簡報風格也能精準控制了！「YAML指令」如何讓NotebookLM生成職人質感？4個寫作技巧一次看
生成式 AI能一鍵製作簡報，但許多人常常面臨內容精準、設計卻很廉價的問題。Google 旗下的 AI 筆記工具 NotebookLM 近期推出的「Slide」簡報生成功能能快速製作出精美簡報，但不是無法即時修改，就是視覺效果顯得呆板且缺乏層次。
一名日本資深簡報設計師 FUJI 在部落格指出，雖然 AI 一鍵生成極為便利，但產出的內容常顯得視覺過時、色彩單調且具備強烈的AI 罐頭感。在與AI溝通時，他建議使用 「YAML 指令」 ，能夠精準主導簡報設計風格，避免生成內容千篇一律。
YAML 是什麼？
首先，先了解所謂的 YAML 指令。雖然AI能夠執行各種回應，但如果只說「幫我生成一份漂亮的簡報」，跑出來的不盡然是真正想要的結果，你必須來回反覆提出修改指令，才能避免AI隨機生成。
而所謂的 YAML（Yet Another Markup Language）指令，本質上就是一份具備條理的設計規範說明書，使用者不用寫出複雜的程式碼，只用簡單的「標籤」和「內容」來和AI溝通。
YAML 的優點在於，透過指定特定色碼與字體，AI 接收到的是精確的指令，沒有模糊地帶。 當你想要背景色的色碼是 #0A0E14 (極致深藍黑)，AI就會應要求生成，不會塗錯顏色。
舉例來說，如果用 YAML 來寫「點餐清單」會長這樣：
我的晚餐:
主食: "牛肉麵"
細節:
辣度: "中辣"
蔥花: "要很多"
麵條: "粗拉麵"
小菜:
- "滷蛋"
- "海帶"
NotebookLM 的 YAML 指令也是一樣的道理，例如告訴 AI：「標題一定要用粗體無襯線體、背景只能用深藍黑、所有數據都要用螢光青色點綴。」只是需要按照一定的格式寫法，才能讓AI讀懂並精準產出。
如何撰寫 NotebookLM 的 YAML 指令？4個技巧快速掌握
撰寫 YAML 時，先想像你正在為一位設計師編寫「視覺準則」，基本規則有4個：
關鍵字與冒號： 每個設定都由「關鍵字: 內容描述」組成，記住冒號後面要空格再接內容描述。
例如：不能寫成「顏色:黑色」，要寫成「顏色: 黑色」。
縮排： 縮排表示「隸屬關係」，就像寫大綱一樣，小項目要比大項目往右縮排。
例如：在「全體設計設定」下縮排，代表接下來的內容都屬於全體規範。
註解（#）： 以 # 開頭的文字是給人看的筆記，AI 會參考但不視為硬性指令，適合用來定義風格氣氛。
清單（-）： 使用 - 開頭代表這是一個「清單項目」，適合用來列出多種不同的版面配置。
再搭配4個寫作技巧：
定義視覺主軸： 明確規範色碼、配色與字體排版。例如指定使用細身無襯線體與極簡色碼，能瞬間去除 AI 預設的陳舊感。
建立共同網格規範： 指令中要包含對網格系統（Grid）與留白的要求。透過嚴格的對齊規則與預留呼吸空間，能讓投影片顯得更有高級感。
預設版面目錄： 簡報不可能每一頁都長一樣，因此要預設多種投影片模式，例如全螢幕的大圖頁面、左右分割的對比頁面等，讓 AI 能根據不同內容邏輯自動套用最適配的排版模組。
設定設計紅線與邏輯： 在指令最後設定AI必須遵守的守則，例如「禁止使用高飽和度色彩」或「排除純黑色 (#000000)」，確保視覺穩定性。
以「質感知性流動絲線風」為例，YAML指令如下：
presentation_design_spec_minimal_silk.yaml
風格: 極簡絲線 / 現代藝文 / 莫蘭迪色系
核心概念: 「不間斷的思考」— 運用連續線條串聯理性的數據與感性的設計
整體設計規範:
視覺基調: "藝術感、呼吸感、知性、流暢、不落俗套"
視覺識別:
線條風格: "一筆寫意 (One-line drawing)。所有裝飾與圖示皆由一條連續、帶有手繪律動感的細線組成。嚴禁僵硬的幾何圖形。"
線條粗細: "細緻但具有力度，模擬鋼筆或纖細炭筆在高級紙張上的觸感。"
配色方案:
背景色: "#F5F5F3 (亞麻米白) - 營造溫暖的紙張質感"
主線條色: "#3C4043 (石墨灰) - 取代純黑，增加層次與柔和感"
裝飾色A: "#9A9F8C (鼠尾草綠) - 用於生機與成長的象徵"
