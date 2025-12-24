數位時代

簡報風格也能精準控制了！「YAML指令」如何讓NotebookLM生成職人質感？4個寫作技巧一次看

數位時代

生成式 AI能一鍵製作簡報，但許多人常常面臨內容精準、設計卻很廉價的問題。Google 旗下的 AI 筆記工具 NotebookLM 近期推出的「Slide」簡報生成功能能快速製作出精美簡報，但不是無法即時修改，就是視覺效果顯得呆板且缺乏層次。

一名日本資深簡報設計師 FUJI 在部落格指出，雖然 AI 一鍵生成極為便利，但產出的內容常顯得視覺過時、色彩單調且具備強烈的AI 罐頭感。在與AI溝通時，他建議使用 「YAML 指令」 ，能夠精準主導簡報設計風格，避免生成內容千篇一律。

YAML 是什麼？

首先，先了解所謂的 YAML 指令。雖然AI能夠執行各種回應，但如果只說「幫我生成一份漂亮的簡報」，跑出來的不盡然是真正想要的結果，你必須來回反覆提出修改指令，才能避免AI隨機生成。

而所謂的 YAML（Yet Another Markup Language）指令，本質上就是一份具備條理的設計規範說明書，使用者不用寫出複雜的程式碼，只用簡單的「標籤」和「內容」來和AI溝通。

YAML 的優點在於，透過指定特定色碼與字體，AI 接收到的是精確的指令，沒有模糊地帶。 當你想要背景色的色碼是 #0A0E14 (極致深藍黑)，AI就會應要求生成，不會塗錯顏色。

廣告

舉例來說，如果用 YAML 來寫「點餐清單」會長這樣：

我的晚餐:
主食: "牛肉麵"
細節:
辣度: "中辣"
蔥花: "要很多"
麵條: "粗拉麵"
小菜:
- "滷蛋"
- "海帶"

NotebookLM 的 YAML 指令也是一樣的道理，例如告訴 AI：「標題一定要用粗體無襯線體、背景只能用深藍黑、所有數據都要用螢光青色點綴。」只是需要按照一定的格式寫法，才能讓AI讀懂並精準產出。

如何撰寫 NotebookLM 的 YAML 指令？4個技巧快速掌握

撰寫 YAML 時，先想像你正在為一位設計師編寫「視覺準則」，基本規則有4個：

  1. 關鍵字與冒號： 每個設定都由「關鍵字: 內容描述」組成，記住冒號後面要空格再接內容描述。
    例如：不能寫成「顏色:黑色」，要寫成「顏色: 黑色」。

  2. 縮排： 縮排表示「隸屬關係」，就像寫大綱一樣，小項目要比大項目往右縮排。
    例如：在「全體設計設定」下縮排，代表接下來的內容都屬於全體規範。

  3. 註解（#）： 以 # 開頭的文字是給人看的筆記，AI 會參考但不視為硬性指令，適合用來定義風格氣氛。

  4. 清單（-）： 使用 - 開頭代表這是一個「清單項目」，適合用來列出多種不同的版面配置。

再搭配4個寫作技巧：

  1. 定義視覺主軸： 明確規範色碼、配色與字體排版。例如指定使用細身無襯線體與極簡色碼，能瞬間去除 AI 預設的陳舊感。

  2. 建立共同網格規範： 指令中要包含對網格系統（Grid）與留白的要求。透過嚴格的對齊規則與預留呼吸空間，能讓投影片顯得更有高級感。

  3. 預設版面目錄： 簡報不可能每一頁都長一樣，因此要預設多種投影片模式，例如全螢幕的大圖頁面、左右分割的對比頁面等，讓 AI 能根據不同內容邏輯自動套用最適配的排版模組。

