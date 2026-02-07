簡嫚書也不知情！《世紀血案》未獲林義雄家屬授權 她道歉：將不再參與該片任何後續

電影《世紀血案》取材自台灣戒嚴時期林義雄家族命案林宅血案，近日因未取得當事者授權引發爭議，事件持續延燒。繼主演楊小黎發聲致歉後，另一位主演簡嫚書今（7）日也在社群平台發表長文，痛心表示自己被製作方以「合約保證已取得授權」的說法欺騙，更自責直言「發現自己無意間竟成了加害人之一。」

簡嫚書在聲明中透露，最初此案邀約她出演一位追查真兇的虛構記者角色，「身為演員的我當時很單純的認為，此作品是在當事人同意的前提下，進行發聲。然而我現在知道事情完全不是我想的那樣單純，對於林家案件背後所涉及的更大議題，是超出我身為演員所能想像的。」簡嫚書坦言，「在沒有那麼全面了解林家案件的始末，光憑我讀到的劇本去判斷，誤以為這是一個企圖伸張正義的劇本，便答應接演，我難辭其咎。」

簡嫚書提到，由於本片取材自真人實事，當初在與製作方簽約時，製作方在合約上有保證已取得拍攝本片的合法授權，所以才接案。然而這一切在2月1日的殺青記者會上，才得知《世紀血案》是疑似未聯繫當事人、甚至未取得當事人授權的情況下就進行拍攝，「同時當天才得知導演和編劇或是製作方代表皆不會出席記者會。而後續報導中所謂導演本人的身家背景，也是當時有演員在記者會上提及此事，我才初次得知。當時這一切突如其來的資訊量，我的心裡產生很多疑惑，但當下只能先應對眼前的記者會。」

「身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一。」簡嫚書表示，於此同時深感羞愧，當時天真以為可以透過演出這部電影為此案發聲，沒有意識到這個案子不是只有追查真兇而已，還涉及了更多的層面。這幾天非常懊悔與沮喪，自己對於林家案件的了解不夠深，思慮不周而答應接演。

簡嫚書強調，經過這幾天與律師檢視合約，確認製作公司確實未取得授權，已明顯違約。她嚴正提出兩大行動，「一、製作方未取得當事人授權，違約在先，我將不再參與該片的任何後續。二、只是道歉無法解決我的內疚，盼望所有熱情投入的影視工作者，特別是演員，不要再有人像我這樣以為只要認真做好演員功課就好，忽略了參與改編真人實事作品時必須考量、深究更多情理法層面的事」。

簡嫚書最後表示，「此刻的我真的很難過發生這樣的事情，反覆思考著自己到底做了什麼蠢事。再次對我所傷害到的受難者家屬與社會大眾，致上最深的歉意」。

