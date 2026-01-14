簡天生紀念基金會及中華高滲透水冷光照護協會攜手送暖捐冬被

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】財團法人簡天生紀念基金會及社團法人中華高滲透水冷光照護協會攜手捐贈嘉義縣社會局及社福團體冬被寢具400件，提供身心障礙團體、社福機構及弱勢家庭。社會局長張翠瑤代表縣長翁章梁接受並頒發感謝狀，感謝基金會及協會長期投入公益、關懷弱勢。

簡天生紀念基金會2015年由新麗企業成立，秉持回饋社會初衷，實踐企業社會責任，關懷弱勢家戶並致力於改善其生活條件。

董事長簡美玉表示，捐贈棉被希望在日常生活層面提供實質協助，讓有需要的家庭感受到社會的支持與溫暖。

中華高滲透水冷光照護協會長期與社會局公私協力，為弱勢民眾服務，與政府建立多元夥伴關係，讓有效資源第一時間運用在弱勢族群身上。

董事長劉銀冰說，將持續提供適切的協助與支持，成為弱勢群體最堅強的後盾。他也呼籲更多人加入公益行列，伸出援手，提供溫暖與資源，共同打造包容的社會。

張翠瑤感謝中華高滲透水冷光照護協會攜手簡天生紀念基金會以實際行動關懷弱勢民眾，透過捐贈冬季棉被等生活物資，為弱勢家庭在寒冷季節中增添溫暖。社會局將結合各社會福利服務中心及相關服務網絡，妥善分配物資，確保資源即時送達有需要的家庭。

嘉義縣有6處區域型社會福利服務中心，由專業社工團隊提供即時、適切的服務，透過公私協力整合民間資源，照顧縣內弱勢族群，並強化社區網絡連結。

若民眾遇有弱勢家庭需要協助，或自身面臨家庭經濟困難、家庭關係衝突、兒少發展不利、家人身心障礙或失能、生活適應困難等脆弱家庭議題，均可向社福中心諮詢，也可透過「社會安全網關懷e起來平台」進行通報，一同守護周遭需要被看見的人，共築安全網。

圖：財團法人簡天生紀念基金會及社團法人中華高滲透水冷光照護協會攜手捐贈嘉義縣社會局及社福團體冬被寢具400件，提供身心障礙團體、社福機構及弱勢家庭。社會局長張翠瑤代表縣長翁章梁接受並頒發感謝狀。（記者吳瑞興翻攝）