  4. 設定設計紅線與邏輯： 在指令最後設定AI必須遵守的守則，例如「禁止使用高飽和度色彩」或「排除純黑色 (#000000)」，確保視覺穩定性。

以「質感知性流動絲線風」為例，YAML指令如下：

presentation_design_spec_minimal_silk.yaml

風格: 極簡絲線 / 現代藝文 / 莫蘭迪色系

核心概念: 「不間斷的思考」— 運用連續線條串聯理性的數據與感性的設計


整體設計規範:
視覺基調: "藝術感、呼吸感、知性、流暢、不落俗套"
視覺識別:
線條風格: "一筆寫意 (One-line drawing)。所有裝飾與圖示皆由一條連續、帶有手繪律動感的細線組成。嚴禁僵硬的幾何圖形。"
線條粗細: "細緻但具有力度，模擬鋼筆或纖細炭筆在高級紙張上的觸感。"
配色方案:
背景色: "#F5F5F3 (亞麻米白) - 營造溫暖的紙張質感"
主線條色: "#3C4043 (石墨灰) - 取代純黑，增加層次與柔和感"
裝飾色A: "#9A9F8C (鼠尾草綠) - 用於生機與成長的象徵"
裝飾色B: "#A8B6C1 (灰藍色) - 用於專業與冷靜的數據"
暈染底色: "在線條交匯處使用極低飽和度的水彩暈染感（Watercolor Wash），色彩透明度設為 10%"
字體設定:
見出し (標題): "優雅的有襯線體（如 Noto Serif TC 或 Playfair Display）。英文字體建議微細傾斜，呈現書寫感。"
本文 (內文): "細身黑體。行高設定為 1.8 至 2.0 倍，確保充足的『呼吸空間』。"

版面變體設計 (Layouts):
- 類型: "絲線首頁 (One-line Hero)"
設計: "標題下方有一條從左側邊緣延伸、蜿蜒穿過頁面中央、並在右側化為一朵抽象花卉或齒輪的一筆劃線條。"

- 類型: "流動進程 (Flow Story)"
設計: "運用一條水平波動的『絲線』貫穿整頁，節點處以柔和的圓點標示，文字懸掛在線條上方或下方，模擬音符感。"

- 類型: "有機清單 (Organic List)"
設計: "條列式的項目符號（Bullet points）改為一筆劃生成的『葉片』或『種子』形狀，並與背景的淡綠色暈染重疊。"

- 類型: "數據共鳴 (Data Harmony)"
設計: "圓餅圖或柱狀圖不再填充色彩，而是由多條不同灰調的線條圈繞而成（如樹木年輪），邊緣保留手繪的自然抖動。"

- 類型: "框架意象 (Framed Line)"
設計: "照片不再使用矩形框，而是由一條細線框住，且線條在角落處不閉合，營造出開闊、不被束縛的專業感。"

設計規則 (Rules):
- "色彩層次": "嚴禁使用任何高飽和度的顏色。所有色彩必須經過『灰調處理（Desaturated）』，呈現出大人系的穩重質感。"
- "排除純黑": "絕對禁止使用 #000000。所有深色部分均以深墨綠或石墨灰代替。"
- "負空間 (White Space)": "每張投影片必須保持 50% 以上的留白，讓視覺焦點集中在優雅的線條與文字上。"

還是覺得寫法沒頭緒怎麼辦？可以在視覺設計網站找尋想要的風格，例如Pinterest、Behance，請AI分析視覺元素、層次、字體、顏色配置等。

再懶人的做法就是直接找AI來幫你寫：「我想要一種像 Apple 官網那樣極簡、白底、黑字、字體很大的設計，請幫我寫成 NotebookLM 專用的 YAML 指令。」

動手實測：6個步驟生成NotebookLM精美簡報

以整理「爛番茄評選2025最佳電影」的簡報為例，準備好資料和YAML指令後，來試試看生成的效果：

第一步：餵入資訊素材

在 NotebookLM 建立筆記本，並上傳您的資料來源，包括 PDF、網頁、YouTube 影片逐字稿或 Word 文件，作為簡報內容的骨幹。

#1 NotebookLM YAML 圖/NotebookLM
#1 NotebookLM YAML 圖/NotebookLM

第二步：開啟自訂模式

點擊介面右側的簡報資料按鈕。在彈出的生成視窗中，點擊「自訂簡報」的小圖示，會開啟一個可輸入文字的對話框。

#0 NotebookLM YAML 圖/NotebookLM
#0 NotebookLM YAML 圖/NotebookLM

第三步：置入設計指令

在對話框中貼入您的 YAML 指令。一份高效的指令應包含以下三大核心：

#2 NotebookLM YAML 圖/NotebookLM
#2 NotebookLM YAML 圖/NotebookLM

第四步：執行生成與調整

點擊生成，AI 會依據您的資料內容與 YAML 規範進行排版。若結果不滿意，可以調整 YAML 中的文字（如將「極簡」改為「建築感」）再次嘗試。

NotebookLM YAML 圖/數位時代
NotebookLM YAML 圖/數位時代

第五步：跨 AI 協作優化

如果不知如何撰寫 YAML，建議先將範本簡報或風格截圖提供給AI，轉化為 YAML 格式後，再貼回 NotebookLM，透過「AI 協作 AI」的方法能大幅提升產出的精準度。

