



- 類型: "有機清單 (Organic List)"

設計: "條列式的項目符號（Bullet points）改為一筆劃生成的『葉片』或『種子』形狀，並與背景的淡綠色暈染重疊。"



- 類型: "數據共鳴 (Data Harmony)"

設計: "圓餅圖或柱狀圖不再填充色彩，而是由多條不同灰調的線條圈繞而成（如樹木年輪），邊緣保留手繪的自然抖動。"



- 類型: "框架意象 (Framed Line)"

設計: "照片不再使用矩形框，而是由一條細線框住，且線條在角落處不閉合，營造出開闊、不被束縛的專業感。"



設計規則 (Rules):

- "色彩層次": "嚴禁使用任何高飽和度的顏色。所有色彩必須經過『灰調處理（Desaturated）』，呈現出大人系的穩重質感。"

- "排除純黑": "絕對禁止使用 #000000。所有深色部分均以深墨綠或石墨灰代替。"

- "負空間 (White Space)": "每張投影片必須保持 50% 以上的留白，讓視覺焦點集中在優雅的線條與文字上。"

還是覺得寫法沒頭緒怎麼辦？可以在視覺設計網站找尋想要的風格，例如Pinterest、Behance，請AI分析視覺元素、層次、字體、顏色配置等。

再懶人的做法就是直接找AI來幫你寫：「我想要一種像 Apple 官網那樣極簡、白底、黑字、字體很大的設計，請幫我寫成 NotebookLM 專用的 YAML 指令。」

動手實測：6個步驟生成NotebookLM精美簡報

以整理「爛番茄評選2025最佳電影」的簡報為例，準備好資料和YAML指令後，來試試看生成的效果：

第一步：餵入資訊素材

在 NotebookLM 建立筆記本，並上傳您的資料來源，包括 PDF、網頁、YouTube 影片逐字稿或 Word 文件，作為簡報內容的骨幹。

#1 NotebookLM YAML 圖/NotebookLM

第二步：開啟自訂模式

點擊介面右側的簡報資料按鈕。在彈出的生成視窗中，點擊「自訂簡報」的小圖示，會開啟一個可輸入文字的對話框。

#0 NotebookLM YAML 圖/NotebookLM

第三步：置入設計指令

在對話框中貼入您的 YAML 指令。一份高效的指令應包含以下三大核心：

#2 NotebookLM YAML 圖/NotebookLM

第四步：執行生成與調整

點擊生成，AI 會依據您的資料內容與 YAML 規範進行排版。若結果不滿意，可以調整 YAML 中的文字（如將「極簡」改為「建築感」）再次嘗試。

NotebookLM YAML 圖/數位時代

第五步：跨 AI 協作優化

如果不知如何撰寫 YAML，建議先將範本簡報或風格截圖提供給AI，轉化為 YAML 格式後，再貼回 NotebookLM，透過「AI 協作 AI」的方法能大幅提升產出的精準度。

小提醒：由於 Google AI Pro 方案每日有生成次數限制（約 15 次），建議在執行前先在記事本微調好 YAML 指令，以確保每一次生成都能達到最高效能！

第六步：精修簡報

NoteBookLM生成好的簡報無法修改細節，因此在下載簡報後，可以到Gammas、Lovart Slides等AI簡報工具調整內容、提高畫質等。

同場加映：復古拼貼、科技藍圖風簡報

再來試試看「復古拼貼藝術風」的簡報效果，以「2025年滾石雜誌評選前百大最佳音樂」為例：

presentation_design_spec_retro_collage.yaml

風格: 復古拼貼 / 手作剪貼簿 / 混合媒體 (Mixed Media)

核心概念: 模擬手工剪裁、張貼的質感，充滿溫度與故事性



整體設計規範:

視覺基調: "懷舊、類比感、異材質堆疊、層次豐富"

視覺識別:

素材特徵: "撕裂的紙張邊緣、透明膠帶痕跡、舊雜誌切片、老式郵戳、乾燥花壓痕。"