裝飾色B: "#A8B6C1 (灰藍色) - 用於專業與冷靜的數據"
暈染底色: "在線條交匯處使用極低飽和度的水彩暈染感（Watercolor Wash），色彩透明度設為 10%"
字體設定:
見出し (標題): "優雅的有襯線體（如 Noto Serif TC 或 Playfair Display）。英文字體建議微細傾斜，呈現書寫感。"
本文 (內文): "細身黑體。行高設定為 1.8 至 2.0 倍，確保充足的『呼吸空間』。"
版面變體設計 (Layouts):
- 類型: "絲線首頁 (One-line Hero)"
設計: "標題下方有一條從左側邊緣延伸、蜿蜒穿過頁面中央、並在右側化為一朵抽象花卉或齒輪的一筆劃線條。"
- 類型: "流動進程 (Flow Story)"
設計: "運用一條水平波動的『絲線』貫穿整頁，節點處以柔和的圓點標示，文字懸掛在線條上方或下方，模擬音符感。"
- 類型: "有機清單 (Organic List)"
設計: "條列式的項目符號（Bullet points）改為一筆劃生成的『葉片』或『種子』形狀，並與背景的淡綠色暈染重疊。"
- 類型: "數據共鳴 (Data Harmony)"
設計: "圓餅圖或柱狀圖不再填充色彩，而是由多條不同灰調的線條圈繞而成（如樹木年輪），邊緣保留手繪的自然抖動。"
- 類型: "框架意象 (Framed Line)"
設計: "照片不再使用矩形框，而是由一條細線框住，且線條在角落處不閉合，營造出開闊、不被束縛的專業感。"
設計規則 (Rules):
- "色彩層次": "嚴禁使用任何高飽和度的顏色。所有色彩必須經過『灰調處理（Desaturated）』，呈現出大人系的穩重質感。"
- "排除純黑": "絕對禁止使用 #000000。所有深色部分均以深墨綠或石墨灰代替。"
- "負空間 (White Space)": "每張投影片必須保持 50% 以上的留白，讓視覺焦點集中在優雅的線條與文字上。"
還是覺得寫法沒頭緒怎麼辦？可以在視覺設計網站找尋想要的風格，例如Pinterest、Behance，請AI分析視覺元素、層次、字體、顏色配置等。
再懶人的做法就是直接找AI來幫你寫：「我想要一種像 Apple 官網那樣極簡、白底、黑字、字體很大的設計，請幫我寫成 NotebookLM 專用的 YAML 指令。」
動手實測：6個步驟生成NotebookLM精美簡報
以整理「爛番茄評選2025最佳電影」的簡報為例，準備好資料和YAML指令後，來試試看生成的效果：
第一步：餵入資訊素材
在 NotebookLM 建立筆記本，並上傳您的資料來源，包括 PDF、網頁、YouTube 影片逐字稿或 Word 文件，作為簡報內容的骨幹。
第二步：開啟自訂模式
點擊介面右側的簡報資料按鈕。在彈出的生成視窗中，點擊「自訂簡報」的小圖示，會開啟一個可輸入文字的對話框。
第三步：置入設計指令
在對話框中貼入您的 YAML 指令。一份高效的指令應包含以下三大核心：
第四步：執行生成與調整
點擊生成，AI 會依據您的資料內容與 YAML 規範進行排版。若結果不滿意，可以調整 YAML 中的文字（如將「極簡」改為「建築感」）再次嘗試。
第五步：跨 AI 協作優化
如果不知如何撰寫 YAML，建議先將範本簡報或風格截圖提供給AI，轉化為 YAML 格式後，再貼回 NotebookLM，透過「AI 協作 AI」的方法能大幅提升產出的精準度。
小提醒：由於 Google AI Pro 方案每日有生成次數限制（約 15 次），建議在執行前先在記事本微調好 YAML 指令，以確保每一次生成都能達到最高效能！
第六步：精修簡報
NoteBookLM生成好的簡報無法修改細節，因此在下載簡報後，可以到Gammas、Lovart Slides等AI簡報工具調整內容、提高畫質等。
延伸閱讀：實測｜Lovart Slides上手指南：4步驟駕馭 NanoBanana Pro，做出「可分層可細修」的專業PPT
同場加映：復古拼貼、科技藍圖風簡報
再來試試看「復古拼貼藝術風」的簡報效果，以「2025年滾石雜誌評選前百大最佳音樂」為例：
presentation_design_spec_retro_collage.yaml
