簡嫚書下最後通牒！對《世紀血案》這兩人寄律師函：否則繼續告

簡嫚書今天再度發出聲明。(資料照，記者潘少棠攝)

〔記者廖俐惠／台北報導〕簡嫚書主演的電影《世紀血案》引發爭議，今天(12日)她的臉書再次聲明，對製作方下達最後通牒，要求對方確認已經合法解約，否則將進行後續提告。

簡嫚書今天在聲明中指出，她在2月7日發出個人聲明後，已經和經紀團隊協同律師，依照合約所具約束力，對製作方做出實際抗爭動作，阻止本片以任何形式露出。接著在2月9日，已經透過律師寄出兩封「律師函」給費思兔文化娛樂股份有限公司(負責人蘇敬軾)、郭木盛，正式通知解除雙方的合約關係。也在當日就收到郵局方成功送達的回執，確定對方已收到發出的律師函。

「函中有告知製作方在五日內，以書面方式回覆確認『演員聘任合約書』已經合法解除，並且承諾後續不使用肖像、聲音及演出作品。」不過簡嫚書強調，截至目前為止尚未獲得製作方的回覆，「倘若明天仍未收到回覆，我將進行後續提告，讓此事進入民事訴訟程序。」

簡嫚書也下出最後通牒，「明天就是『律師函』的最後回覆日，在此公開提醒製作方正視並且回應。身為本片主要演員之一，我必須當責，阻止錯誤的事繼續下去。讓未取得當事人合法授權的電影沒有任何機會上映、播放。我會持續積極行動，絕不卸責。」

◆簡嫚書全文

於2月7日發出個人聲明後，已和經紀團隊協同律師，依照合約所具約束力，對製作方做出實際抗爭動作，阻止本片以任何形式露出。

2026年2月9日星期一，我已透過律師寄出兩封「律師函」給費思兔文化娛樂股份有限公司(負責人蘇敬軾)、郭木盛，正式通知解除雙方的合約關係。也在當日就收到郵局方成功送達的回執，確定對方已收到我們發出的律師函。函中有告知製作方在五日內，以書面方式回覆確認「演員聘任合約書」已經合法解除，並且承諾後續不使用肖像、聲音及演出作品。

但截至目前為止尚未獲得製作方的回覆。倘若明天仍未收到回覆，我將進行後續提告，讓此事進入民事訴訟程序。

明天就是「律師函」的最後回覆日，在此公開提醒製作方正視並且回應。

身為本片主要演員之一，我必須當責，阻止錯誤的事繼續下去。讓未取得當事人合法授權的電影沒有任何機會上映、播放。我會持續積極行動，絕不卸責。

簡嫚書 2026年2月12日