物理感: "為所有拼貼物件添加微小的投影 (Drop Shadow)，創造層疊的厚度感。"

配色方案:

主背景: "#E2D1B3 (舊瓦楞紙色) 或 #D9D9D9 (冷灰色回收紙)"

底色塊: "#FAF9F6 (米白棉紙) 與 #3D3D3D (炭黑簡報紙) 的混搭"

強調色: "#C0392B (復古深紅) 或 #E67E22 (焦糖橘)"

字體排版 (Typography Mix):

大標題: "Impact 或特粗黑體。模擬雜誌標題剪貼，字距緊湊。"

次標題: "Courier New 或 Typewriter 字體。模擬老式打字機的油墨感。"

本文: "Serif (有襯線體)。模擬書籍內頁排版。"



版面變體設計 (Layouts):

- 類型: "視覺封面 (The Cover Art)"

設計: "大標題由不同底色的紙塊拼湊而成。背景疊加一張帶有撕裂邊緣的黑白照片，並用『透明膠帶』固定在角落。"



- 類型: "拍立得敘事 (Polaroid Story)"

設計: "照片被放置在正方形的拍立得邊框內，下方有手寫感的感性文字。照片呈現微斜角度擺放。"



- 類型: "資料剪報 (News Clipping)"

設計: "重點文字區塊被設計成一塊從舊報紙上剪下來的碎紙，邊緣帶有不規則毛邊。周邊點綴一些老式郵票或圖章印記。"



- 類型: "手稿清單 (Manifesto List)"

設計: "背景是一張帶有橫格線的筆記紙，清單項目看起來像是用鉛筆手寫上去的，重要項目用紅筆畫底線標記。"



- 類型: "數據實驗室 (Analog Data)"

設計: "圖表看起來像是用彩色膠帶拼貼出來的長條圖，或是用圓規手繪的圓餅圖，旁邊附帶手寫的數據標註。"



設計規則 (Rules):

- "重疊邏輯 (Overlapping)": "物件之間必須部分重疊，嚴禁整齊劃一的間隔，要創造出『手工擺放』的自然感。"

- "材質對比": "每一頁至少要出現三種不同的材質感（如：粗糙紙張、平滑照片、透明膠帶）。"

- "避免完美": "線條可以稍微歪斜，紙張邊緣可以不對齊，這是復古拼貼的靈魂。"

#1 NotebookLM YAML 圖/數位時代

檔案名稱: deep_blue_blueprint_style.yaml

風格: 數位藍圖 / 深藍科技 / 知性架構

核心概念: 運用冷色調層次與精密網格，展現冷靜且具備深度的數據分析美學



整體設計規範:

視覺基調: "專業、冷靜、建築感、高科技實驗室質感"

配色方案:

背景色: "#0B162C (深海午夜藍)"

主文字: "#FFFFFF (純白)"

強調色: "#00E5FF (電能青) - 用於目標準星、重點連線與發光焦點"

字體排版:

標題: "極粗體無襯線字體（如 Inter 或 Helvetica Now Black）。強調結構感與權威性。"

內文: "細身等寬字體（Monospace）。呈現數據代碼感，並在重要術語處使用電能青色標註。"

視覺規則:

網格: "全頁面覆蓋細微的方格座標線，模擬精密的設計底圖。"

留白: "保持寬敞的負空間，讓精密線條與數據更顯精緻。"



版面變體設計:

- 類型: "藍圖核心頁面"

設計: "中央放置帶有電能青色準星的黑白圖像。背景點綴細微的技術線條與座標編號。"



- 類型: "數據儀表板"

設計: "圓餅圖或曲線圖由極細的電能青色發光線組成。關鍵數字以巨大且清晰的方式置於網格交會處。"



設計守則:

- "排除圓角": "嚴禁使用圓角。所有框架、標註與圖片裁剪必須呈現硬朗的 90 度直角。"

- "裝飾限制": "裝飾線條必須細如髮絲，模擬製圖時的精密儀器感。"

NotebookLM YAML 圖/數位時代