小提醒：由於 Google AI Pro 方案每日有生成次數限制（約 15 次），建議在執行前先在記事本微調好 YAML 指令，以確保每一次生成都能達到最高效能！

第六步：精修簡報

NoteBookLM生成好的簡報無法修改細節，因此在下載簡報後，可以到Gammas、Lovart Slides等AI簡報工具調整內容、提高畫質等。

延伸閱讀：實測｜Lovart Slides上手指南：4步驟駕馭 NanoBanana Pro，做出「可分層可細修」的專業PPT

同場加映：復古拼貼、科技藍圖風簡報

再來試試看「復古拼貼藝術風」的簡報效果，以「2025年滾石雜誌評選前百大最佳音樂」為例：

presentation_design_spec_retro_collage.yaml

風格: 復古拼貼 / 手作剪貼簿 / 混合媒體 (Mixed Media)

核心概念: 模擬手工剪裁、張貼的質感，充滿溫度與故事性


整體設計規範:
視覺基調: "懷舊、類比感、異材質堆疊、層次豐富"
視覺識別:
素材特徵: "撕裂的紙張邊緣、透明膠帶痕跡、舊雜誌切片、老式郵戳、乾燥花壓痕。"
物理感: "為所有拼貼物件添加微小的投影 (Drop Shadow)，創造層疊的厚度感。"
配色方案:
主背景: "#E2D1B3 (舊瓦楞紙色) 或 #D9D9D9 (冷灰色回收紙)"
底色塊: "#FAF9F6 (米白棉紙) 與 #3D3D3D (炭黑簡報紙) 的混搭"
強調色: "#C0392B (復古深紅) 或 #E67E22 (焦糖橘)"
字體排版 (Typography Mix):
大標題: "Impact 或特粗黑體。模擬雜誌標題剪貼，字距緊湊。"
次標題: "Courier New 或 Typewriter 字體。模擬老式打字機的油墨感。"
本文: "Serif (有襯線體)。模擬書籍內頁排版。"

版面變體設計 (Layouts):
- 類型: "視覺封面 (The Cover Art)"
設計: "大標題由不同底色的紙塊拼湊而成。背景疊加一張帶有撕裂邊緣的黑白照片，並用『透明膠帶』固定在角落。"

- 類型: "拍立得敘事 (Polaroid Story)"
設計: "照片被放置在正方形的拍立得邊框內，下方有手寫感的感性文字。照片呈現微斜角度擺放。"

- 類型: "資料剪報 (News Clipping)"
設計: "重點文字區塊被設計成一塊從舊報紙上剪下來的碎紙，邊緣帶有不規則毛邊。周邊點綴一些老式郵票或圖章印記。"

- 類型: "手稿清單 (Manifesto List)"
設計: "背景是一張帶有橫格線的筆記紙，清單項目看起來像是用鉛筆手寫上去的，重要項目用紅筆畫底線標記。"

- 類型: "數據實驗室 (Analog Data)"
設計: "圖表看起來像是用彩色膠帶拼貼出來的長條圖，或是用圓規手繪的圓餅圖，旁邊附帶手寫的數據標註。"

設計規則 (Rules):
- "重疊邏輯 (Overlapping)": "物件之間必須部分重疊，嚴禁整齊劃一的間隔，要創造出『手工擺放』的自然感。"
- "材質對比": "每一頁至少要出現三種不同的材質感（如：粗糙紙張、平滑照片、透明膠帶）。"
- "避免完美": "線條可以稍微歪斜，紙張邊緣可以不對齊，這是復古拼貼的靈魂。"

#1 NotebookLM YAML 圖/數位時代
#1 NotebookLM YAML 圖/數位時代

檔案名稱: deep_blue_blueprint_style.yaml

風格: 數位藍圖 / 深藍科技 / 知性架構

核心概念: 運用冷色調層次與精密網格，展現冷靜且具備深度的數據分析美學


整體設計規範:
視覺基調: "專業、冷靜、建築感、高科技實驗室質感"
配色方案:
背景色: "#0B162C (深海午夜藍)"
主文字: "#FFFFFF (純白)"
強調色: "#00E5FF (電能青) - 用於目標準星、重點連線與發光焦點"
字體排版:
標題: "極粗體無襯線字體（如 Inter 或 Helvetica Now Black）。強調結構感與權威性。"
內文: "細身等寬字體（Monospace）。呈現數據代碼感，並在重要術語處使用電能青色標註。"
視覺規則:
網格: "全頁面覆蓋細微的方格座標線，模擬精密的設計底圖。"
留白: "保持寬敞的負空間，讓精密線條與數據更顯精緻。"