風格: 復古拼貼 / 手作剪貼簿 / 混合媒體 (Mixed Media)
核心概念: 模擬手工剪裁、張貼的質感，充滿溫度與故事性
整體設計規範:
視覺基調: "懷舊、類比感、異材質堆疊、層次豐富"
視覺識別:
素材特徵: "撕裂的紙張邊緣、透明膠帶痕跡、舊雜誌切片、老式郵戳、乾燥花壓痕。"
物理感: "為所有拼貼物件添加微小的投影 (Drop Shadow)，創造層疊的厚度感。"
配色方案:
主背景: "#E2D1B3 (舊瓦楞紙色) 或 #D9D9D9 (冷灰色回收紙)"
底色塊: "#FAF9F6 (米白棉紙) 與 #3D3D3D (炭黑簡報紙) 的混搭"
強調色: "#C0392B (復古深紅) 或 #E67E22 (焦糖橘)"
字體排版 (Typography Mix):
大標題: "Impact 或特粗黑體。模擬雜誌標題剪貼，字距緊湊。"
次標題: "Courier New 或 Typewriter 字體。模擬老式打字機的油墨感。"
本文: "Serif (有襯線體)。模擬書籍內頁排版。"
版面變體設計 (Layouts):
- 類型: "視覺封面 (The Cover Art)"
設計: "大標題由不同底色的紙塊拼湊而成。背景疊加一張帶有撕裂邊緣的黑白照片，並用『透明膠帶』固定在角落。"
- 類型: "拍立得敘事 (Polaroid Story)"
設計: "照片被放置在正方形的拍立得邊框內，下方有手寫感的感性文字。照片呈現微斜角度擺放。"
- 類型: "資料剪報 (News Clipping)"
設計: "重點文字區塊被設計成一塊從舊報紙上剪下來的碎紙，邊緣帶有不規則毛邊。周邊點綴一些老式郵票或圖章印記。"
- 類型: "手稿清單 (Manifesto List)"
設計: "背景是一張帶有橫格線的筆記紙，清單項目看起來像是用鉛筆手寫上去的，重要項目用紅筆畫底線標記。"
- 類型: "數據實驗室 (Analog Data)"
設計: "圖表看起來像是用彩色膠帶拼貼出來的長條圖，或是用圓規手繪的圓餅圖，旁邊附帶手寫的數據標註。"
設計規則 (Rules):
- "重疊邏輯 (Overlapping)": "物件之間必須部分重疊，嚴禁整齊劃一的間隔，要創造出『手工擺放』的自然感。"
- "材質對比": "每一頁至少要出現三種不同的材質感（如：粗糙紙張、平滑照片、透明膠帶）。"
- "避免完美": "線條可以稍微歪斜，紙張邊緣可以不對齊，這是復古拼貼的靈魂。"
檔案名稱: deep_blue_blueprint_style.yaml
風格: 數位藍圖 / 深藍科技 / 知性架構
核心概念: 運用冷色調層次與精密網格，展現冷靜且具備深度的數據分析美學
整體設計規範:
視覺基調: "專業、冷靜、建築感、高科技實驗室質感"
配色方案:
背景色: "#0B162C (深海午夜藍)"
主文字: "#FFFFFF (純白)"
強調色: "#00E5FF (電能青) - 用於目標準星、重點連線與發光焦點"
字體排版:
標題: "極粗體無襯線字體（如 Inter 或 Helvetica Now Black）。強調結構感與權威性。"
內文: "細身等寬字體（Monospace）。呈現數據代碼感，並在重要術語處使用電能青色標註。"
視覺規則:
網格: "全頁面覆蓋細微的方格座標線，模擬精密的設計底圖。"
留白: "保持寬敞的負空間，讓精密線條與數據更顯精緻。"
版面變體設計:
- 類型: "藍圖核心頁面"
設計: "中央放置帶有電能青色準星的黑白圖像。背景點綴細微的技術線條與座標編號。"
- 類型: "數據儀表板"
設計: "圓餅圖或曲線圖由極細的電能青色發光線組成。關鍵數字以巨大且清晰的方式置於網格交會處。"
設計守則:
- "排除圓角": "嚴禁使用圓角。所有框架、標註與圖片裁剪必須呈現硬朗的 90 度直角。"
- "裝飾限制": "裝飾線條必須細如髮絲，模擬製圖時的精密儀器感。"
延伸閱讀：NotebookLM新增「資料表格」功能！一鍵提取關鍵數據，還能匯到Google試算表！實測教學一次看
Google官方發布8種NotebookLM簡報玩法，零散筆記變專業簡報！中英文提示詞一次看
責任編輯：蘇柔瑋