版面變體設計:
- 類型: "藍圖核心頁面"
設計: "中央放置帶有電能青色準星的黑白圖像。背景點綴細微的技術線條與座標編號。"

- 類型: "數據儀表板"
設計: "圓餅圖或曲線圖由極細的電能青色發光線組成。關鍵數字以巨大且清晰的方式置於網格交會處。"

設計守則:
- "排除圓角": "嚴禁使用圓角。所有框架、標註與圖片裁剪必須呈現硬朗的 90 度直角。"
- "裝飾限制": "裝飾線條必須細如髮絲，模擬製圖時的精密儀器感。"

NotebookLM YAML 圖/數位時代
NotebookLM YAML 圖/數位時代

延伸閱讀：NotebookLM新增「資料表格」功能！一鍵提取關鍵數據，還能匯到Google試算表！實測教學一次看
Google官方發布8種NotebookLM簡報玩法，零散筆記變專業簡報！中英文提示詞一次看

責任編輯：蘇柔瑋

其他人也在看

不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊

不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊

27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。

中天新聞網 ・ 8 小時前96
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤

夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤

Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前15
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點

這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點

社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。

民視 ・ 1 天前104
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆大量解僱

45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆大量解僱

經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。

Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前18
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」　金流驚人疑點曝

這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」　金流驚人疑點曝

北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。

三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前54
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬

張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬

即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。

民視 ・ 1 天前142
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」

張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」

台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。

中天新聞網 ・ 1 天前63
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子　爸爸痛斥「不要臉」

電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子　爸爸痛斥「不要臉」

沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...

CTWANT ・ 10 小時前57
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血　分手原因曝光

炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血　分手原因曝光

男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前137
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！

金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！

新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...

styletc ・ 1 天前4
張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」　疑用Discord加秘密群組

張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」　疑用Discord加秘密群組

北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，他卻和母親沒有聯繫，LINE好友只有房東和房仲。不過，張文被發現信箱有註冊通訊軟體Discord，究竟是誰找「孤狼」加入也是疑點之一。

三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前74
「龍眼沒分到」放話走著瞧！張文暴戾之路早有跡象　保全被開除原因曝光

「龍眼沒分到」放話走著瞧！張文暴戾之路早有跡象　保全被開除原因曝光

發生於 19 日的台北車站及中山站隨機殺人案，嫌犯張文以極其殘酷的手段奪走 3 條無辜人命，被外界視為「鄭捷模仿犯」，甚至手段有過之而無不及，張文過去在台中的黑歷史也逐一浮現。據了解，其暴戾性格早在擔任社區保全時就已顯露，當時他竟僅因「沒分到住戶送的龍眼」，就對同事發出死亡威脅，最終不僅被辭退，更因此鬧上法庭。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前36
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德　網讚：神預言

迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德　網讚：神預言

行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。

中天新聞網 ・ 7 小時前186
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台

解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台

即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。

民視 ・ 1 天前395
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天

翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天

翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天

EBC東森娛樂 ・ 2 天前59
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」

MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」

以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。

中時新聞網 ・ 22 小時前10
民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長　「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合

民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長　「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合

2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。

鏡報 ・ 9 小時前67
辛龍放鳥公益演出鬧風波！吳宗憲失控暴怒：難道所有人都要求他？

辛龍放鳥公益演出鬧風波！吳宗憲失控暴怒：難道所有人都要求他？

辛龍近日宣布復出並計畫發片，引發外界關注。據悉，辛龍近期已簽約新經紀公司、重新投入音樂創作，他雖與前老闆吳宗憲已結束合作，但雙方關係並未生變，2人私下仍保持聯絡，也不排斥未來同台合作。

鏡報 ・ 7 小時前15
家樂福即將走入歷史　300家量販超市更名

家樂福即將走入歷史　300家量販超市更名

統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)

卡優新聞網 ・ 1 天前90
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光

說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光

說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光

EBC東森新聞 ・ 18 小時前12